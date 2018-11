TA: Wat als....?

Wat als de AEX onder de 500 punten zakt? Dat is de belangrijkste vraag van dit moment. Bij een eventuele daling onder de 500 punten zou niet alleen de lange termijn opwaartse trend breken, maar ook een uiterst belangrijke steun.

Wat gaat er dan gebeuren, betekent dit het einde van de lange termijn bullmark, met alle gevolgen van dien? Moeten lange termijn beleggers in dat scenario hun posities afbouwen en moet het Buy the Dips scenario dan de ijskast in?



Of is een daling onder de 500 punten slechts een tijdelijke onderbreking, waar we makkelijk weer overheen komen? Immers de beste maanden liggen nog voor ons.

Alternatieven

Zoals u weet ben ik al heel lang positief. Afgelopen weekend heb ik in mijn Blog hier nog nadrukkelijk aandacht aan besteed. Ik ben bullish, maar ik wil mijn ogen niet sluiten voor eventuele alternatieve mogelijkheden. Vandaag dus de vraag ‘Wat als mijn lange termijn positief visie niet uitkomt’.

Duitsland in de problemen

Ik begin met de Duitse beurs, die de stand van zaken op de belangrijkste economie in Europa weergeeft.



Op de DAX begint zich zich een negatief scenario af te tekenen. Ik zie achtereenvolgens de volgende signalen:

De meerjarige uptrend (rode stippellijn) is verlaten

De steunzone 11.850 is gebroken

Een zg ‘Head&shoulder reversal top’ is neerwaarts voltooid

Het eerste signaal, de doorbraak van de 9-jarige trendlijn, geeft aan dat de Duitse beurs een lange positieve fase achter zich laat. Het 3e signaal, de voltooiing van een ‘Head&shoulder reversal top’ geeft een verkoopsignaal. Het eerste neerwaartse koersdoel hiervan ligt iets boven de 10.000 punten. Het verkoopsignaal is gevalideerd doordat de DAX, met de pullback in de afgelopen week, een lagere top heeft gevormd.



Vooralsnog is de conclusie op basis van deze technische signalen dat we op de Duitse beurs tijdelijk rekening mogen houden met neerwaartse koersdruk.







Dan de Nederlandse beurs



Op de AEX tekent zich een verdeeld scenario af. Ik zie achtereenvolgens de volgende signalen:

De meerjarige uptrend (groene lijn) is intact

De steunzone 500-506 is intact

Een zg ‘Double Top reversal’ is neerwaarts voltooid (T1 gelijk aan T2).

Dubbele top versus uptrend

Een positief signaal is dat de 9-jarige trendlijn intact is, die aangeeft dat onze beurs een lange positieve fase doormaakt Het 3e signaal, de voltooiing van een ‘Double Top reversal’ geeft een verkoopsignaal, zie inzet. Het eerste neerwaartse koersdoel hiervan ligt rond 485 punten. Het verkoopsignaal is gevalideerd doordat de AEX, met de pullback in de afgelopen week, een lagere top heeft gevormd.