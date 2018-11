Liveblog: Tom2 en chippers

Update 15:45 uur: ASML, ASMI en Besi

Van een ruime plus naar een dikke min, Wall Street draait er deze herfst haar handen niet voor om. Vooral technologie kan er wat van. Vandaag is het ook weer weer. ASMI zag ik vanochtend dacht ik nog met een mooie plus voorbijkomen, maar inmiddels kleuren onze chipboeren weer dieprood. ASMI voorop dit keer.

Is dit de trigger? Een van de toeleveranciers van Apple - dat er overigens meer dan tweehonderd heeft - winstwaarschuwt (-25%) en dat blijft niet onopgemerkt?

Apple, suppliers tumble on new signs of weak iPhone demand https://t.co/DPKV6ETwdL — Bloomberg (@business) 12 november 2018

Update 15:30 uur: Gevallen engelen

Nyrstar vandaag - zie onderaan - is erg extreem met die koersdecimatie vandaag. Het kan de beste gebeuren op de beurs, zelfs de meest degelijke bedrijven en aandelen kunnen zieltogen. Het voorbeeld de laatste jaren is General Electric. Ooit hoeksteen van de Dow Jones, grootste fonds ter wereld in 2000 en nu...

Ik durf geen lijntje vanaf die top in dat jaar te trekken. Te pijnlijk.



Voor mij een reden om niet te panikeren dat duurzame energie snel de winsten en dividenden bedreigt van Shell, is tabak. Dat is al een jaar of vijftig taboe, maar aandelen als Altria en BAT gingen al de tijd gewoon recht omhoog. BAT alleen eventjes niet meer.



Krijgen we er op het Damrak op eentje bij? Accell was een van de beste aandelen op het Damrak deze eeuw... Sterker nog, dat is het nog steeds met +700% ofzo. U leest het zo af. Daar komt het dividend over al die jaren nog bij. En dan nu dit. Bod afgwezen en ineens allemaal problemen en toestanden. Het kan verkeren.

Update 14:15: BAM en Heijmans

Begint dit iets van een trendje te worden...? Alweer een de groeten en veel succes er mee van onze bouwers. Als het zo door gaat blijft de overheid met al haar grote projecten zitten en kan de hele aanbestedingsprocedure weer op de schop.

#VolkerWessels is ook al niet meer zo happig op grote (risicovolle!) infrastructuurprojecten en nu zeggen #BAM en #Heijmans ook nee #AEX pic.twitter.com/bspq4PUK2s — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 12 november 2018

Update 12:15: Olies, gas en kolen

Duurzame energie is wat de klok luidt in ons land, maar de wereld draait op kolen, gas en olie. Belangrijke: blijft dat voorlopig ook nog wel even doen. Zie hier de twee laatste IEA ramingen in haar nieuwe outlook. Die schattingen liggen trouwens in lijn met die van Big Oil zelf.

De nieuwe World Energy Outlook v IEA ploft net in de brievenbus en laat niets aan duidelijkheid te wensen over. Het gewone en het alles op alles scenario: https://t.co/FiMY0QLgYe pic.twitter.com/qyDlQL1tib — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 12 november 2018

En zo kan ook Royal Dutch Shell in principe nog decennia aan olie en misschien nog wel meer aan gas verdienen en mooie dividenden van betalen. Bij duurzaam is daar nog geen sprake van en met goede bedoelingen woden geen pensioenen betaald. Dat iedereen die het altijd veel beter weet dan Shell het even weet.

Mede met de overname van het grote BG Group een paar jaar terug zit Olies wel goed met gas, dat wereldwijd snel aan populariteit wint. Die overname deed het bedrijf toen de olieprijs al hard daalde en ook de cijfers van Shell zelf snel minder werden. En dan toch doen. Dat getuigt nou van lange termijn strategie en visie?

Update 11:45: Nyrstar zinkt

Het is niet het jaar van de Brusselse beurs. De Bel20 zit in een bearmarket sinds januari, grootmacht AB InBev halveerde een paar weken terug het dividend en dan is er nog de deceptie van zinkbedrijf Nyrstar:

‘Nyrstar nog 1 cent waard' https://t.co/OLXPRn5ilM — De Tijd (@tijd) 12 november 2018

Wat zegt ABN Amro?

Wegens de liquiditeitsproblemen van Nyrstar en de al jaren grote schulden- en rentelast geloven ze dat een schuldherschikking onvermijdelijk is. Het meest voor de hand liggende scenario is een omzetting van schulden in aandelen - mogelijk in combinatie met een private plaatsing bij Trafigura - waardoor de waarde van het aandeel volledig wordt uitgehold.

Het grote probleem bij het bedrijf zijn inderdaad de schulden. Nico schreef hier twee weken geleden kort maar krachtig over bij de Q3's:

Ofwel stopt trouwe aandeelhouder Trafigura extra geld in Nyrstar ofwel dreigt een verkoop van het tafelzilver om alsnog de schuldenput te dempen.

Intussen staat het aandeel vandaag -40% (-89% dit jaar) en is officeel een pennystock of dubbeltjesfonds geworden. Dit is de langste grafiek die ik van Nystar heb. Wat een nachtmerrie, het zal je pensioen maar zijn. Zink dus. Nou, inderdaad. De koers kan echt niet veel anders dan zinken.



Verrassend? Er staat maar 5,8% netto-short uit bij Nyrstar. Blijkbaar hoort ABN Amro met dit rapport vandaag tot de grootste zwartkijkers, dat dan weer wel.

Update 11:30: TomTom

Het is goed te zien dat het nieuws toch echt van vrijdag vlak voor het slot is. Nieuws cursief geschreven? Ja, want dat er drie private equity partijen ongevraagd een bod hebben gedaan is niet meer dan een gerucht. Daar doet het feit dat ANP het dit weekend noemt niets aan af. De grote persbureaus hebben niets.

TomTom zelf gaat er ook niet op in. Die koers verbaast mij eerlijk gezegd wel een beetje. Ik had gedacht dat de zeg maar weekend-instappers van vanochtend wel eventjes vakkundig zouden worden uitgekleed. Vooralsnog niet dus.



ING gaat er vandaag op in en stelt dat, of er nou wel of niet een bod, laat staan een genereuze bieding is, u niet moet vergeten dat het laatste woord aan de grootaandeelhouders is. Klopt. Eigenlijk is TomTom een veredeld familie- en vrienden en kenissenbedrijf. U mag mee doen, maar zij belissen. Met John.



En als zij, om wat voor reden dan ook, niet willen, dan houdt het op. Tenzij het bod natuurlijk goed en torenhoog is. Nog iets, hoe vurig u ook hoopt dat er een bod komt, houd er rekening mee dat er ook partijen zijn die klinisch rekenend denken dat er voorlopig geen bod komt: er staat 8,2% netto-short uit.