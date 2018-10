Auw, Amazon en Alphabet

Mooi, maar zeker geen sein veilig. Dat bestaat sowieso niet en de schade is aanzienlijk. Eind 2008 waren er ook regelmatig dagen met de ene keer -10% en de volgende +10%. Of andersom. Niettemin, herstel.



We gaan gauw door met de Q3's nabeurs New York, want er komen een paar grote en bekende namen door. Ik vul veel aan en update, dus blijf verversen. Daar gaan we, Amazon. Oh jee, mooie winst, maar omzetmisser: -5,5%

Ook de verwachte omzet niet behaald, Alphabet valt ook wat tegen: -3%.

Het blijft niet onopgemerkt... De Nasdaq 100 future moet al helemaal zonder eten naar bed.

De S&P 500 sloot op mooie +1,9%, maar S&P future miezert nu rond +0,,8%. Omzet Q3 #Amazon en #Alphabet vallen tegen en dan gaat de bijl er in. Alles in m blog https://t.co/w8wLhWfzLv pic.twitter.com/WfWm1nj7Gb — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 25 oktober 2018

Hier het hele verhaal. Topeconomie VS, maar elders in de wereld wordt het minder. Is dat wat deze twee giganten parten speelt?:Wie weet, de conference calls kunnen nog redding brengen. Zien we morgenochtend wel.

Amazon and Alphabet both fall after releasing third-quarter earnings https://t.co/v3lWyqdo54 pic.twitter.com/mfSOWKU80A — Bloomberg Markets (@markets) 25 oktober 2018

Wie hebben we nog meer? Intel doet dan weer +4,5% op haar Q3's. Goed nieuws wellicht voor onze chippers.

Ik doe er wel even een verhaaltje bij:

Intel beats Wall Street's expectations with 19% revenue growth in third quarter https://t.co/JKCoA7FTwQ — Business Insider (@businessinsider) 25 oktober 2018

Snappen wie het snappen kan, maar Snap leeft ook nog en kleurt groen.

Nabeurs Damrak waren deze fondsen er nog bij ons: