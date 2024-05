Beursupdate: SBM presteert conform verwachting Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) SBM heeft in het eerste kwartaal conform verwachting gepresteerd en hield de outlook intact. Dat stelde analist Quirijn Mulder van ING woensdagochtend in een rapport na de cijfers. De handelsupdate van vandaag zal volgens Mulder weinig impact hebben gezien nagenoeg alle cijfers in lijn waren met de verwachtingen. De omzet eindigde op 871 miljoen dollar en Mulder rekende op 893 miljoen dollar, dus geen materieel verschil, aldus de analist. Voor L&O rekende hij op 530 miljoen en de uitkomst was 554 miljoen dollar. De schattingen voor Turnkey bedroegen 363 miljoen dollar en dat werd 316 miljoen dollar. Voor de schuldpositie rekende Mulder op 6,9 miljard en dat was 6,8 miljard dollar. Ook wees Mulder erop dat er geen vertragingen waren bij de lopende projecten, aangezien er nog drie FPSO's in aanbouw zijn die worden geleverd in 2025 en één in aanbouw is voor 2027. De verwachtingen werden door SBM gehandhaafd en er wordt een omzet van 3,5 miljard dollar verwacht dit jaar met een EBITDA 1,2 miljard dollar. De analist vroeg zich wel af wanneer het bedrijf besluit de negende FPSO te bestellen. De marktomstandigheden blijven goed en het zou Mulder niet verbazen als we nog twee FPSO’s zien in Suriname en Guyana, die moeten concurreren met MODEC. Al met al een handelsupdate met beperkte nieuwswaarde, aldus Mulder en hij handhaafde zijn koopadvies met een koersdoel van 17,50 euro. Het aandeel noteerde woensdag 0,8 procent lager op 14,24 euro. info@abmfn.nl

