Degroof Petercam verhoogt koersdoel Ahold Delhaize

Beeld: Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor Ahold Delhaize verhoogd van 31,00 naar 32,00 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek woensdag uit een rapport van de bank. Degroof Petercam stelde het koersdoel bij op basis van verhoogde ramingen. De bank verwacht de eigen taxaties met 2 tot 3 procent opwaarts bij te stellen na de kwartaalresultaten van Ahold. Ahold maakte over het eerste kwartaal van dit jaar een omzet en operationeel resultaat bekend die hoger uitkwamen dan verwacht. De groepsomzet kwam circa 100 miljoen euro hoger uit dan verwacht. De groei van de vergelijkbare omzet in de VS van 0,8 procent lag hoger dan de verwachte 0,5 procent bij de bank. De omzet in Europa kwam met 2,8 procent hoger uit dan de voorziene plus van 1,0 procent. De operationele winst bedroeg 861 miljoen euro. Degroof Petercam rekende op 844 miljoen euro. De onderliggende resultaten waren iets beter dan verwacht, volgens Degroof Petercam vooral door de operaties in de VS waar de verkoop van Fresh Direct een bijdrage leverde die de margedruk kon opvangen. Ahold Delhaize noteerde woensdag bij een lichte plus voor de AEX 3,9 procent hoger op 29,38 euro. Bron: ABM Financial News

