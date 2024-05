ING: AMG presteert beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) AMG presteerde beter dan verwacht in het eerste kwartaal en de strategische projecten liggen op schema. Dat stelde ING woensdagochtend in een rapport na de cijfers. De resultaten van AMG over het eerste kwartaal van 2024 zijn iets beter dan verwacht, maar weerspiegelen nog steeds de zwakke huidige omstandigheden in de belangrijkste markten voor lithium en vanadium, aldus analist Stijn Demeester van ING. Ook wees hij op de tijdelijke hogere vaste kosten als gevolg van de uitbreiding van de lithiumproductie in Brazilië. Ten slotte zei Demeester dat ondanks de huidige tegenwind AMG zijn verwachtingen voor de aangepaste EBITDA voor het boekjaar 2024 handhaafde op ongeveer 130 miljoen dollar, echter verlaagde het de lange termijnverwachtingen van 650 naar 500 miljoen dollar, als gevolg van lagere lithiumcarbonaatprijzen. Voor Demeester was er geen aanleiding om het koopadvies aan te passen en hij handhaafde het koersdoel op 30 euro. Het aandeel AMG startte woensdag in eerste instantie flink in het rood, maar wist dit om te draaien naar een plus van 2 procent op 23,52 euro. Bron: ABM Financial News

