Liveblog: Tesla, BAM en Besi

Update 16:50 uur: Tesla, maar dan even heel anders

Dit is nog eens een fascinerende Tesla analyse.

ARK CEO/ CIO, @CathieDWood, pens an open letter to @elonmusk. Read it here: https://t.co/Va6ZsZgGIj — ARK Invest (@ARKInvest) 23 augustus 2018

Dit is is het uitgangspunt. ARK ziet Tesla niet zozeer als een autofabrikant, maar als... #juist En daar horen hele andere cijfertjes bij en dat maakt het aandeel meteen een stuk interessanter.

ARK heeft zowel en bull- (Tesla laat in 2022 auto's zelf rijden) als een bearscenario (het lukt niet) en tovert even deze cijferprojecties tevoorschijn die daarbij horen:

Moraal van het verhaal is domweg dat Tesla inderdaad op de huidige koers een kat in de zak kan zijn, maar ook een koopje. Oh ja, laat Tesla vooral een publiek bedrijf blijven, is de boodschap van ARK. want het fonds moet het juist van publiciteit, reuring en toestanden hebben. Kijk aan, het eerste compliment is er.

Thank you for the thoughtful letter — Elon Musk (@elonmusk) 23 augustus 2018

Ben ik nu benieuws naar wie zo'n uitputtende analyse durft te maken van Tesla als energiebedrijf. Want een aangeslagen koers en CEO of niet, er zit echt wel fantasie in dit fonds. Wellicht alleen niet als pure play autofabrikant.

Update 16:00 uur: Tony's Belgische Vastgoed Chocolonely

Oh. Nou, als WDP al geen sexy fonds is, wat dan wel? Mooie timing deze vraag, het aandeel zet vandaag weer een all time high neer en wel voorlopig op €120,40.

Ik ken minder sexy fondsen #WDP (alles herbelegd) pic.twitter.com/IUwcwcMMl3 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 23 augustus 2018

Dat eigen willetje zeg ik niet goed. WDP heeft andere business dan onze fondsen. Want Warehouses De Pauw, zoals WDP voluit heet, is een Belgisch vastgoedfonds dat zowel in Brussel al sinds een paar jaar ook in Amsterdam is genoteerd.

Lijkt zelfs eigen willetje te hebben. Ik zal es kijken, in ieder geval all time high vandaag boven €120 pic.twitter.com/AahRSyRvJW — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 23 augustus 2018

Grote man van WDP is CEO Tony de Pauw - zo horen vastgoedjongens ook gewoon te heten - en die kiest voor industrieel vastgoed in plaats van het commercieelzoals we van de Nederlandse vastgoedfondsen zijn gewend met hun winkelcentra en kantoren. Het is in ieder geval een stabielere business.

Of uw aankoop nou via de winkel op de hoek of internet gaat, het ziet in ieder geval een districentre van binnen. Klaar. En die hele handel is nog voorspelbaar ook. In haar laatste rapportage durfde WDP het zelfs aan alvast uw cijferbingokaart voor de komende jaren in te vullen.

For 2018, WDP confirms its ambition for EPRA Earnings of 6.00 euros per share (an increase of 7%). Based on the outlook, a dividend of 4.80 euros gross per share is proposed for 2018 (payable in 2019), marking another increase, this time of 7% over 2017.6.

For the 2018-20 period, the aim is to achieve a cumulative increase of 25% in the EPRA Earnings, to 7.00 euros per share, compared to 5.60 in 2017. 6

Kwaliteit heeft een prijs, want WDP is verreweg het duurste vastgoedfonds in Amsterdam. Ik neem de twaalf maands verwachte net asset value:

Die mag u vergelijken met de marktwaarde. WDP is het enige fonds dat ver boven intrinsieke waarde noteert. Zoek ze maar die eronder zitten. Die sprong in Unibail (dat veel groter is dan de rest en op de linkeras staat) is natuurlijk de overname van het Australische Westfield.

Het dividendrendement maakt ook duidelijk dat WDP als duurste wordt betaald.

De koers heeft intussen die verwachtingen wel dubbel en dwars ingeprijsd? Het is doorgaans niet handig na een lange bullmarket alsnog een asset in de versnelling naar boven te kopen, maar garantie is er ook niet. Bovendien is het fonds wat minder liquide met 75% free float en dagelijks omzet van zo'n 9200 stuks.

Update 10:45: Op z'n Besi's

De Nasdaq 100 staat maar een kleine honderd puntjes onder haar all time high.



Misschien kan ik in deze beter naar de Philadelphia Semiconductor Index kijken, beter bekend als de SOX. Dit is een internationale index van pure chippers. ASML zit er ook in. Nieuwe top kan zeker geen kwaad, maar ook dit is geen grafiek om wakker van te liggen.



Misschien ligt u dat wel van deze, Besi. Het fonds komt in de buurt van bodempje €17,50 dit jaar. Dit jaar verloor het fonds bijna 50% en vanaf de top zelfs 60%.



Er zijn mee rare Besi-cijfers. Wat mij betreft de meest fascinerende van het hele Damrak. Op papier is dit het goedkoopste hoofdfonds (voor tech-begrippen is dit gewoon gratis), die ook nog eens het meeste dividend oplevert.

Verwachte koerswinstverhouding 9,8 (let wel, dit is een tech en niet een door DNB gekaapte verzekeraar).

Dividendrendement: 12,8% (ja, twaalf komma acht procent als de glazen nu uit uw bril spetteren).

Netto-short en helaas, dit lijntje loopt dan weer wel op. Dit zijn dus hedge funds die met hun eigen geld een zéér risicovolle positie innemen. Laat dat even bezinken, in plaats van dat u meteen gaat tetteren dat het allemaal #schande is. Het is maar een idee.



De truc zit hem wellicht hier en toevallig (?) is het ook bijna -60%: de order intake. U weet het, Besi is het meest cyclische fonds van het Damrak en per kwartaal kan de omzet en winst met tientallen procenten omhoog of omlaag. Puur natuur bij dit bedrijf, aard van het beestje, maar er staat wel -58,1%. Nu H2 nog.

Inderdaad, de analistenschattingen voor de komende twee jaar kleuren ook rood, maar verrekend hiervoor is het aandeel op papier nog steeds een koopje?



Daar denkt in ieder geval de nog altijd uitdijende short-club anders over. Helaas heb ik de koers versus de orders niet recenter en duidelijker. Het gaat per jaar en dan nog maar tot en met 2017. Het laat wel zien hoe snel de orderintake kan oplopen. En net zo snel weer kan (en gaat?) dalen, menen de shorters kennelijk.



Verwacht wordt een nog groter orderdaling? Zegt u het anders maar. Ik kan anders niet verklaren waarom het aandeel optisch zó goedkoop is en nog steeds goedkoper wordt en de beren samenscholen bij Besi. Als lange termijn buy & hold belegger kunt u misschien in de beweging omlaag steeds wat stukjes oppikken.

Want op een termijn van decennia is Besi een ware winnaar gebleken, een van de beste Damrakkertjes. U moet wel enorme booms & busts verdragen en dat is maar weinigen gegeven, toch? We gaan toch liever even timen met in- en uitstappen. Zeker bij dit volatiele aandeel kan dat catastrofes opleveren.

Zelfs als het heel goedkoop is. Of lijkt. Of blijkt. Of misschien wel niet. Wat is Besi toch een mooi bedrijf en spannend aandeel.

Update 10:45 ur: Handelsoorlog 2.0?

China is de belangrijkste handelspartner van Australië. Het land heeft een niet te stillen honger naar de vele grondstoffen die Down Under rijk is, die veelal letterlijk voor het oprapen liggen. Rio Tinto en BHP Billiton zijn er groot mee geworden. Bovendien zit het land ook midden in een regeringscrisis.

En toen was er vandaag dit bericht. Hier is zeker niet licht over nagedacht, maar muis Australië zegt olifant China toch een beetje de wacht aan. Hiermee neemt het land echt risico, want als Beijing toedeledoki zegt heeft het echt een probleem:

Australia bans China's Huawei from mobile network project, angers Beijing https://t.co/dw6FRROysi — Reuters Top News (@Reuters) 23 augustus 2018

Het is niet handelsoorlog 2.0, want de VS deed het eerder ook al bij China. De VS is echter wel een ander maatje dan Australië. Het is wel iets om over na te denken voor China. Want wat als de hele wereld producten van haar gaat verbieden, omdat er spionage wordt vermoedt?

Of andersom, doorgaans is het namelijk hoe vager het regime, hoe meer complot- en vijandtheorieën. Zo kan een zeker op lange termijn veel gevaarlijker en venijniger handelsoorlogen ontstaan dan de huidige. Die zijn voor een deel nog echt spielerei, met bijvoorbeeld heffingen op kaviaar.

Update 10:20 uur: BAM

BAM presenteert meevallende H1-cijfers vandaag. Dat is al heel wat. In ieder geval is er geen nieuwe afschrijving op Zeesluis IJmuiden. Voel maar even lekker die stress van u afglijden. Niettemin blijft het hopen en bidden bij dit aandeel, als ik het commentaar van ING op de cijfers mag geloven:

De kans dat BAM aan het jaareinde een meevaller presenteert is volgens ING sinds vandaag toegenomen. "We menen dat de conservatieve blik (van analisten) wordt veroorzaakt doordat het management niet 100% zeker is hoe het project IJmuiden zich in de tweede jaarhelft ontwikkelt".

Meevallende cijfers is iets anders dan goede cijfers. Ik noem het zo ongeveer bij ieder stukje van mij over bouwers, u moet de prestaties wel afzetten tegen de hoogconjunctuur. Martin van onze beleggersdesk doet dat ook.

BAM heeft het afgelopen halfjaar een omzet gerealiseerd van €3,23 miljard versus €3,11 miljard over de eerste helft van 2017. Dat is een relatief bescheiden plus van 4%. Relatief bescheiden, want de marktomstandigheden zijn voor bouwers op dit moment toch aardig gunstig.

U kunt Martins hersenen bij u thuis of op uw werk horen kraken, want hij gaat met de stofkam door de rapportage. Wordt vandaag nog vervolgd?

Zo op het eerste gezicht oogt een en ander niet onaardig, maar zoals wel vaker het geval bij BAM zit het venijn in de details.

KBC is iets enthousiaster - hanteeert ook een buy en koersdoel €6,20 - maar kijkt weer zuinig bij het orderboek. Daar heeft u vandaag geen boodschap an getuige de dikke plus voor BAM op het bord. VolkerWessels lift ook mee en dat komt volgende vrijdag met H1's. Daar hebben we tipjes voor:

Succes met de handel in BAM, want naar mijn bescheiden overtuiging is beleggen in BAM, maar ook in Heijmans en helaas ook VolkerWessels na de beursgang nog niet echt een optie. Geen structurele en gestage waardecreatie, maar helaas te vaak van incident naar incident hobbelen. Anders is de dreiging er wel.

Wat zeg ik? Er zijn te vaak incidenten om nog van incidenten te spreken. Eigenlijk achtervolgt dit de bouwbedrijven al sinds de aanbestedingsregels zijn veranderd. Pas al ze deze noot weten te kraken, worden de aandelen wellicht ook voor buy & hold beleggers weer interessant. Want bouwen kunnen ze.