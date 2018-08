Ben Smit is de nieuwe CEO van Air France-KLM en Vopak heeft H1's. Die zijn niet al te best, had ze ook al voor gewaarschuwd, maar het bedrijf zit zeg maar in een transitiejaar. Geduld. Hebt u dat?

Vopak reports on HY1 2018. Vopak performance and strategy on track;

2018 remains difficult market, but provides opportunities.https://t.co/8haAog2kxL — Vopak in Nederland (@Vopak_Nederland) 17 augustus 2018

IMCD boekt ook een kwart meer omzet. Bescheiden tweet voor mooie cijfers?

IMCD reports 24% EBITA growth in the first half of 2018 #IMCD #HY2018results https://t.co/rYNTg2dGt9 — IMCD Communications (@IMCDComms) 17 augustus 2018

AND is er ook, zelden dat ik zie dat een bedrijf haar eigen cijfers teleurstellend vindt:

Nabeurs Nuw York was er nog Nvida met een beetje een lichte outlook: -4,6%. Idem dito voor Applied Materials, ook -4,6%. Zal druk geven bij ASML, ASMI en Besi. Verder is het voorbeurs nog wat stilletjes. Ziet u iets significant bewegen? OK, bitcoin.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws (hulp voor Kendrion) vindt u hier, analistenadvies is er nog niet en de AFM meldt deze shorts:

De agenda kent eigenlijk alleen nog opties:

08:00 IMCD Q2-cijfers

08:00 Vopak Q2-cijfers

08:00 AND Q2-cijfers

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan aug

16:00 optie-expiratie

En dan nog even dit

Ook goedemorgen:

ICYMI: Semiconductors, electronics and railway equipment – just some of the high-tech Chinese imports to be hit with a new round of U.S. tariffs https://t.co/iy1UqIk70S pic.twitter.com/0hWRDTpZKf — Reuters Top News (@Reuters) 17 augustus 2018

Ze gaan wel praten en dat zorgde gisteren voor een mooi Wall Street:

WATCH: After setting world markets on edge, China and U.S. to restart talks to solve trade war https://t.co/k7LiGJRtCH Via @ReutersTV pic.twitter.com/NoqJQdk97t — Reuters Top News (@Reuters) 17 augustus 2018

Bearmarket heet dat:

Eight Chinese tech moguls have lost a combined $34 billion this year as investors soured on their companies https://t.co/JjDq8sa88o — Bloomberg Markets (@markets) 17 augustus 2018

Hopelijk zijn ze al wakker in... Zaandam?

WATCH: Alibaba plans to merge its food delivery units, intensifying a local battle for dominance of China’s booming on-demand services market https://t.co/cACdrQgBF8 pic.twitter.com/C6O7FLpAcW — Reuters Top News (@Reuters) 17 augustus 2018

Voor de fans:

As Nvidia expands in artificial intelligence, Intel defends turf https://t.co/dJTtZKcoQR — Reuters Top News (@Reuters) 17 augustus 2018

Ik vrees voor hem, met de SEC valt niet te spotten:

Musk's bombshell Tesla tweet wasn't reviewed by anyone, NYT says https://t.co/MLKwOUNW7b — Bloomberg Markets (@markets) 17 augustus 2018

Tot slot:

Veel plezier en succes.