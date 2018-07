Ook goedemorgen. Groetjes aan de Russische president Vladimir Putin straks:

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 juli 2018

Laat u niet afleiden door alle politieke heibel en tumult. Op de beurs hebben we een cijferseizoen met bijbehorende outlook te verstouwen, veel belangrijker. In Nederland zijn er deze week:

ASML

Unilever

AkzoNobel

Sligro

TomTom

Wessanen

Accell

Acomo

NSI

(Wereldhave Belgium)

In het buitenland mag u onder meer Netflix en Microsoft verwachten, zie mijn vooruitblik van gisteren met bijbehorende winst- en omzetgrafieken van al deze aandelen. De futures doen nu niet veel. Voor de gelegenheid heb ik de Franse CAC 40 future toegevoegd. Zeg maar of er een WK-premie is.

Het Chinese BBP Q2 is al door: +6,7% op jaarbasis en dat is in de prik. Daarmee moet u het doen. Het Chinese BBP is altijd als eerste en wordt al enige nooit meer herzien. Die van de VS zeker twee zeker. Meest opvallende beweger nu is de dollar, die 1,17 noteert.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws:

07:46 Heijmans gaat bouwen in Amsterdam

07:29 BinckBank wil Princen als commissaris

07:21 Iets tragere groei economie China

07:13 Arcadis benoemt nieuwe bestuurder voor Azië

06:58 'Ex-top AkzoNobel mengt zich in pensioenconflict'

Analistenadvies:

DSM: naar €106 van €95 - Berenberg

Adyen: naar hold van buy (€590) - Berenberg

De AFM meldt deze shorts:



De agenda ziet er goed uit! Bijna alle puntjes zijn meer dan interessant.

04:00 China industriële productie jun 6,5% YoY

04:00 China BBP Q2 6,7%

09:00 Holland Colours notering €3,39 ex-dividend

13:00 Bank of America Q2-cijfers

13:00 BlackRock Q2-cijfers

13:00 Lockheed Martin Q2-cijfers

14:30 VS New York Empire State Manufacturing Index jul 22,0

14:30 VS detailhandelsverkopen jun 0,5% MoM

16:00 VS bedrijfsvoorraden mei 0,4% MoM

22:00 Netflix Q2-cijfers

En dan nog even dit

Nog even in perspectief:

As China's second quarter GDP growth looks set to cool, trade battle looms as biggest risk https://t.co/WOwZy5hfII pic.twitter.com/aQL9ucgsEf — Reuters Top News (@Reuters) 16 juli 2018

Dit dus:

Trump and Putin to hold first summit talks as twitchy West looks on https://t.co/Pt7qZXdMcf pic.twitter.com/AfDm20p8ET — Reuters Top News (@Reuters) 16 juli 2018

En dat:

China wants to seek more balanced trade with EU https://t.co/ADMulr1tS6 pic.twitter.com/sQBxUoZhow — Reuters Top News (@Reuters) 16 juli 2018

Als opvolger van Lloyd Blankfein:

Goldman to name David Solomon as CEO early this week: NYT https://t.co/E7l4mp6kcd pic.twitter.com/YWPy5cQpxi — Reuters Top News (@Reuters) 16 juli 2018

Oh:

India has overtaken France to become the world’s sixth biggest economy, World Bank report shows https://t.co/Wcu9b8yHXp pic.twitter.com/joAApFITim — Bloomberg (@business) 16 juli 2018

Huh?

China traders have been barred from buying Xiaomi through a stock link, sending the company's shares slumping https://t.co/rIOc3JLwSl pic.twitter.com/649wH6VKUk — Bloomberg (@business) 16 juli 2018

Wie wel...

The City of London still doesn't know what Brexit means https://t.co/v62eS7jKUZ via @bopinion pic.twitter.com/6MRdduqIHo — Bloomberg (@business) 16 juli 2018

Nou vooruit:

France’s World Cup win unleashes celebrations, relief, and maybe an economic boosthttps://t.co/oohsNU1zNw — The Wall Street Journal (@WSJ) 16 juli 2018

Nog eentje dan:

Good morning from Germany where Bundesbank President Weidmann has warned of increasing risks to Germany’s econ, even though current growth remains "intact". Weidmann said German govt needs to prepare for worsening times b/c ECB has limited scope to react to a downturn, HB reports pic.twitter.com/xupKxA6y6Y — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 16 juli 2018

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.