TA: Europese beurzen stabiliseren

De Nederlandse beurs ketste dinsdag af op de bovenkant van de correctieve fase. De weerstand van dit dalende trendkanaaltje ligt nu rond 561 punten, maar deze daalt elke dag een beetje. Overigens lijkt de AEX op korte termijn wat te stabiliseren.

Voorlopig blijven we rekening houden met veel beweeglijkheid. Op de lange termijn handhaven we echter een positieve visie en verwachten we dat uiteindelijk de weerstand van 572,84 punten zal worden gebroken, waarna de index in eerste insytantie richting 600-609 zal kunnen stijgen. Op wat langere termijn naar 690-700, ik bespreek dit scenario vanavond op de Hollandse Avond in Amsterdam.



Lange termijn nog sterk

De positieve visie van de TA desk is mede ingegeven door de onderstaande lange termijn grafiek van de Nederlandse beurs. Hierop is duidelijk te zien dat het meerjarige stijgende trendkanaal nog steeds valide is.

Vanavond op het seminar Hollandse Avond in Amsterdam zal ik hier gedetailleerder op ingaan.

Europa nog niet gedraaid

Ook op de overige Europese beurzen is de korte termijn verkoopdruk nog niet weg uit de markt, getuige het feit dat de correctieve fases intact zijn.



De Duitse beurs komt op adem na de correctie. De DAX index in Frankfurt stabiliseert binnen de neerwaartse trend. De huidige adempauze geeft aan dat de verkoopdruk op de Duitse beurs iets afneemt.

Pas bij een daling onder de laatste bodem wordt de neerwaartse trend hervat. Steun ligt er rond 11.868,84 punten (gevormd op 1 september 2017).

Enkel na een slotstand boven de weerstand van 13.204,31 punten (gevormd op 22 mei) komt er mogelijk opwaarts potentieel vrij.







Euro Stoxx 50 index

Het Europese beursgemiddelde maakt een pas op de plaats. De Euro Stoxx 50 index ontwikkelt zich neerwaarts, maar de trend is slechts gematigd dalend. Toppen en bodems lopen wat in elkaar over. De verkoopdruk is matig.

Omdat het patroon van lagere toppen wel intact is, dient men met Europese aandelen voorzichtig te blijven. We zien steun rond 3.261,86 punten (gevormd op 26 maart).

Slechts wanneer de Euro Stoxx 50 index erin slaagt boven de weerstand van 3.596,20 punten (gevormd op 18 mei) te breken, klaart het beeld op.