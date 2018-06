Kassa, Aegon gaat hard.

#Aegon bevestigt dat ze €2,1mld aan aandeelhouders terug geeft: +3%. Buybacks en dividend, de #AEX (3,5% dividendrendement) is één grote total return party (bij AkzoNobel zit nog eenmalig superdividend). En het is democratisch. Koop n AEX tracker/fonds en u profiteert mee pic.twitter.com/2vIW6YoMpE — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 19 juni 2018

Tot mijn verbazing - die mooie dividendrendementen zijn vandaag echt niet nieuw - krijg ik nogal wat reacties hierop. Wellicht heeft dit te maken met net het Vragenuurtje in de Tweede Kamer over al dan niet een voorkeursbehandeling voor Royal Dutch Shell aandeelhouders ten koste van de schatkist.

En dan is er nu ook al sinds vorige woensdag, toen Adyen met gevel, kelder, zolder en dak en al de vloer van Beursplein 5 op stormde, de bijna rel (lees: jaloezie) over Prinses Mabel. Of hoe zo officieel ook maar heet. Ja, die is steenrijk door haar nu ongeveer 2%-belang (?) in dit nieuwe aandeel.

Eerst maar even deze, want er zijn meer aandelen op het Damrak dan alleen de AEX-fondsen. Wellicht ten overvloede hier op deze beleggerssite, maar voor de zekerheid

Dividend is geen zekerheid en al helemaal geen verplichting. Ieder bedrijf kan op ieder moment verhogen of verlagen. Gebeurt zelden. Zeker wat dividend aan gaat zijn bedrijven zo voorspelbaar mogelijk, omdat ze anders vertrouwen kunnen verspelen

Een te hoog dividend duidt er op dat de markt er niet op vertrouwt dat het houdbaar is. Afgezien van financials en vastgoed neem ik zelf het dividendrendement van Shell als sigarendoosplafond. Ik zie nu geen (te) grote afwijkers, maar verdiep u eerst in Wereldhave, Besi en Binck

Ja. En je volgende vraag beantwoord ik ook maar vast pic.twitter.com/NJCMCxr3nx — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 19 juni 2018

Vraag niet hoe het kan...

Het mooie is zoals ik al tweet: koerswinsten, dividenden en buybacks zijn democratisch. Iedereen kan er van mee profiteren. Een free lunch is het zeker niet, want u loopt risico op dalingen en het teruglopen of zelfs passeren van dividenden. En dat irriteert mij aan de discussie rond Mabel.

Wat is de vuistregel, hoeveel durfinvesteringen lopen waardeloos af en hoeveel raken de jackpot? Het eerste komt heel veel en het tweede komt bijna nooit voor. Geen idee hoeveel investeringen Mabel al op nul heeft zien eindigen, maar ga er maar van uit dat dat er meer zijn dan dat ze winnaars heeft.

Ze heeft groot risico genomen en dat betaalt zich nu bij Adyen grandioos uit. Gefeliciteerd, heet het dan. Dit wordt altijd vergeten door jaloerse lieden, die in dit geval #schande en #ophef roepen dat ze zoveel verdient. Die willen maar niet begrijpen dat hier risico op enorme verliezen tegenover staan.

Zondag had ik het hier ook al over in mijn vooruitblik, net als die nieuwe Shell affaire. Dit Vragenuurtje vanmiddag was op basis van het verhaal van één hoogleraar die iets waarschijnlijk acht. Kijkt u maar rond, in álle media wordt het al als vaststaand feit gegeven dat Royal Dutch Shell de zaak flest?!

Verkeerde schuldige. Als multinationals te weinig belasting betalen, is dat de schuld van de politiek en niet bet bedrijfsleven. U kunt boos worden over die winsten, maar ook profiteren. Daar moet u moeite voor doen en risico lopen en daar hebt u anno 2018 in gratisgeldland Nederland geen zin meer in.

Ik heb niet de illusie dat dit ooit de discussie gaat worden. Vind ik niet zo erg. Ik knip net als u hier op IEX mijn dividendcoupons wel.