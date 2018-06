Vooruitblik: Er is altijd gedoe

Het is nu alweer een media- en politiek dingetje. Royal Dutch Shell is weer in opspraak naar aanleiding van dit bericht.

Volgens hoogleraar belastingrecht Jan van de Streek is het zeer waarschijnlijk dat de afspraak tussen Shell en de Belastingdienst in strijd is met de Wet op de dividendbelasting. https://t.co/2zZzmrT0Hu — Trouw (@trouw) 17 juni 2018

Ik citeer de eerste alinea's. Nu ben ik geen jurist, maar wat mij opvalt is dat het hele verhaal en daarmee rel is gebaseerd op één hoogleraar die iets waarschijnlijk acht. Dat is nog geen bewijs, dunkt me.

Olieconcern Shell, één van de grootste pleitbezorgers voor de afschaffing van de dividendbelasting, heeft jarenlang waarschijnlijk ten onrechte geen dividendbelasting afgedragen over een groot deel van zijn aandelen.

Door dividend uit te laten keren door een Britse dochtermaatschappij en via een trust op belastingparadijs Jersey, ontwijkt Shell sinds 2005 met toestemming van de Nederlandse belastingdienst de dividendbelasting voor zijn aandeelhouders.



Maar volgens hoogleraar belastingrecht Jan van de Streek van de Universiteit van Amsterdam is het zeer waarschijnlijk dat de Belastingdienst hier nooit mee had mogen instemmen.

In een wetenschappelijk artikel dat volgende week wordt gepubliceerd in het Weekblad Fiscaal Recht, concludeert hij dat de afspraak tussen Shell en de Belastingdienst in strijd lijkt met de Wet op de dividendbelasting.

De Koninklijke reageert intussen met een heus persbericht en ontkent:

Ik ben stomverbaasd over hoe we in Trouw worden neergezet,” zegt Marjan van Loon, president-directeur van Shell-Nederland. “Dit is tendentieus. Het feit dat ons hoofdkantoor in Nederland zit en we een structuur met A- en B-aandelen hebben is juist goed geweest voor de Nederlandse schatkist.

Als aandeelhouder hoeft u zegt denk ik niet meteen zorgen te maken. Dit raakt de winst en het dividend niet, punt. Hier kan wel een (slepende) juridische affaire uit voorkomen, wie weet. Wat wel verontrustend is, is de gretigheid waarmee in dit land bij het minste of geringste onze multinationals worden gebashed.

Of beleggers die mazzel hebben en hun risico beloond zien worden. Uit dezelfde krant bijvoorbeeld. Ik heb geen idee wie die Luc is, maar ik kan het niet beter of korter omschrijven. En ik weet ook niet hoeveel durfinvesteringen van wijlen Friso en Mabel op nul zijn geëindigd, of gaan eindigen.

Gaap. Haar man heeft simpelweg een goede investering gedaan. Het staat iedereen vrij een beleggingsrekening te openen en ook te gaan investeren.https://t.co/i2Hlycb2Mz — Luc (@luctissingh) 16 juni 2018

Grafiekje dan maar om dit af te sluiten. U ziet hier Shell, Brent, winst en dividend in euro's. Eens te meer, vakwerk hoe Olies die wild fluctuerende olieprijs weet om te toveren in een high yield bond, want daar komt het aandeel eigenlijk op neer. Dat betaalt onze pensioenen, maar dat realiseert de publieke opinie zich niet.

Agenda

Eigenlijk is er behalve dit geen nieuws dit weekend. Wel is er een bericht, dat morgen vast uitvoerig bij de koffie-automaten op de vloer wordt besproken. Geert er uit en Selwyn er in. Nee, Wim er in. Ik zit vaak te vissen, maar heb helaas geen idee wat hier speelt en hoe de hazen lopen. Daarom citeer ik ANP maar:

MountainShield Capital Fund heeft, middellijk gehouden via Wim Kemper, zijn belang in DGB stevig opgevoerd. Dat bleek zaterdag uit een melding bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).



Kemper heeft een kapitaalbelang en stemrecht van 29,35%. Dat was eerder nog 14,27%, zo valt op te maken uit de registers van de toezichthouder.



Recent bleek dat Geert Schaaij zijn belang in DGB Group, voorheen Verenigde Nederlandse Compagnie, bijna volledig van de hand heeft gedaan. Schaaij heeft momenteel een kapitaalbelang en stemrecht van 0,99%. Dat was daarvoor nog 18,82%.

Van de agenda hoeven we het deze week niet te hebben. We hebben een roedel speechende centrale bankiers en de eerste schattingen van de inkoopmanagersindices over deze maand uit VS, Duitsland, Frankrijk en Japan. Neemt het economisch momentum nog steeds langzaam af, dat is de vraag.

Zowel Fed's Jerome Powell, ECB's Mario Draghi (drie keer zelfs) en BoJ's Huppeldepup Kuroda speechen. Mario en Jerome woensdag zelfs tegelijk! Ik kan me niet voorstellen dat ze na hun persco's van vorige week nog iets nieuws hebben te vertellen, maar u weet maar nooit. De BoE neemt een rentebesluit.

We zitten tussen twee cijferseizoenen in en dat betekent op papier weinig bedrijfsnieuws. Wel houdt DSM woensdag een capital markets day, waar nieuws uit kan komen. Verder kunnen de de eerste KW2- of H1-winstwaarschuwers of outlook-verhogers opduiken, maar dat is natuurlijk altijd afwachten.

Wat misschien wel een puntje is om met een schuin oog in de gaten te houden, is dat de nieuwe Duitse regering niet lekker draait na ook al een ellenlange coalitievorming. U mag zelf bepalen of dit de termijn te veel is van Angela Merkel, daar bemoei ik mij niet mee, maar dit kan euro en rentes gaan beïnvloeden.

Merkel seeks EU migrant talks as German coalition crisis looms: paper https://t.co/5KhkNCSFWU pic.twitter.com/fEpzFSfUF6 — Reuters Top News (@Reuters) 17 juni 2018

Hier is de hele agenda, veel scroll-plezier. Vooruit, misschien dat Ahold Delhaize reageert op de de KW1's van Colruyt en er is een Opec-meeting. Dat is best spannend gelet op de oliegrafieken, maar daarvoor moet u nog even verder scrollen in dit stuk.

18 jun

01:50 Japan handelsbalans -235B

10:00 Italië handelsbalans apr

14:45 Fed's Dudley speecht

16:00 VS NAHB huizenmarktindex jun 70

19:30 ECB's Draghi speecht



19 jun

08:00 Colruyt jaarcijfers

10:00 ECB's Draghi speecht

14:30 VS building permits mei 1,356M

14:30 VS housing starts mei 1,320M



20 jun

08:00 DSM: capital markets day

08:00 Duitsland inflatie PPI mei 0,4% MoM

08:30 BoJ Kuroda speecht

15:30 Fed's Powell speecht

15:30 ECB's Draghi speecht

16:00 VS verkopen bestaande woningen mei 5,54M

16:30 VS weekrapport olievoorraden



21 jun

00:00 OPEC meeting

06:30 Nederland consumentenvertrouwen

13:00 BoE rentebesluit

14:30 VS jobless claims 223K

14:30 VS Philadelphia Fed Index jun 28,0

15:00 VS huizenprijzenindex apr

16:00 EU consumentenvertrouwen jun -0,1



22 jun

02:30 Japan flash manufacturing PMI

08:45 Frankrijk BBP Q1 0,2% QoQ

09:00 Frankrijk flash manufacturing PMI jun 54,0

09:00 Frankrijk flash services PMI apr 54,3

09:30 Duitsland flash manufacturing PMI apr 56,1

09:30 Duitsland flash services PMI jun 52,1

10:00 EU flash manufacturing PMI jun 55,1

10:00 EU flash services PMI jun 53,6

15:45 VS flash manufacturing PMI jun 56,7

15:45 VS flash services PMI jun 56,6

Kun jij er nog iets van maken, Corné? Misschien die Turkse schaapherder wel.

Video week bericht:

Waar zijn beleggers bang voor?

De kerninflatie in diverse regio's.

Economische verassingen op dieptepunt in Eurozone.

Hoe doet NL het tov buurlanden?

Een beleggingstip van Turkse schaapsherder.

En tot slot de weekagenda.https://t.co/2gsGraiztv — Corne van Zeijl (@beursanalist) 16 juni 2018

Kiek op de Grafiek

Agendatechnisch zitten we zoals gezegd een beetje in niemandsland zo tussen twee cijferseizoenen in. De AEX past zich daar aardig op aan, want die staat precies tussen vorig topje en bodempie in.

Dat geldt ook voor de AEX herbeleggingsindex, de Nederlandse DAX. Het dividendseizoen zit er nu op. Deze total return index staat nu dit jaar 2,3% hoger dan de prijsindex. Voor dit jaar resteren nog vooral de komende kwartaaldividenden van Royal Dutch Shell en Unilever.

Hoezo was het me het weekje wel, lijkt de AEX VIX Index (volatiliteit) te zeggen? Niet veel te zien hier.

Haha, dit is wel een goeie en past mooi bij de volatiliteit. Flow Traders, weet u wel. Dat was deze week te gast bij BNR. Sublieme timing, deze maand afzwaaiend BNR Zaken Doen presentatrice Annette stopt er inderdaad op het hoogtepunt mee. Deze mag je op je CV zetten, meid :-)

Eens te meer, onze AEX presteert veel beter dan Europa, hier de Eurostoxx 600. Die staat lager dan een jaar geleden. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het ding ook minder blijft opleveren. Beide indices zijn trouwens even duur: 15,4 keer de huidige winst bij 3,4% dividendrendement.

Heren, helpt u mij even over de drempel, lijkt diva S&P 500 hardop te vragen. Kom op, neem dat maarttopje nou even uit (kreng, denk ik er dan altijd stiekem achteraan).

Wat die S&P 500 niet laat zien, is dat de dollars waarin het ding staat genoteerd, dit jaar flink zijn aangetrokken. Dat maak ik duidelijk aan de hand van de MSCI World Index (60% Amerikaanse aandelen) in euro's, waar we bijna allemaal wel een trackertje op hebben, toch? Kijk eens aan, +4,2% dit jaar zonder dividend.

Van de week zat ik in Reuters Datastream te vogelen en kijk eens wat ik hier heb. De S&P 500, maar dan anders. Dit vind ik nou de beurs ten voeten uit gedurende zeg maar een cyclus. Paniek en het spoor bijster als het even tegenzit - zie 2008 tot 2011 - maar verder per saldo precies en strak winsten inprijzen. Klaar.

Ik heb alle lijntjes - koers, koers/winst, winst en dividend - een eigen as gegeven, om dat duidelijk ter maken. U ziet trouwens hoe dit jaar de waardering afkomt met de stagnatie op Wall Street, maar wel oplopende winsten. Fondsmanagers zitten nu volgens Bank of America Merrill Lynch ook overwogen VS.

Ik hoor u al hardop denken: en de AEX dan? Bij deze. Inderdaad, dat doet Wall Street netter. Op het Damrak rotzooien we maar wat aan met z'n allen. lijkt het wel. Ik gok dat de grote weging van financials en Olies in onze index hier debet aan is. Daar was in de afgelopen tien jaar nog wel eens wat om te doen.

Over naar de rentes, die ook deze week weer wilder dan aandelen bewogen. Onze tienjaars Wopkes krijgen de groeten van de ECB. Die was deze week in de prik met de afbouw van haar opkoopprogramma, maar de markt ging uit van een eerdere renteverhoging dan op z'n vroegst volgend jaar zomer.

De Duitse Bund, EU en euro-bechmark, steeg minder hard dan onze tienjaars, ofwel de rente daalde wat minder sterk.

Kijk ik ook nog even naar EU-Zuid. U ziet aan die twee flaporen in de grafiek - Italianen zijn zeer behendig met hoeden en witte konijnen - dat de rust nog niet helemaal is weergekeerd in Rome.

Pak ik ook Spanje er bij en die rentebeweging laat een vergelijkbaar beeld zien als Nederland en Duitsland.

Het Fed-rentebesluit deze week was één grote goednieuwsshow - alle parameters staan volgens de centrale bank op groen - maar 3% voor de Ten Year Treasury Yield kwam echter net niet helemaal op het bord.

Dan het allerbelangrijkse item dat er is en dat uw buitenlandse rendementen kan maken of breken. Daar had ik vrijdag nog een stukje over. De dollar dus. Zelden gezien, die trok liefst drie cent aan op het ECB-rentebesluit. Net geen nieuwe bodem (1,151), maar het trendje is omlaag.

Ik weet niet of na die 5-0 de Saudi's nog zin hebben om samen met de Russen extra olie op te pompen. West-Texas Light Intermediate ziet er wel heel spannend uit, onderkant trendkanaal. Is dit nu een long voor een kort ritje omhoog, of valt het spul uit de opgaande trend?

Kijk ik voor de zekerheid ook bij de buren: Brent zelfde verhaal?

Long of short, ik weet het ook niet. Misschien hebt u hier iets aan:

Hedge Funds get bullish on #Oil again as #OPEC prepares to meet. Net-long position on Brent rises 4.1% after weeks of decline. https://t.co/a0ACmfsXLD pic.twitter.com/PC5nczYdoT — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 17 juni 2018

We zijn er bijna, nog twee grafiekjes. Erfvijand dollar steeg deze week en inderdaad, goud daalde dus.

Het enthousiasme spat ook niet meer echt van bitcoin af. Het spul zet dit jaar iedere keer net weer even een lagere bodem neer.

Wens ik u verder een prettige zondag. Wat voor wedstrijden hebben we vandaag? Geen idee, ik heb alleen op kantoor nog maar wat flarden gezien van het WK Voetbal. Ik zit nu ook lekker contrair het interlandrugby van gisteren terug te kijken en straks is er wielrennen. Daar winnen we nog wél eens wat mee.

Net als met de AEX. Alleen de VS en Frankrijk doen dit jaar beter.