ik heb toch het gevoel dat de beurs weer omhoog wil. We hebben 6 groene dagen gehad en een stijging in 1 rechte lijn van 518 naar 540. Dan is het, zoals ik eerder schreef, normaal dat het even een staptje terugdoet. Reculer pour mieux sauter zeggen ze in Frankrijk. Echt doorzakken wil het ook niet. Komende dagen / weken zal de 540 gebroken worden. Overigens zie ik dit jaar wel regelmatig correcties komen. Normaal heb je zo'n 5 correcties per jaar, vorig jaar geen enkele. Dat was niet normaal. Denk bij breken 540 terug naar 572 of hoger. Dan terug een serieuse correctie.