Steek ook eens de hand in eigen boezem, AJK. Want de beurs journaille en/of analisten hebben bestuurders ook in een hoekje geplaatst als zij het er niet mee eens waren.

De waarheid ligt waarschijnlijk ergens anders. Maar als meneer Hamers zo'n goede bestuurder was geweest dan had hij de ophef vantevoren zien aankomen. Of was deze voordracht van de salarisverhoging een eigen actie van de heer vd Veer. En zijn zijn mede-commissarissen niet op tijd wakker geschoten om deze meneer op het rechte pad te houden. Geloof je het allemaal zelf.



Dit vooropgezette plannetje kan gewoon niet worden doorgevoerd, omdat de publieke opinie nou eenmaal er tegen is. Het kan ook alleen in het brein van graaiers zijn ontsproten. Werkelijkheid is dat ING nu eenmaal met publiek te maken heeft. Trouwens heel wat anders dan de plannetjes van Shell en Unilever. Die zijn altijd achter de schermen bezig geweest.



Verder geef ik geen waardeoordeel of iets goed is of fout. Feit is dat de wereld is veranderd, mede door de social media. En ook daar heeft de beurs tegenwoordig rekening mee te houden.