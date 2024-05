Beursupdate: AEX licht hoger op rustige Hemelvaartsdag Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Rond de klok van half twaalf won de AEX 0,3 procent op 902,06 punten, en noteerde hiermee rond de recent gerealiseerde recordstanden. De rentes liepen wel weer licht op, nadat woensdag voorzitter Susan Collins van de Fed in Boston zei dat de opleving van de bedrijvigheid en inflatie suggereert dat het huidige rentebeleid voor een langere tijd ongewijzigd zal blijven tot er signalen zijn dat de inflatie op een duurzame manier richting de 2 procent gaat. Eerder lieten Fed-leden zoals Neel Kashkari en Michelle Bowman een soortgelijk geluid horen en zijn dus nog erg voorzichtig. Volgens de CME FedWatch Tool houdt het merendeel van de markt er rekening mee dat de Fed in september de eerste renteverlaging zal doorvoeren. Het beeld in Azië was verdeeld. Koplopers waren de beurzen in Hongkong en Shanghai met winsten van ongeveer een procent, terwijl Seoel en Sydney juist ongeveer een procent daalden. Chinese beleggers reageerden onder meer positief op exportcijfers. Verder is het vandaag wachten op het rentebesluit in het Verenigd Koninkrijk. "Wij verwachten een optimistische toon tijdens de vergadering van donderdag, maar denken dat de centrale bank haar forward guidance niet zal aanpassen", zeiden economen van ING in een vooruitblik, omdat de richting van de inflatie in het Verenigd Koninkrijk op de korte termijn nog onzeker is. Danske Bank verwacht dat "het monetaire beleidscomité haar communicatie zal aanpassen, waardoor de markten worden voorbereid op een op handen zijnde start van een verlagingscyclus." De Deense bank rekent op een eerste verlaging van 25 basispunten in juni. Ook staan er vanmiddag in de VS nog de wekelijkse steunaanvragen geagendeerd. De olieprijzen wisten verder terreinwinst te boeken na de ommekeer gedurende de handel van woensdag, mede veroorzaakt door de krimpende Amerikaanse voorraden ruwe olie. Een vat Brent olie steeg 0,8 procent naar 84,23 dollar. De tienjarige rentes in de VS en Europa liepen ongeveer 3 a 4 basispunten op en de euro/dollar daalde naar 1,0725. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen ging Besi aan kop met een winst van 4,8 procent. Besi ontving een order voor 26 hybride bonding systemen. Wie de opdracht gaf en hoeveel hiermee is gemoeid, meldde Besi niet, maar wel dat het dit kwartaal meer orders worden verwacht van andere klanten. ASR kon 0,8 procent bijschrijven na een koersdoelverhoging van Deutsche Bank. Voor analist Hadley Cohen blijft de verzekeraar een "top pick" voor de komende twaalf maanden. Philips verloor meer dan een procent, vanwege een ex-dividend notering. Hiervoor gecorrigeerd steeg het aandeel wel. De grootste daler was DSM-Firmenich en verloor 2,0 procent, ondanks een koersdoelverhoging van UBS. Voor de analisten van UBS blijft DSM-Firmenich een van de favoriete namen binnen de sector “Consumer Chemicals”. In de AMX won Inpost ruim 2 procent , gevolgd door Aalberts met 1,1 procent. CTP daalde ruim 1,0 procent na cijfers. CTP heeft in het eerste kwartaal in lijn met de ontwikkelingen van 2023 gepresteerd. Volgens de analisten van Jefferies zijn de doelstellingen van het bedrijf dan ook haalbaar. TKH daalde bijna 4 procent doordat het aandeel ex-dividend noteert. Net als Philips steeg ook TKH indien gecorrigeerd voor de dividendknip. In de AScX wonnen NX Filtration en ForFarmers 1,9 en 3,1 procent. De rode lantaarn was voor centenfonds Vivoryon met een verlies van 2,7 procent. info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999 Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.