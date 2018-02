Mogge allemaal!



Ik kijk vermoedelijk naar andere charts dan Royce. Op de mijne zit de DAX er duidelijk onder (200MA 12.747) en loopt de lijn sinds een paar dagen vlak. Komt een groen gevulde candle voor gisteren bij, en een hogere €. Bovendien is MA50 zó resoluut gekanteld dat je misschien wel over een golden cross (omlaag) kunt gaan fantaseren. Alles verder ongewijzigd zou dat nog een dikke week of zo nodig hebben.



Whatever. Succes allemaal!