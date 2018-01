Vooruitblik: Wat een beurs!

Eerst voor de dagjesmensen en toeristen die hier verzeild zijn geraakt en deze vraag hebben:

Is het tijd om in te stappen?

Als u deze vraag hebt, zou ik die vraag per definitie vergezeld laten gaan van de volgende. Sterker nog, als u er geen antwoord op hebt, zou ik er maar niet aan beginnen...

En wanneer is het dan weer tijd om uit te stappen?

In- en uitstappen suggereert dat u een rit wilt maken en koerswinst wilt behalen. Prima, maar dan bent u aan het handelen. Beleggen is een commitment die u voor jáááren en eigenlijk de rest van uw leven aan gaat. Beleggen is langzaam door de jaren heen vermogen opbouwen met steeds een bescheiden (maandelijkse) inleg.

Snel rijk worden is er niet bij, maar bij handelen is dat het doorgaans ook niet. De meeste particulieren die niks met de beurs hebben en alleen komen kijken als de koersen hard stijgen en de beurzen toppen om een gokje te wagen - want daar komt het wel op neer met dat tijd om in te stappen - worden meestal uitgekleed.

Nee, laten zich uitkleden! Want laten we wel wezen. Ondanks het grillige koersverloop stijgen de beurzen door de jaren heen, de AEX zelfs 11% bruto vanaf de start in 1983. Wie geld verliest op de beurs heeft daarom zelf een fout gemaakt. Ja maar de adviseur zei! Ho, het is toch uw geld? Weet dan wat u doet.

Hier ziet u de AEX en de AEX met herbelegd dividend, die op een all time high staat. Ja, er zitten her en der wat knikjes naar beneden in die in ons geheugen zijn gegrift, naar gaan ze nou per saldo omhoog of omhoog? Eén ding: tijd om in te stappen met al uw geld en God zegene de greep, lijkt me niet handig.

Hoe wel te beleggen ga ik nu niet uitleggen. Ik heb nog een serie van drie jaar geleden staan, check. Het heet middelen en is naar mijn smaak de enige manier voor mensen die niks met de beurs (willen) hebben, toch redelijk risico-avers kunnen investeren. Het duurt alleen minimaal tien en eigenlijk twintig jaar.

Overdenking: verandert de beurs?

Tot zo ver, over tot de orde van deze week. Ik kan eigenlijk wel meteen afsluiten, want mijn collega Jean-Paul van Oudheusden praat u in deze DFT-video vanaf de Euronext nieuwjaarsborrel afgelopen vrijdag helemaal bij. Volgende week mag je deze vooruitblik tikken JP, als je het allemaal zo goed weet :-)

Over nieuwjaar gesproken, het lijkt alsof we zelf geschrokken zijn van onze (champagne-gedreven?) euforie:

Back to reality for individual investors. AAII bullish sentiment fell the most since November to dip back below 50% this week: https://t.co/XwUXOuOFcR pic.twitter.com/VX5a5xQCeP — Bespoke (@bespokeinvest) 11 januari 2018

Dat de markten hoog staan is een feit en dat ze duur zijn is een mening, die denk ik de meesten van ons onderschrijven. Da's geen nieuws, maar dat de beurs verandert misschien wel. Ik zie zelf aanwijzingen die er op kunnen duiden dat de aard van de markt verandert sinds de bullmarket in 2009 startte.

Let wel, het zijn nog geen definitieve draaien - als definitief al bestaat op de beurs - maar ze zouden het kunnen worden. En als u een is het tijd om in te stappen belegger of handelaar bent, moet u bewegingen vóór zijn. Dan pas maakt u de grote klappers. Het risico is dat het niet gebeurt en u verliest.

Wat zie ik?

De dollar daalt. Dat is op papier niet goed voor de Nederlandse beursbedrijven en uw dollar-beleggingen

De rentes stijgen. Dat is vooral in Amerika zo, maar in Europa neigen ze ook hoger. Zeker nu de ECB havikser wordt

Met die stijgende rentes liggen dividendaandelen minder goed. Zie onze AEX-aandelen bijvoorbeeld dit jaar. Unilever blijft zelfs al maanden achter. Misschien onzin, maar die heb ik intuïtief op de korrel omdat Unies en Olies in 2009 en 2010 het AEX-herstel droegen

De excessen in de markt - zie al die aandelen die ontploffen omdat ze blockchain in hun naam zetten - duiden wellicht op euforie en topvorming. Zie bij ons bijvoorbeeld Docdata en Probiodrug. In ieder geval laat dit enorme risicobereidheid zien

Olie en andere grondstoffen stiigen. Dit kan voor inflatie zorgen, samen met bijvoorbeeld een loongolf

Walmart's not responding to the corporate tax cut. It's raising wages because the labor market is tight. Which is great news! https://t.co/XI01fwfmYK pic.twitter.com/scSlKR8FNy — Bloomberg View (@BV) 13 januari 2018

We gaan dit jaar zien of deze trendjes echte trends worden. En dat kan best betekenen dat het is gedaan met de bullmarket, vooral een loongolf is op papier niet goed voor aandelen. Maar misschien dat we eerst nog een winstexplosie krijgen mede door de Trump-taxes. Alle bedrijven rekenen nog driftig.

Niettemin worden er aardig wonderen van verwacht?

$SPX EPS estimate for 2018 has recorded largest increase during the past three weeks (+2.2%) in more than 20 years. https://t.co/s3UFFiDC0U pic.twitter.com/WwKPcE0S6Q — FactSet (@FactSet) 12 januari 2018

Agenda

Vanaf deze week gaan wij ook weer rekenen, het KW4-cijfersezioen komt langzaam op gang. Op het Damrak zijn er ASML en Beter Bed. Uiteraard kan ik het niet laten even met Datastream te spelen. Ergo, ik schaam mij er niet voor dat ik ASML rond €30 à €40 duur vond. Er is niks veranderd sindsdien :-)

Deze grafiek mag je uitvergroot ophangen in de receptie ASML en dat meen ik echt. Briljant. Vinger opsteken wie meent dat de beurs een casino is. De markt verwacht over 2017 €8,6 miljard euro omzet en een winst per aandeel van €4,53, maar de koers valt of staat woensdag bij de outlook.

De perfecte aandelengrafiek luidt:

- Koers (oranje) en winst per aandeel (groen) s.a.m.e.n. van linksonder naar rechtsboven

- Rechte lijnen waardering (groen) en dividendrendement (rood)#ASML komt aardig in de buurt. Woensdag cijfers pic.twitter.com/PrlyVu6cVL — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 14 januari 2018

Even tussendoor: mooi mazzel dat het Intel chipdebacle ASML niet raakte. Dat zorgde er wel mede voor dat de roemuchte Philadelphia Semiconductor Index de enige (grotere en bekendere) index op Wall Street is, die nog altijd de top uit 2000 niet heeft uitgenomen. Procentje of drie nog.

Vrijdag heeft het kwakkelende Beter Bed omzetcijfers 2017. Er is eigenlijk maar één vraag: hoe presteert het bedrijf in Duitsland in wat ik gemakshalve maar de Matratzen Krieg noem :-)

#BeterBed heeft vrijdag (omzet)cijfers en aan dezelfde grafiek als #ASML die ik net geef ziet u dat hier minder soepel loopt #AEX pic.twitter.com/Ixunw4R0SR — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 14 januari 2018

In het buitenland zijn meer concerns met cijfers, maar de grote bulk en alle grote technologiebedrijven laten nog een weekje op zich wachten. Dit is meer voor de langste termijn beleggers, maar de gouden eeuw van Silicon Valley nadert misschien haar einde. Ze krijgt er in ieder geval concurrentie bij: China.

Why Chinese talent is leaving Silicon Valley in droves https://t.co/UL5QJMOdI2 pic.twitter.com/XuRGAAeb20 — Businessweek (@BW) 13 januari 2018

Let deze week wat mij betreft op:

Voorlopende economische indicatoren New York en Philadelphia Fed indices

BBP China, hoewel dat geen cijfer maar een dictaat is

De outlook van mijnbouwers BHP Billiton en Rio Tinto met die stijgende grondstofprijzen

Ahold Delhaize fans letten op de omzet van Carrefour

Fugro liefhebbers pikken Schlumberger mee

Weet IBM haar al jaren dalende omzet eindelijjk eens te vergroten?

Er zijn nog wat Amerikaanse grootbanken met cijfers en de CEO van The Firm liet vrijdag deze prachtige tweet achter:

View from our building today reminds me that despite all the sh*t, American values will shine through. pic.twitter.com/b3f6W80XX9 — Lloyd Blankfein (@lloydblankfein) 12 januari 2018

Scrollen maar voor de hele agenda:

15 jan

00:00 Beurs VS dicht ivm Martin Luther King Day

06:30 Nederland detailhandelsverkopen nov

08:00 Renault Q4-cijfers

11:00 EU handelsbalans nov



16 jan

08:00 Duitsland inflatie CPI dec 0,6% MoM

10:30 VK inflatie CPI dec 3,0%

11:00 Italië inflatie CPI dec

14:00 Citigroup Q4-cijfers

14:00 UnitedHealth Q4-cijfers

14:30 VS New York Empire State Manufacturing Index jan 18,20



17 jan

08:00 ASML Q4-cijfers

08:00 Carrefour Q4-cijfers

11:00 EU inflatie CPI dec 1,4%

14:00 Bank of America Merril Lynch Q4-cijfers

14:00 Goldman Sachs Q4-cijfers

15:00 Porceleyne Fles BAVA

15:15 VS industriële productie dec 0,5% MoM

20:00 Fed Beige Book

22:00 Alcoa Q4-cijfers

22:30 Rio Tinto Q4-cijfers

22:30 BHP Billiton Q4-cijfers



18 jan

03:00 China BBP Q4

03:00 China industriële productie dec 6,0%

05:30 Japan industriële productie nov

08:00 Royal Mail Q4-cijfers

14:00 PPG Q4-cijfers

14:00 Morgan Stanley Q4-cijfers

14:30 VS building permits dec 1,290M

14:30 VS housing starts dec 1,275M

14:30 VS jobless claims 252K

14:30 VS Philadelphia Fed Index jan 24,5

17:00 VS weekrapport olievoorraden

22:00 IBM Q4-cijfers

22:00 American Express Q4-cijfers



19 jan

08:00 Beter Bed Q4-cijfers

08:00 Duitsland inflatie PPI dec

10:30 VK detailhandelsverkopen dec -0,6% MoM

13:00 Schlumberger Q4-cijfers

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan jan 97,0

Kiek op de grafiek

De AEX staat op de hoogste stand sinds 2001, kopte de NOS deze week. Dat klopt niet. Op de beurs kijken we naar hoogste en laagste intradagstanden voor toppen en bodems, niet de slotstanden. De hoogste stand ooit voor de AEX prijsindex is 703,18 uit 2000. In 2007 was 563,98 de hoogste score op het bord.

Daar staan we nu een zucht onder. Mocht die 563,98 sneuvelen, dan vermoed ik dat durfals al AEX 600 of meer gaan roepen. De eerste die 703,18 gilt mag u bij IEX aangeven! Technische steunniveau's hoef ik u niet mee te geven, want de beurs gaat nooit meer omlaag, toch? :-)

Bij de De AEX herbeleggingsindex spelen deze discussies biet. De Nederlandse DAX staat op een dikke all time high:

De AEX VIX Index, ofwel de volatiliteit, staat echter zo'n beetje op all time lows:

De Eurostoxx 50 doet minder goed dan de AEX. Dat wil zeggen, de index moet eerst de 2014 top nog uitnemen, voor ze aan die uit 2007 mag denken. Die uit 2000 is ook nog ver weg.

De S&P 500 blijft maar omhoog strepen. In dollars dan, in euro's bent u beter af met de AEX.

De winstverwachtingen voor de S&P 500 zijn goed, maar of ze index echt bijhouden in dit tempo...?

$SPX EPS estimate for 2018 has increased by 2.2% since Congress passed the tax bill on December 20. https://t.co/s3UFFiDC0U pic.twitter.com/yxtTVvaABG — FactSet (@FactSet) 12 januari 2018

Over naar de rentes. Onze tienjaars Wopke wappert omhoog:

De Duitse tienjaars idem dito.

Kijk ik met een half oog ook naar de Italiaanse rente, want daar zijn op 4 maart verkiezingen. Dat zien we dan wel weer, lijkt het plaatje te zeggen.

De Amerikaanse Treasuries flirten met 2,60%.

Er is nog veel ruimte, Royce denkt dat de 37-jarige neergaande trend (!) pas boven 3% breekt:

@ArendJanKamp Sinds 2015 is de Amerikaanse rente inderdaad bezig een gigantische 'dubbele bodem formatie' te vormen, tussen 1,45 en 2,99 procent. Dit patroon wordt voltooid boven 2,99. In dat geval breekt de kapitaalmarktrente de dalende fase van de afgelopen 25 jaar. pic.twitter.com/AfpaAQcQat — Royce P.B. TOSTRAMS (@RoyceTostrams) 9 januari 2018

En de dollar? Die daalt door. De trend in EUR/USD is in ieder geval opwaarts, ofwel een verzwakkende Amerikaanse daalder:

Brent schurkt tegen $70 dollar aan, maar ook West-Texas Light Intermediate laat zich niet onbetuigd. Goed voor de oliewaarden en indirect kan dit inflatie aanwakkeren. En de prijs aan de pomp. Met al die taxes en met die dalende dollar kan dit bij ons met een dubbele hefboom gaan:

Goud dobbert grosso modo ook met dollar mee?

Blieft er nog iemand bitcoins? Misschien is het afwachten wie na China en Korea dit ding de oorlog verklaart. In ieder geval vind ik het plaatje er loeigevaarlijk uit zien. Kan een dipje zijn, maar voor u het weet kan u ook zo weer in het dal staan vanaf de besneeuwde toppen.

Veel plezier en succes deze week en tot morgen, tot voorbeurs.