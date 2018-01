Het is de vraag die áltijd opduikt in zeg maar de gewone media, als de beurzen weer eens lekker draaien en er ineens de aandacht op valt. Rond het middaguur hoorde ik het nog op NPO Radio 1, waar Jelle Maasbach van BNR te gast was. Van die radiozender kreeg ik een week terug dezelfde vraag, maar dit terzijde.

Is het tijd om in te stappen?

Ja en nee. Uiteraard is dit voor iedereen anders en strikt persoonlijk, helemaal afhankelijk van doel, leeftijd, risicoperceptie et cetera. Toch kan ik er wel een algemeen antwoord op geven. Hierbij moet ik wel opmerken dat dit voor willekeurig welke beurs en koersniveaus geldt :-)

Of u nou lang of kort wilt beleggen, in één keer al uw geld in de markt stoppen is vrijwel altijd hachelijk. Al is het maar door de psychologische druk van het heilige moeten. Spreiden is beter.

Wilt u (vooral) koerswinst maken binnen een betrekkelijk korte periode tot zeg maximaal vijf jaar, dan heeft u de meeste statistiek tegen als u nú instapt. Voorspellingen van wie dan ook tellen niet, daar hebben we de kermis voor.

Wil u beleggen voor (vooral) wederkerig rendement als dividend, rente en huur - yield dus - voor een periode van zeker tien jaar, dan maken beursstanden eigenlijk niet uit. Daar kunt u ieder moment mee beginnen.



Party like it's 1995. Of 1996, of...?

Misschien ligt het aan mij, maar die vraag is het tijd om in te stappen suggereert toch een beetje dat je in één keer je spaargeld, opbrengst huis, of andere cash in één keer de aandelen en obligaties in schuift. Doe wat u niet laten kan, maar dat is precies wat de beurs begin deze eeuw een slechte naam gaf.

Een nieuwe generatie beleggers smeet in de jubeljaren tussen 1995 en 2000 in één keer al haar spaargeld en overwaarde huis de markt in. Bij voorkeur in die nieuwe dotcoms, want die gingen zo lekker hard. Naar kosten, risico en yield vroeg niemand in de tijd. Álles steeg toch tientallen procenten per jaar.

De ontluistering kwam tussen 2000 en 2003. Iedereen zijn of haar geld kwijt en die mensen zien we nooit meer terug op de beurs. Ook toen, tussen 1995 en 2000, was er steeds die vraag: is het tijd om in te stappen? De beurzen waren toen euforisch. U hebt de IEX Outlook 2018 gezien, we zien die euforie nu terugkeren.

Mooi, dan stap ik juist uit, denkt u nu bijdehand. Dat kan inderdaad verstandig zijn. Hoogtepunten van beursfeestjes waren in het verleden meestal precies op de top van de markt en een piek in de economie. Er is alleen één probleem: dit kan jaren duren, waardoor u alsnog de bulk van de koerswinst mist.

Beware of 1998

Kijk maar, hoe verstandig was het zeg in 1995 of 1996, na toen ook al bijna tien jaar te zijn gestegen zoals nu, al uit te stappen, omdat het u allemaal iets te feestelijk werd op de beurs? Misschien dat we hier nu ook staan. Niemand die het weet, pas achteraf wordt dit duidelijk. Dan nog iets.

We hebben het altijd over de dotcombubbel van inderdaad 1995-2000. Kijk eens goed naar de grafiek: in die jaren zat ook nog even een korte, felle bearmarket van 37% door de Azië- en LTCM-crisis. Hoe sterk staat u in uw schoenen om dit uit te zitten, te doorstaan en misschien wel bij te kopen?

Of toch maar gauw weg weg weg, zoals alles in uw schreeuwt als uw porto er aan gaat voor uw ogen? Dat hakt er in en kan iedereen u vertellen die dit ooit heeft meegemaakt.



Wees nou verstandig

Tenzij u handelaar bent, of een passie voor de beurs hebt en de hele dag achter uw schermen zit en u weet wat u doet, zou ik daarom alle anderen willen aanraden nooit en te nimmer, in welke markt dan ook, in één keer al uw geld in de markt te steken. Ga dan naar het casino, heeft u tenminste nog een leuke avond.

Druppel anders bedragen de markt in, of koop op dips bij. Er zijn talloze strategieën en methodes om dit te doen. Dit is alleen iets voor beursmensen en niet voor willekeurige Nederlanders die niets met de markt hebben en 's avonds nog even snel kijken. Voor koerswinst handelen is voor hen eigenlijk de goden verzoeken.

Deze vertelt ook alle statistiek en wetenschappelijk onderzoek. Als u het dan toch beter weet, moet u het zelf weten. Zelf raad ik mensen aan die niks met de beurs hebben en geen zin hebben zich iedere dag met die hele bingo bezig te houden, alleen lange termijn te beleggen. En dan het liefst minimaal twintig jaar.

Er is namelijk in vier eeuwen beursgeschiedenis nog nooit een periode geweest van langer dan twintig jaar waarin aandelen (met herbelegd dividend) per saldo niet positief rendeerden. Simpel, automatisch iedere maand de AEX, Europese, Amerikaanse of wereldwijde aandelen bijkopen via fonds of tracker.

Zoek de overeenkomsten

Het mooie is, als u een vast bedrag per maand belegt, dat u daar ieder moment mee kan beginnen. Kortom, het is altijd een mooi moment om in te stappen. U belegt namelijk zo in het marktgemiddelde (van historisch 8% bruto). Is de beurs duur, krijgt u weinig voor uw euro's en is de markt goedkoop, krijgt u veel.

Zelf beleg ik zo sinds 2005 en dat heeft mij geen windeieren gelegd. Want ik geef het eerlijk toe. Hoewel ik sinds 2001 iedere dag van vroeg tot laat met mijn neus op de beurs zit, ben ik nog nooit Hét Moment Om In Te Stappen tegengekomen. Ja, achteraf gezien wel. Nu kan ik ze zo aanwijzen, maar toen...?

Kortom, redelijk risico-avers als ik eigenlijk ben, had ik dan nooit belegd. Faites vos jeux en succes met beleggen. Tot slot nog een bonusgrafiek voor de liefhebbers. Gelet op winsten, dividend en rente staat de AEX er nu (veel) beter voor dan in de dotcomperiode. Alleen de waarderingen zijn vergelijkbaar.