Slotcall: Euro en olie

Hebben we zowaar nog echt nieuws op dit uur.

Mea culpa, Arend Jan schreef vanochtend dat u de ECB-notulen van het laatste rentebesluit mag vergeten, want daar kijkt toch nooit iemand naar. Vandaag wel. En hoe. De ECB was wat havikser dan verwacht en daarop knalde de euro door 1,20 dollar:

ECB meeting account shows bank sees gradual shift in guidance from early 2018 https://t.co/5hdXXienpC pic.twitter.com/1RoE5dvdJx — Bloomberg Markets (@markets) 11 januari 2018

Dat niet alleen, de Europese AAA-rentes scharrelden er vijf à zes basispunten bij. Waar gaat het nou eigenlijk om? De toon van de ECB gaat anders worden #jeuj

(Once again) #Draghi didn't tell the full story: #ECB members had a chat about the QE forward guidance in December. They're even getting ready to tweak it "early" this year. My take on what today's minutes reveal & mean: https://t.co/54VtSRfGzj pic.twitter.com/bwayCh0ySS — Maxime Sbaihi (@MxSba) 11 januari 2018

Goed over naar de wat miezerige brede markt vandaag. De dollar is weer beslissend? Europa rood en de VS groen, vandaar:

Alleen de Spaanse Ibex35 en de Britse FTSE 100 houden de voeten droog, alle andere Europese indices kleuren rood

De Amerikaanse indices hebben een aardig fris groen kleurtje. De Dow Jones en Nasdaq Composite doen weer een all time highetje, maar de S&P 500 en Nasdaq niet.

De AEX volatiliteit krijgt een beuk van -6,5% en sluit onder 10.

De rentes hebben we u al gegeven, maar u mist nog de Amerikaanse tienjaars die twee basispunten stijgt naar 2,58%.

Kijk mama, zonder handen! Ja, EUR/USD staat ruim boven 1,20.

Brent flirt dus met $70 en - wat is het toch een mooie naam - West-Texas Light Intermediate (WTI) schurkt tegen $65 aan.

Goud stijgt +0,4%, maar is dat niet een beetje weinig gezien die dollar?

Bitcoin loopt verdwaasd en rood aangelopen in haar eigen grafiek rond ergens rond $14.000.



Klik op het plaatje voor een grote versie

Rentes

Rentes op tienjaars staatsobligaties stijgen 0 tot 6 basispunten.



Klik op het plaatje voor een grote versie

Beursplein 5

Dan gaan we over naar het Damrak. De AEX-outperformers:

AkzoNobel ligt lekker na een upgrade van Bank of America.

ArcelorMittal hoger en mogelijk geniet het fonds nog van de upgrade van Bank of America gisteren.

Iemand een idee waarom Randstad ze lekker ligt vandaag? Wij komen geen nieuws tegen.

AEX-underperformers:

Altice opnieuw onderuit. Op de omzetwaarschuwing in FT?

Update on Altice...looks like they snuck out a revenue warning on an analyst call yesterday that almost everyone missed... here's our story as shares give up most of Tuesday's gains https://t.co/mWAvAC9LzG — Arash Massoudi (@ArashMassoudi) 10 januari 2018

Wolters Kluwer doet een onderdeel van de hand en zakt weg.

Unibail-Rodamco daalt na een downgrade van Natixis.

AMX-outperformers:

Besi zet een nieuwe all time high neer.

Fugro lift mee met de olieprijzen.

IMCD en OCI doen het prima zonder nieuws of aanleiding.

AMX-underperformers:

Air France-KLM ligt slecht na een koersdoelverlaging van HSBC. Geen borrel, dan ook geen aandelen denken ze bij Air France-KLM? Dat hebben ze bij Euronext toch beter voor elkaar :-)

Morgen is de #Euronext nieuwjaarsborrel en #ING probeert nog wat extra uitnodigingen binnen te harken :-) pic.twitter.com/yGt6HPEE8B — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 11 januari 2018

Vastgoedfondsen liggen slecht door stijgende rentes.

De koerspret van TomTom is vandaag alweer over...

Valt de daling van Flow Traders mee in vergelijking met de VIX die een stuk meer inlevert.

AScX-outperformers:

Probiodrug stijgt 8%. Filmpje op IEX:

#Priobiodrug geht los. Filmpje over die superstijging dus v deze Duitse biotech op Damrak https://t.co/wWBzX8WoM6 via @IEXnl — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 11 januari 2018

AMG ook naar een all time high en ceo Heinz Schimmelbusch mag morgen de gong luiden op het Damrak en wij interviewen hem. Zijn er nog vragen?

AScX-underperformers:

Vastned onderaan met -1,1%.

Op de lokale markt:

Docdata springt het meest in het oog. Het aandeel sluit ook op €2:

#Docdata begon vandaag op €3 ging naar €5,16 en staat nu op €2. Dat is vanaf topje vandaag dus -61,24%.... pic.twitter.com/DUTpF7kNn1 — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 11 januari 2018

De lijstjes: