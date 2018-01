Liveblog: Altice, Docdata en olie

Update 18:00: Dropbox

Dropbox gaat naar de beurs en Bloomberg heeft het hele verhaal. Beurswaarde rond de 10 miljard dollar.

Dropbox files confidentially for an IPO https://t.co/XeB1deLyjl pic.twitter.com/Xuz4hw1KW7 — Bloomberg Markets (@markets) 11 januari 2018

Update 17:30: Olie

Olie boven $70 voor het eerste sinds 2014:

Brent crude briefly trades over $70 a barrel https://t.co/m52uxyTYP5 pic.twitter.com/dqCf70DJCB — Bloomberg Markets (@markets) 11 januari 2018

Update 16:30: Rendementen

Wat een prachtig GIFje over de rendementen op aandelen:

\1 Visualization tweet storm



Historically, the U.S. stock market has had long-term positive real returns for most of its history (regardless of valuation). These long-term returns tend to converge: pic.twitter.com/Vv8XQOkVWF — Nick Maggiulli (@dollarsanddata) 11 januari 2018

Update 16:30: Duitsland

Intussen in Duitsland...

German police halted a shipment of US howitzers because they were being transported improperly https://t.co/RAkJ29VT56 pic.twitter.com/W4HvJPF6jU — Business Insider (@businessinsider) 11 januari 2018

Update 15:50: Tussendoortje

Ook echt voor het kantoor van HSBC :-)

there’s a dude extolling the virtues of cryptocurrencies with a megaphone in Canary Wharf shopping centre hmmm.. pic.twitter.com/y4bpstRvrt — Saeed (@saeedamenfx) 11 januari 2018

Update 15:40: Dollar en China

China over de dollarholdings:

#China’s showing once again that it’s not afraid to wield the clout of its hoard of Treasuries to catch the attention of US officials and the world’s biggest debt market. But as in a previous episode in 2009, such warnings may prove hollow. https://t.co/KaEvhTQaSI pic.twitter.com/jaXAnBHuBu — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 11 januari 2018

Update 15:25: Moneygram en Ripple

Het aandeel Moneygram doet +10% in de handel voorbeurs:

We’re proud to work with companies like @Moneygram that value innovative payments solutions – and we'll continue to champion xRapid with customers that value improved speed and cost. https://t.co/zXOoVft9eq — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) 11 januari 2018

Ripple zelf gaat ook hard, maar dat zijn we gewend van het ding:

Ripple jumps 27% after MoneyGram announces test https://t.co/tcjXCAIsgv pic.twitter.com/pOUSTifYcy — ForexLive (@ForexLive) 11 januari 2018

Update 15:15: Olie

Vertel Bloomberg, we hangen aan je lippen...

Why oil is up but rig count is not https://t.co/6BoO5MHz21 pic.twitter.com/7nc1brcBsf — Bloomberg Markets (@markets) 11 januari 2018

Update 15:15: Bitcoin

Ik geloof dat iedereen het daar wel over eens is, maar wanneer?

not a scientific survey pic.twitter.com/tDaq7V0RTy — StockCats (@StockCats) 11 januari 2018

Update 14:30: Docdata

Bizarre beweging van vandaag in één tweet samengevat.

#Docdata begon vandaag op €3 ging naar €5,16 en staat nu op €2. Dat is vanaf topje vandaag dus -61,24%.... pic.twitter.com/DUTpF7kNn1 — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 11 januari 2018

Update 14:30: Macro's VS

De Amerikaanse macrocijfers zijn uit en lijken wat tegen te vallen:

Overzicht van de Amerikaanse macrocijfers van zojuist pic.twitter.com/eq0F0YNq5a — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 11 januari 2018

Update 14:25: Cryptorood

Dat is een mooie heatmap van de cryptomarkt:

Nu we het er toch over hebben:

this is big >>> Telegram plans multi-billion dollar ICO for chat cryptocurrency https://t.co/CZlWFR0z9p via @techcrunch — Het Beurslab (@Optietradingcom) 11 januari 2018

Update 14:25: Ikea

Sommigen zetten blockchain in hun naam of gaan iets doen met crypto...

Ikea's new ad offers free pregnancy tests, promising a discounted crib to women who test positive https://t.co/qccYs2NcPt pic.twitter.com/CNHW0MKLHF — Bloomberg (@business) 11 januari 2018

Update 14:20: Walmart

Walmart gaat de lonen verhogen en desondanks stijgt de koers van het aandeel in de handel voorbeurs:

BREAKING: Walmart will raise its starting wage rate for hourly employees in the U.S. to $11, expand maternity & parental leave benefits, and provide a one-time cash bonus for eligible employees of as much as $1,000 due to tax reform. https://t.co/kzDz8Cx4pX — CNBC (@CNBC) 11 januari 2018

Walmart is giving $1,000 bonuses to employees who have been working there for 20 years. https://t.co/oPDbC4k31m pic.twitter.com/zn0gous0AQ — Myles Udland (@MylesUdland) 11 januari 2018

Walmart cites the tax cut for raising wages and increasing paternity and maternity leave. But as @conorsen has argued, the tax cut really just gives them cover for something they would have to do anyway. pic.twitter.com/0OHkFxvudH — Myles Udland (@MylesUdland) 11 januari 2018

Update 13:50: Air France-KLM

Tja...

Update 13:30: ECB

Voor wie interesse heeft in de ECB-notulen:

Press Release: ECB Account Of The Monetary Policy Meeting



https://t.co/FMnWCw1xtY — LiveSquawk (@LiveSquawk) 11 januari 2018

Update 12:20: Tussendoortje

Wel een heel bijzondere foto:

Update 11:50: Qatar

Terwijl de olieprijzen wel weer behoorlijk zijn opgeklommen:

Qatar will target the first quarter for a $9 billion bond sale to finance its budget deficit https://t.co/MlCELFzgvq pic.twitter.com/x8OvKH2mdB — Bloomberg (@business) 11 januari 2018

Update 11:40: Wie wil er in het IEX magazine?

Kom op Koffiekamer, wie van u durft en helpt Anton even met de rubriek de portefeuille van...

Beleggers gezocht voor onze rubriek Portefeuille van... We vragen een halfuurtje tijd, portefeuilleverdeling en een foto. U krijgt er een vermelding in #IEXmagazine, commentaar van de @Beleggersdesk en eeuwige roem voor terug. DM of mail anton.reijinga@iexmedia.nl. RT = nice — Anton Reijinga ?? (@antonreijinga) 9 januari 2018

Update 11:30: WSJ

Zo staan de Amerikaanse collega's op:

Take an early look at the front page of The Wall Street Journalhttps://t.co/5xQPDPcm8q pic.twitter.com/E3GHqbIJdf — The Wall Street Journal (@WSJ) 11 januari 2018

Update 11:15: Goud

Het ligt daar maar niks te doen...

How is 1800 Tonnes of #Gold Being Stored in Main #Gold Storage of Central Bank of Russia https://t.co/Uz0UjOU4bR pic.twitter.com/laAJS4VyBF — Dan Popescu (@PopescuCo) 11 januari 2018

Update 11:15: Docdata

Wow! dat gaat bijzonder hard...

Zo snel gaat het dan, zo maar twee euro er af bij #Docdata pic.twitter.com/1auEUuzLQz — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 11 januari 2018

Update 10:15: Duitsland

De economie van Duitsland groeit harder dan verwacht:

#BOOM! #Germany’s economy expanded by 2.2% last year, highest rate since 2011 when the economy grew by 3.7%. GDP expanded by 1.9% in 2016 and 1.7% in 2015. pic.twitter.com/h2TpC5Yrre — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 11 januari 2018

Update 10:10: Gonggg

De handel op de Amsterdamse beurs werd vandaag geopend door...

Chief Compliance Officer en mede-eigenaar van Algorithmic Trading Group (ATG) , Jochem van Steijn, geeft met een slag op de gong het startschot voor de beurshandel. pic.twitter.com/ZMoaMT9U30 — Euronext Amsterdam (@aexnl) 11 januari 2018

Update 10:00: "Omztwaarschuwing Altice"

Verklaart dit de daling van Altice...? Van gisteravond, FT meldt dat de omzet van het Franse SFR in KW4 2017 -7% was.

Update on Altice...looks like they snuck out a revenue warning on an analyst call yesterday that almost everyone missed... here's our story as shares give up most of Tuesday's gains https://t.co/mWAvAC9LzG — Arash Massoudi (@ArashMassoudi) 10 januari 2018

Update 09:20 uur: Docdata

Docdata weer 17% hoger vanochtend. Via Shortsell.nl lezen we dat All Options 53.900 stukken Docdata short zit en voor meer duiding kunt het stuk van Martin Crum van gisteren nog eens nalezen.

Een handelaar vertelt dat in Frankrijk ook al een week lang lege beurshulzen en pennystocks worden opgekocht en ook daar zonder nieuws. Allemaal speculatie dus?

Update 09:05 uur: Fed

En daarmee de grootste belastingbetaler van de VS:

Since the 2008 crisis, the Fed’s earnings have saved the government more than $700 billion. https://t.co/3R3uoc0Pms — DealBook (@dealbook) 11 januari 2018

Update 08:50 uur: Imtech

Gisteren toonde Arend Jan vol trots zijn Imtech pen, maar deze ochtend wordt hij aan alle kanten ingehaald.

Mocht u nu zelf een nog leuker Imtech item in bezit hebben, reageer even met een foto in de comments.

Update 08:00 uur: RoodMicrotec

De cijfers van RoodMicrotec zijn er:

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag:

Heineken: naar buy van hold en naar €100 van €88 - Jefferies

Core Labs: naar $130 van $110 - Credit Suisse

Air France-KLM: naar €14 van €15,50 - HSBC

AkzoNobel: naar buy - Bank of America Merril Lynch

Unilever: naar €49 van €51 - UBS

Core Labs: naar hold van buy - Deutsche Bank

Shell: naar 2900P van 2800P - BMO

Rein heeft er ook nog eentje gespot:

#Akzo Nobel upgraded to Buy at BofAML — Rein Schutte (@reinschutte) 11 januari 2018

