Inderdaad er staat totaal nog niets aan bedrijfsresultaten tegenover en inmiddels is er 3,20 al genoteerd. Dit is een ongehoorde ver-6-voudiging die nergens op gebaseerd is; net als de bitcoin speculatie. Gelukkig staat hier bij DOC data er nog een reëel product tegenover integenstelling tot de bitcoin.



Of zou de bitcoin/tulpenbollen manie aan het overslaan zijn naar penny stocks als DOCdata.



Het is en blijft een verbazingwekkende en potentieel gevaarlijke ontwikkeling. Mensen die nu nog hoog instappen makken kans veel kwijt te raken bij een plotselinge neergang die hier nagenoeg ongetwijfelt op volgt. Ik kan me niet voorstellen dat zonder bedrijfsresultaat hier ook nog maar iets van overblijft op korte termijn.



Natuurlijk is het internet in auto's een financieel leuke ontwikkeling; maar dit is voor de troepen uitlopen, lijkt me zo. Dat kan niet goed blijven gaan OF het is een opgekropte visionaire ontwikkeling die tot nu toe onder de pet is gebleven en nu plots tot explosie komt, ook dat zou me niet verbazen. Dat de potentie die TIoC had zich nu explosief aan het uiten en explosief aan het ontwikkelen is met als startschot deze pilot. We gaan het zien.