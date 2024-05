Olieprijs daalt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag gedaald, voor de tweede dat op rij, door zorgen over druk op de vraag naar olie terwijl de Federal Reserve de rente langer hoog houdt. De junifuture voor vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 0,7 procent lager op 79,27 dollar per vat op de New York Mercantile Exchange. De julifuture die vanaf nu het eerstkomende contractis, sloot op 78,66 dollar. De voornaamste factor op de oliemarkt waren dinsdag "zorgen over de economie en de kans dat de rente langer hoog blijft", stelde Michael Lynch van Strategic Energy & Economic Research. De dood van de Iraanse president Ebrahim Raisi, die omkwam bij een helicoptercrash samen met de minister van buitenlandse zaken en andere Iraanse leiders, had geen blijvende impact op de ollieprijzen. De interimpresident Mohammed Mokbher "heeft blijkbaar nauwe banden met Moskou dus ik verwacht weinig nieuws aan het oliefront vanuit die invalshoek", stelde Stewart Glickman van CFRA Research. Volgens Sevens Report wordt het ongeval gezien als een ongeluk zonder relatie met de recente geopolitieke spanningen tussen Iran en Israel. Intussen heeft de Saoedische kroonprins Mohammad bin Salman maandag een reis naar Japan afgezegd, nadat staatsmedia medden dat de 88-jarige Saoedische koning Salman wordt behandeld voor een longontsteking. Aangezien de kroonprins feitelijk Saoedi-Arabië al leidt, zal een verslechtering van de gezondheid van de koning weinig gevolgen hebben volgens Lynch. Hij verwacht verder dat het oliekartel OPEC+ "vrijwel zeker" de huidige productiequota verlengen bij zijn vergadering op 1 juni. "Dat legt een vloer onder de olieprijs op dit moment", stelde Lynch. Bron: ABM Financial News

