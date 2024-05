Europese beurzen blijven dicht bij huis Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa noteerden maandag rond het middaguur licht hoger. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,1 procent tot 523,50 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 0,3 procent op 18.754,77 punten. De Franse CAC 40 won 0,2 procent bij een stand van 8.185,15 punten. De Britse FTSE 100 ging 0,2 procent hoger op 8.435,58 punten. Het is tot nog toe een weinig spannende Pinkstermaandag, met een lege macro-agenda en lagere volumes dan normaal. Experts van Swissquote Bank wezen op de stijgende grondstoffenprijzen, als gevolg van "nieuwe Chinese stimuleringsmaatregelen om de zwaar onder druk staande vastgoedmarkt aan te pakken en de recente - en sterker dan verwachte - opleving van de Chinese industriële productie." De Chinese centrale bank liet vanochtend de rentes voor één en vijf jaar wel ongemoeid op 3,95 en 3,45 procent. De prijzen voor zilver en goud stegen maandag 1,5 tot 3,0 procent en aanvankelijk zaten de olieprijzen ook in de lift, maar die zakten rond het middaguur wat terug. Marktkenners wezen op het overlijden van de Iraanse president Ebrahim Raisi, die zondag bij een helikopterongeluk om het leven kwam, en zorgen over de gezondheid van de Saoedische koning Salman. Later in de week volgen meer marktimpulsen, met onder meer Britse inflatiecijfers, de notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve en de samengestelde inkoopmanagersindexen. De euro/dollar handelde maandagochtend vrijwel stabiel op 1,0872. Volgens ING zitten de valutamarkten in rustiger vaarwater deze week, in afwachting van de belangrijke PCE-inflatie uit de VS die eind volgende week op de agenda staat en bepalend kan zijn voor het rentebeleid van de Fed. De obligatierentes stabiliseerden maandag rond de niveaus van voor het weekend. Bedrijfsnieuws In de Duitse DAX ging Rheinmetall maandag 2,2 procent hoger, waarmee het aandeel aan kop ging, terwijl Siemens Healthineers 1,0 procent won. Zalando leverde 1,2 procent in en verder verloren ook aandelen van Duitse autofabrikanten terrein. Dat beeld was in Parijs niet anders, met een rode koers voor onder meer Stellantis. De verliezen bleven wel beperkt tot minder dan een procent in de CAC 40. Multinational Air Liquide ging aan kop, met een winst van 1,6 procent. Europees breed waren olie-aandelen in trek, met winsten van 0,5 tot 1,0 procent voor Shell, BP en TotalEnergies. Grondstoffenaandelen Rio Tinto, Anglo American, Glencore en BHP zaten ook in de lift. Verder deed ArcelorMittal goede zaken. Ryanair leverde in Londen 3,6 procent in. In boekjaar 2024 werd een hogere omzet behaald en ook de winst verbeterde. De Ierse prijsvechter kondigde bovendien een aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 700 miljoen euro. Sectorgenoot easyJet daalde 1,5 procent in Londen. Elders ging het aandeel van Air France-KLM wel hoger en noteerde Deutsche Lufthansa vlak. Farmaceut UCB steeg 1,2 procent in Brussel. Deutsche Bank verhoogde het koersdoel met een ongewijzigde koopaanbeveling. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan maandag een lichtgroene opening tegemoet. Rond het middaguur noteerden de futures op de S&P 500 tot 0,1 procent hoger. De Dow Jones index lijkt maandag ook iets hoger te zullen openen en handhaaft zich daarmee boven de 40.000 punten, nadat de toonaangevende index daar vrijdag voor het eerst in de geschiedenis boven sloot, met een plus van 0,3 procent op 40.003,59 punten. De S&P 500 won vrijdag 0,1 procent op 5.303,27 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 16.685,97 punten. Bron: ABM Financial News

