Weinig te beleven op Beursplein 5, behalve bij Besi

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vandaag open, maar voor veel spektakel zorgt dit niet. Rond de klok van 11 uur noteerde de AEX fractioneel lager op 912,98 punten. De beursagenda is vandaag ook vrijwel leeg. Nabeurs komen er nog cijfers van Alfen. Analisten verwachten een hogere omzet en EBITDA voor Alfen in het eerste kwartaal. De Chinese centrale bank liet vanochtend de rentes voor een en vijf jaar ongemoeid op 3,95 en 3,45 procent. Analisten van Rabobank verwachten dat verschillende Fed-bankiers die vandaag aan het woord komen, mogelijk voor beweging kunnen zorgen. "Bostic, Barr, Waller, Jefferson en Mester staan allemaal op de agenda om te spreken", somde Rabobank op. De euro/dollar steeg naar 1,0873 en de obligatierentes liepen ook weer op. De olieprijs bewoog nauwelijks. Stijgers en dalers Koploper in de AEX was Besi met een koerswinst van 2,3 procent. ArcelorMittal en Shell volgden met winsten van 1,1 en 0,6 procent. ASMI en Prosus daalden 0,9 en 1,0 procent en Universal Music Group werd 1,4 procent goedkoper. Gecorrigeerd voor de ex-dividend notering was het verlies voor UMG een half procent, In de AMX ging AMG aan de leiding met een stijging van 1,9 procent. Van Lanschot Kempen werd 1,5 procent duurder. Just Eat Takeaway noteerde onderaan met een verlies van bijna 2 procent. Bij de smallcaps ging Vivoryon 3,6 procent in het groen en wonnen Azerion en Kendrion circa 1,5 procent. NSI en Brunel daalden met 1,2 en 3,9 procent. Gecorrigeerd voor de ex-dividend notering steeg het aandeel Brunel ruim een procent. Smallcap Ease2pay werd 4,6 procent duurder. Bron: ABM Financial News

