Valuta: markten in rustiger vaarwater

(ABM FN-Dow Jones) Het lijkt erop dat de valutamarkten in rustiger vaarwater zijn beland, waardoor de dollar kan stabiliseren. Dit schreven experts van ING maandagochtend.

ING wijst op de periode tussen de Amerikaanse inflatiecijfers, die vorige week verschenen, en de PCE-inflatie, die eind volgende week op de rol staat. Volgens de marktkenners bracht de maand mei tot nu toe een zwakke dollar, een sterk risicosentiment en stijgende verwachtingen voor versoepeling door de Federal Reserve.

"Behoudens verrassende verwijzingen naar renteverhogingen of een zeer dovish consensusstandpunt [in de notulen] van de Fed, zijn de kortetermijnimplicaties voor de valutamarkt mogelijk niet enorm en kan een afwachtende, weinig volatiele omgeving de norm zijn in de aanloop naar de kern-PCE data op 31 mei", aldus ING.

Eén van de belangrijkste agendapunten deze week zijn de notulen van de laatste vergadering van de Fed.

"Vergeet niet dat de bijeenkomst in mei de haviken teleurstelde en dat sommige leden (zoals Neel Kashkari) sindsdien hebben geprobeerd de markten te voeden met het risico van een nieuwe renteverhoging als dat nodig zou zijn. De focus zal liggen op de redenen waarom het comité over het algemeen optimistisch blijft over desinflatie, wat een leidraad kan zijn voor de toekomstige reactiefunctie tussen data en monetair beleid", aldus ING.

De euro komt deze week mogelijk in beweging wanneer de inkoopmanagersindexen op donderdag verschijnen. Verder wijst ING op twee toespraken die voorzitter van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde, zal geven.

"De euro heeft licht geprofiteerd van de verbetering van de binnenlandse groeivooruitzichten. Of dit kan aanhouden, hangt niet alleen af van indicatoren zoals de PMI's, maar vooral van de vraag of de ECB hierdoor voorzichtiger wordt met haar verruimingsplan na de zeer waarschijnlijke renteverlaging in juni. Toch is de marktprijsstelling de laatste tijd niet erg volatiel geweest voor de ECB, en we betwijfelen of de PMI's de euro flink door elkaar kunnen schudden", aldus ING.

De euro/dollar handelde op een rustige Pinkstermaandag vrijwel stabiel op 1,0872.