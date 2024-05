Meer omzet voor Ryanair Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ryanair heeft in het boekjaar 2024 beter gepresteerd en gaat voor honderden miljoenen euro's eigen aandelen inkopen. Dit bleek maandag uit cijfers van de Ierse prijsvechter. De omzet steeg afgelopen boekjaar, dat eindigde op 31 maart, met 25 procent naar 13,4 miljard euro, waarbij het aantal passagiers met 9 procent toenam naar 183,7 miljoen. "Ondanks de vertragingen bij Boeing." De gemiddelde ticketprijs steeg met 21 procent. De bezettingsgraad verbeterde met 1 procentpunt naar 94 procent. De operationele kosten liepen echter ook met 24 procent op tot 11,4 miljard euro. De brandstofrekening van Ryanair steeg met 32 procent tot 5,1 miljard euro en ook de personeelskosten waren hoger. De winst na belastingen steeg met 34 procent naar 1,9 miljard euro. Ryanair betaalde in februari een interim dividend van 0,175 euro per aandeel en wil een slotdividend uitkeren van 0,178 euro per aandeel in september, na de jaarvergadering. En omdat de kas een surplus laat zien, heeft Ryanair ook besloten om voor 700 miljoen euro eigen aandelen te gaan inkopen. Outlook Voor het boekjaar 2025 verwacht Ryanair dat het aantal passagiers met 8 procent stijgt tot ongeveer 200 miljoen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.