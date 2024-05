Weinig spektakel bij openingsgong, Alfen +2,2% aan vooravond cijfers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteerde maandag kort na de start van de handel fractioneel in het rood. Shell en ArcelorMittal gingen aan de leiding met winsten van 0,8 procent. ING steeg 0,7 procent. ASML en ASMI noteerden onderaan met verliezen van 0,8 procent. Alfen, dat vanavond met cijfers komt, ging in de AMX aan kop met een winst van 2,2 procent, net als AMG. Galapagos daalde 0,6 procent en noteerde onderaan. Vivoryon won 2,0 procent en Kendrion 1,4 procent. PostNL en NX Filtration daalden met 1,2 procent. Bron: ABM Financial News

