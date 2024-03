Intrinsieke waarde Value8 stijgt verder

Bericht delen via:

Investeringsmaatschappij Value8 heeft de nettowinst in 2023 zien stijgen naar €5,8 miljoen. De winst per gewoon aandeel kwam uit op €0,57. Het netto eigen vermogen van Value8 steeg van €91,9 naar €97,2 miljoen en de intrinsieke waarde per aandeel steeg van €8,85 naar €9,37, wat neerkomt op een rendement van 5,9% op jaarbasis.

Inmiddels is 76% van de portefeuille geïnvesteerd in beursgenoteerde bedrijven. Het belang in private bedrijven bedraagt 21%.

Value8 heeft grote posities in de vier smallcapbedrijven Almunda Professionals, Ctac, Morefield en Renewi. Ondanks de relatief zwakke koersontwikkeling van smallcaps steeg de koers van Renewi in 2023 met 12% en die van Morefield, het moederbedrijf van Kersten, met 33%.

Value8 verhoogt het dividend tot €0,19 per aandeel en laat zich positief uit over de vooruitzichten voor 2024.