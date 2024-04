Positieve feedback op jaarrekening Value8

Investeringsmaatschappij Value8 doet vandaag mededeling van de afronding van een onderzoek van toezichthouder AFM naar de jaarrekening 2022.

Value8 meldt dat de feedback van AFM positief is. Over het eigen vermogen per 31 december 2022 en de intrinsieke waarde per aandeel (NAV) heeft de investeerder geen opmerkingen ontvangen. De NAV bedroeg eind 2022 op 9,03 euro per aandeel.

De investeringsmaatschappij schrijft verder dat AFM eind 2021 bij twee beursgenoteerde belangen een hogere waardering – namelijk op beurskoers – had geprefereerd. Value8 vond dat toen geen goede afspiegeling van de waarde en heeft conform IFRS besloten daar gemotiveerd van af te wijken.