AEX gaat weer op recordjacht en waarom ECB toch turbulentie kan veroorzaken

De AEX-index gaat een vlakke opening tegemoet. De futures wapperen boven en onder nul. Beleggers houden waarschijnlijk het kruit droog met het oog op het rentebesluit van de ECB en het praatje van Fed-voorman Jerome Powell in de Senaat.

Twee cijferaars vandaag en een vastgoedboer die eigen stukken gaat inslaan... Dat is de magere oogst aan nieuws deze ochtend. Maar later op de dag barst het los in Frankfurt en Washington.

De AEX-index is nog maar twee punten verwijderd van het all-time high en zou dat record vandaag zomaar kunnen aantikken. Of niet, want een duidelijke richting lijkt te ontbreken.

Double digit groei bij CTP

Het cijferseizoen droogt langzaam op, maar vandaag stak CTP nog zijn vinger op. Het vastgoedbedrijf zag de huurinkomsten afgelopen jaar met 20% stijgen en met 13,7% in Q4. Op vergelijkbare basis namen de huurinkomsten toe met 7,4%.

De aangepaste EPRA-winst per aandeel steeg in 2023 met 18,5% naar €0,73 en dat lag 1 cent boven de verwachting van het bedrijf zelf. Voor 2024 mikt CTP op een EPRA-wpa tussen €0,80 en €0,82. De huuropbrengsten moeten voor 2030 doorgroeien naar meer dan €1,2 miljard.

NSI koopt eigen aandelen in en winstverdriedubbelaar Envipco

Ook Envipco opende de boeken. De fabrikant van statiegeldmachines groeit als kool. De omzet steeg in Q4 met 165% en de brutowinst ging bijna drie keer over de kop. En terwijl het bedrijf een jaar eerder nog aankeek tegen een verlies van €4,2 miljoen staat over 2023 een nettowinst in de boeken van €1,4 miljoen.

De marge trok aan van 31,2% vorig jaar naar 35,5% nu. Eind 2025 moet dit zijn doorgestegen naar 40%. De omzet moet volgend jaar vier tot zes keer hoger zijn dan in 2021.

Dit zijn de cijfers (unaudited):

Verder is er naast de cijfers van CTP nóg meer vastgoednieuws. Kantorenbelegger NSI wil voor maximaal €20 miljoen eigen aandelen inkopen, te beginnen vanaf 11 maart.

Verlies op Aziatische beurzen, behalve in Zuid-Korea

De Aziatische beurzen trokken zich niets aan van de positieve stemming op Wall Street. De koersenborden kleurden overwegend rood, met uitzondering van de beurs in Seoel.

De Nikkei 225 begon de dag goedgemutst en vestigde tussendoor nog een intraday-record, maar het sentiment sloeg om nadat bekend werd dat de lonen in januari harder waren opgelopen dan verwacht. Dat wakkerde de angst aan dat het tijdperk van lage tot negatieve rentes toch echt zijn einde nadert.

In China viel er nu eens goed nieuws te melden: de export was in de eerste twee maanden van dit jaar sterker gestegen dan verwacht. Maar dit kon de beurzen in Shanghai en Hongkong niet hoger zetten.

Hier de standen van de belangrijkste indices op een rij, geklokt om 07.55 uur:

Nikkei 225: -1,2%

Shanghai Shenzhen CSI 300: -0,6%

Hang Seng (Hongkong): -1,4%

Kospi (Zuid-Korea): +0,2%

Techaandelen lager er over de hele linie slecht bij, met uitzondering van TSMC, dat flink steeg:

Alibaba: -2,1%

Baidu: -2,0%

Prosus-deelneming Tencent: -1,2%

TSMC: +3,5% (!)

Samsung -0,9%.

Wall Street sluit hoger

Wall Street heeft zich woensdag redelijk hersteld van de dip van de dag ervoor. De S&P 500 eindigde 0,5% hoger op 5.104,76 punten. De Dow Jones-index steeg met 0,2% en de Nasdaq kreeg er 0,6% bij.

De ogen waren vooral gericht op Fed-voorzitter Jerome Powell die het Huis van Afgevaardigden toesprak. Veel nieuwe inzichten leverde dat niet op. De boodschap was zowel dovish als hawkish. Powell bevestigde dat de rente dit jaar waarschijnlijk wel omlaag kan. Maar hij wees er ook op dat de inflatie de witte vlag nog niet heeft gehesen en dat overhaaste stappen ervoor kunnen zorgen dat de prijzen alsnog gaan oplopen. Dan ontvouwt zich een scenario dat niemand wil: verdere renteverhogingen, met alle risico's voor de economie van dien. Nog even geduld dus.

Vlak na het praatje van Powell probeerde Neel Kashkari van de Minneapolis Fed de verwachtingen nog wat verder te temperen door in een interview te zeggen dat meer dan een of twee renteverlagingen er dit jaar niet in zitten.

Aandacht was er ook voor het Beige Book van de Fed, dat een overall beeld geeft van de stand van de Amerikaanse economie. Dit rapport was gematigd positief: een matige groei van de bedrijvigheid en - niet onbelangrijk - de lonen stegen minder snel.

Ook bood loonstrookjesverwerker ADP inzicht in de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de private sector in de VS. Er waren 140.000 banen bij gekomen. Dat was iets minder dan verwacht (+150K).

Er kwamen weinig bedrijven met cijfers. Campbell Soup zag de koers met 0,5% stijgen na het openen van de boeken.

NYCB komt met de schrik vrij

Het aandeel van New York Community Bancorp maakte een achtbaanrit: van -42% naar +8%. Dat zag er zo uit:

Uh-oh! Trading in New York Community Bancorp halted on pending news after trading down 40% today.

Another one bites the dust...#NYCB pic.twitter.com/LbWuH7Z2jD — jeroen blokland (@jsblokland) March 6, 2024

Vorige week kwamen grote problemen bij deze regionale bank aan het licht. Woensdag werd bekend dat het bedrijf kapitaal probeerde aan te trekken. Hierop ging het luik open en werd de handel in het aandeel zelfs even stilgelegd.

Maar daarna veranderde de koers plotseing van richting toen bleek dat het bedrijf een kapitaalinjectie van $1 miljard had weten los te peuteren en vier nieuwe bestuurders aan de board had toegevoegd, onder wie Steven Mnuchin, voormalig minister van Financiën. Uiteindelijk was het eind goed al goed; voorlopig althans.

De indicatoren:

De Europese futures duiden op een redelijk neutrale opening.

Overwegend rode koersen in Azië, waarbij vooral de Hang Seng het zwaar had.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) loopt ietsje op naar 14,50.

De euro is duidelijk toe aan koffie: niet vooruit te branden. De munt noteert 1,0902 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse tienjaarsrente staat 1 basispuntje lager op 2,58%. De Amerikaanse sprokkelt er 1 basispuntje bij en noteert 4,12%.

Meer beweging zien we bij de goudprijs, die 0,3% hoger staat op $2.155,90 per troy ounce.

De olieprijzen schommelen tussen een plus en een min. Voor een vat WTI wordt nu $79,03 betaald. Een vat Brent kunt u kopen voor $82,80.

Weinig beweging bij bitcoin, dat zien we niet vaak. 0,2% erbij op $66.012,28.

De AEX opent naar verwachting rond het slot van woensdag.

IEX maakt ook elke ochtend een overzicht van het belangrijkste nieuws in de ochtendbladen. Dit vindt u hier.

De AFM meldt deze shorts.

Adviezen

Air France-KLM: naar €17,50 van €17,40 en kopen - Sanford C. Bernstein & Co

ASR Nederland: naar €47,72 van €46,00 en kopen - Citi

Agenda: Lagarde en Powell

Hoewel ook op Wall Street de meeste bedrijven wel zo'n beetje aan de beurt zijn geweest, komen er na sluiting van Wall Street nog twee interessante cijferaars: Broadcom en Oracle

Maar de meeste aandacht gaat ongetwijfeld uit naar het rentebesluit van de ECB van vanmiddag en het bezoek van Fed-voorzitter Jerome Powell aan de Amerikaanse Senaat.

ECB: let op de toelichting van Lagarde

Het Europese rentebesluit zelf wordt waarschijnlijk een non-event. De depositorente (die banken ontvangen als ze geld stallen bij de ECB) blijft waarschijnlijk wederom ongewijzigd op 4,0%. Maar de toelichting door president Christine Lagarde, een half uur later, kan mogelijk wél de nodige deining op de beurs veroorzaken.

Uit de notulen van de vergadering van 25 januari, toen eveneens op de pauzeknop werd gedrukt, blijkt dat de ECB zich voorlopig eigenlijk wel senang voelt bij dit tarief en weinig haast heeft om de rente te verlagen. Het risico om te vroeg te verlagen werd nog steeds groter geacht dan het risico om achter de feiten aan te hollen.

De ECB is op zoek naar overtuigend bewijs dat de inflatie écht duurzaam op de terugtocht is. Daarvan lijkt nu nog geen sprake. De consumentenprijzen in de eurozone waren vorige maand met 2,6% op jaarbasis gestegen. Dat is wat minder dan de stijging van 2,8% die in januari werd gemeten. Maar nog wel een stuk af van de gewenste 2% en ook hoger dan verwacht (2,5%). De kerninflatie was nóg hoger: 3,1% op jaarbasis, tegen 3,3% in januari, terwijl op 2,9% was gehoopt.

De ECB kijkt ook naar de loonontwikkeling. Als de salarissen te hard oplopen, kan dat een loon-prijsspiraal veroorzaken en de inflatie weer doen opleven. Omdat pas rond mei meer bekend is over de loonontwikkeling in Q1, is de algemene verwachting dat de ECB pas in juni een eerste rentestap zal zetten. Hints dat het later (of tegen de verwachting eerder) wordt, kunnen volatiliteit op de beurzen veroorzaken.

Powell in de Senaat: een non-event?

Powell is deze week te gast in het Amerikaanse Congres, om verantwoording af te leggen over het monetaire beleid en zijn visie te geven op de Amerikaanse economie. Dat gebeurt twee keer per jaar. Het Congres bestaat uit twee organen: de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Gisteren sprak Powell in het Huis van Afgevaardigden en dat was niet zo spannend. Het is de vraag of er vandaag wél vuurwerk komt. Powell houdt graag zijn kaarten tegen de borst, zodat hij bij de eerstvolgende beleidsvergadering op 20 maart zijn handen vrij heeft.

Bij de Fed zien we eigenlijk hetzelfde verhaal als bij de ECB. Ook hier geen haast om de rente te verhogen. In zijn toelichting op het rentebesluit van 31 januari maakte Powell duidelijk dat een renteverlaging pas aan de orde als de Fed 'meer' vertrouwen heeft dat de inflatie 'duurzaam in de richting van 2% beweegt'. Maart is hiervoor waarschijnlijk te vroeg, zo zei hij zelfs letterlijk.

Ook hier blijkt uit de notulen dat de meeste Fed-officials huiverig zijn om de rente te snel te verlagen, uit angst dat de inflatie anders weer kan oplopen.

De Amerikaanse inflatie ligt eveneens nog een stuk af van de gewenste 2%. De PCE-kerninflatie, waar de Fed scherp op let, is 2,8% en de 'gewone' PCE-inflatie 2,6%. Ook hier wordt een eerste renteverlaging dan ook pas in juni ingeprijsd, zo blijkt uit de zogeheten FedWatch-tool van CME Group.

ING sluit zich daar bij aan:

ING sluit zich daar bij aan:

Veel hangt ook af van het Amerikaanse banenrapport van morgen. Een sterke arbeidsmarkt geeft de Fed de ruimte om de rente nog even hoog te houden en rustig af te wachten tot de inflatie naar het gewenste niveau is gezakt. Maar een fors oplopende werkloosheid kan manen om toch eens in actie te komen. Bedenk ook dat de Fed een dubbel mandaat heeft, en niet alleen prijsstabiliteit nastreeft, maar ook volledige werkgelegenheid.

Hierbij de volledige agenda van de rest van de dag:

08:00 uur: Dui, fabrieksorders januari

13:00 uur: Kroger, cijfers vierde kwartaal

14:15 uur: ECB rentebesluit

14:30 uur: VS, steunaanvragen - wekelijks

14:30 uur: VS, handelsbalans januari

14:30 uur: VS, arbeidskosten vierde kwartaal (def.)

14:45 uur: ECB, toelichting rentebesluit door Christine Lagarde

16:00 uur: VS, halfjaarlijkse verantwoording Jerome Powell (Fed) in Senaat

21:00 uur: VS, consumentenkrediet januari

22:00 uur: Broadcom, cijfers eerste kwartaal

22:00 uur: Oracle, cijfers derde kwartaal

En dan nog dit

Het Trump-effect?

Het Trump-effect?

Rabo houdt rekening met overwinning Trump en dat is geen goed nieuws voor de inflatie

Op basis van huidige opiniepeilingen en onze verwachting van een verslechterende economie in 2024, verwachten we een algemene stijging van de invoertarieven onder een Trump-presidentschap. #RaboResearch https://t.co/k1ha3Bp5o5 — RaboResearch (Nederlandstalig) (@RaboResearch_NL) March 6, 2024

Wie het ook wordt, Musk trekt zijn portemonnee niet

Just to be super clear, I am not donating money to either candidate for US President — Elon Musk (@elonmusk) March 6, 2024

U heeft misschien haast, maar de ECB niet

ECB heeft geen haast

Niemand die verwacht dat Christine Lagarde van de ECB morgen een rentestap bekendmaakt. Maar hoe verder? Monetaire specialisten van MFS, Vanguard, Pimco en State Street geven hun verwachtingen.https://t.co/a48u3Pr1gY pic.twitter.com/1kRsWNsF9A — IEXProfs (@IEXProfs) March 6, 2024

Veel succes en vooral plezier vandaag!