IEX Sentimentspeiling: beleggers kiezen deze 5 aandelen voor maart

NN Group en ASML zijn opnieuw de toppers voor deze maand, zo blijkt uit de nieuwste meting van het Nationaal Beleggerssentiment door IEX. Van Philips, Randstad en Heineken wordt minder verwacht. In totaal deden 1.091 beleggers mee aan de enquête.

Het algemene beurssentiment onder beleggers is iets verzwakt ten opzichte van vorige maand, maar nog altijd bijzonder bullish. Een maand geleden stond 63,7% (zeer) optimistisch tegenover de aandelenmarkten. Dat percentage is licht gedaald naar 60,2%.

Gaat de AEX haperen?

Het sentiment is overwegend positief, maar beleggers zijn minder optimistisch gestemd dan vorige maand. Zo verwacht 43,6% dat de AEX-index de komende maand met meer dan 2% zal stijgen. Vorige maand was dat nog 48,6%. Slechts 11,5% voorziet een daling; de rest is neutraal.

Voor de langere termijn zijn de deelnemers nog altijd optimistischer, maar er is wel een sentimentsdaling zichtbaar: 60,1% (was 68,2%) denkt dat de index de komende zes maanden met 2% of meer zal stijgen. Zo'n 15,9% voorziet een daling, wat iets meer is dan in de peiling van vorige maand.

Sentimentsindicator blijft hoog

Dat beleggers over de hele linie optimistisch gestemd zijn, zien we terug in de Sentimentsindicator. Dit is een optelsom van alle vragen uit de enquête. Een indexstand van 50 duidt op een neutraal sentiment. Boven de 50 is optimistisch en alles onder 50 duidt op pessimisme.

Deze maand komt de indicator van het Nationaal Beleggerssentiment uit op 54,9, wat licht lager is dan bij de vorige peiling (toen 55,5 werd gemeten).

Alle verwachtingen op een rij

De volledige uitslag van de enquête voor maart is als volgt (tussen haakjes de scores van vorige maand):

Visie op de economische ontwikkelingen

Zeer optimistisch: 7,4% (was 8,1%)

Optimistisch: 46,4% (was 46,1%)

Neutraal: 36,6% (was 38,2%)

Pessimistisch: 8,5% (was 6,6%)

Zeer pessimistisch: 1,1% (was 1%)

Visie op de aandelenmarkten algemeen

Zeer optimistisch: 8,7% (was 9,8%)

Optimistisch: 51,5% (was 53,9%)

Neutraal: 29,6% (was 28,3%)

Pessimistisch: 8,6% (was 6,9%)

Zeer pessimistisch: 1,6% (was 1,1%)

Wat doet de AEX komende maand?

Omhoog: 43,6% (was 48,6%)

Neutraal: 44,9% (was 42,6%)

Omlaag: 11,5% (was 8,8%)

Wat doet de AEX de komende zes maanden?

Omhoog: 60,1% (was 68,2%)

Neutraal: 24% (was 20,2%)

Omlaag: 15,9% (was 11,6%)

Aandelenkeuzes februari: toppers dik in de plus dankzij ASML

Een vast onderdeel van de IEX Nationaal-Beleggerssentimentspeiling is het overzicht van de meest en minst favoriete aandelen van particuliere beleggers: de toppers en floppers. Hoe hebben de geselecteerde aandelen de afgelopen maand gepresteerd?

De meeste toppers (ASML en de verzekeraars) hebben het er relatief goed vanaf gebracht. Alleen Aegon stelde teleur. De keuze voor ASML als topper bleek goud waard. Drie floppers (Philips, Randstad en ArcelorMittal) deden wat ze moesten doen: dalen.

Per saldo leverden de aandelen op het kooplijstje 3,4% koerswinst op. Dat is identiek aan de winst van de AEX. De floppers sloten de maand negatief af: -1,2%.

Toppers februari

Rendement Floppers februari Rendement ASML +9,9% Philips -4,6% NN Group +4,6% Randstad -4,4% Shell -1,4% ArcelorMittal -6,8% ING +7,8% KPN +4,9% Aegon -3,9% Wolters Kluwer +4,9% Gemiddeld +3,4% Gemiddeld -1,2% AEX +3,4%



Favoriete aandelen maart: ASML en NN Group

Tot slot de keuzes voor deze maand. Welke aandelen hebben volgens particuliere beleggers de beste kaarten en welke kunnen we in maart beter uit de weg gaan? ASML en NN Group zijn weer de duidelijke favorieten. Het lijstje wordt aangevuld met de financials Aegon, ASR en ING.

De beleggers hebben minder vertrouwen in de aandelen Philips, Randstad, Heineken, ArcelorMittal en Unilever.

Toppers maart

Saldo* Floppers maart Saldo* NN Group +140 Philips -208 ASML +130 Randstad -99 Aegon +61 Heineken -50 ASR +41 ArcelorMittal -44 ING +37 Unilever -34

* Het saldo staat voor het aantal positieve antwoorden minus het aantal negatieve antwoorden.

Er deden deze keer 1.091 beleggers mee aan onze enquête. Hartelijk dank daarvoor!