Europese beurzen openen in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 53 punten voor de Duitse DAX en een plus van 23 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 41 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag hoger geëindigd na een vrij rustige Hemelvaartsdag.

In Londen scherpte de FTSE 100 zijn record aan, nadat de Bank of England bij het rentebesluit duidelijk hintte op een aanstaande renteverlaging.

"We moeten meer bewijs zien dat de inflatie laag blijft voordat we de rente kunnen verlagen," zei Andrew Bailey, voorzitter van de BoE, donderdag in een toelichting op het rentebesluit. "Ik ben optimistisch dat het de goede kant op gaat."

Er was sprake van een duidelijke verschuiving naar een meer dovish standpunt, want twee leden van het beleidscomité stemden voor een renteverlaging met 25 basispunten, terwijl zeven leden voor handhaving stemden. Analisten hadden slechts één tegenstemmer verwacht.

"De Bank of England wordt zonder twijfel optimistischer, maar houdt haar opties open in het licht van de onzekerheid over de inflatiecijfers in de nabije toekomst. We verwachten nog steeds dat de eerste renteverlaging in augustus zal plaatsvinden", aldus ING.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat de Chinese export in april sterker is gestegen dan verwacht, met 1,5 procent, net als de import, die met 8,4 procent toenam.

Bedrijfsnieuws

Siemens Energy ging aan kop in de Duitse DAX, met een winst van 3,3 procent. RWE won 2,5 procent. Zalando was hekkensluiter in Frankfurt, met een verlies van 2,9 procent.

Verder deden de aandelen van Europese automakers goede zaken, net als olieaandelen.

In Parijs ging Carrefour aan kop met een plus van 2,3 procent. Accor was verreweg de grootste daler in de CAC 40, met een verlies van 2,4 procent.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria heeft donderdag een vijandig bod gelanceerd op Banco Sabadell, nadat Sabadell eerder deze week de toenadering door BBVA nog afwees. Het aandeel Sabadell steeg 3,2 procent. BBVA daalde 6,7 procent en trok daarmee de beurs in Madrid in het rood.

BE Semiconductor Industries heeft een order ontvangen voor 26 hybride bonding systemen. Wie de opdracht gaf, meldde Besi niet. Hoeveel er met de opdracht is gemoeid wilde Besi ook niet kwijt. Het aandeel steeg 3,6 procent in Amsterdam, terwijl de AEX zijn record aanscherpte, ruim boven de 900 punten.

De Britse tv-zender ITV handhaafde de jaaroutlook, ook al kwamen de kwartaalcijfers onder de verwachting uit. De outlook voor de advertentie-inkomsten bleef aan de optimistische kant met een verwachte groei van 12 procent. De consensus hield het tot nu toe op een plus van slechts 5 procent. De koers liep 3,0 procent op.

Telefonica deed het over de eerste drie maanden van het jaar beter dan verwacht en handhaafde de outlook voor 2024. Het aandeel Telefonica ondervindt nogal wat steun van het Spaanse staatsbedrijf SEPI dat zijn belang in het telecombedrijf opvoert. Op 3 mei stond het belang op 7,08 procent en de verwachting is dat dit naar 10,0 procent gaat. De koers daalde 0,7 procent.

Nexi heeft de outlook voor heel dit jaar gehandhaafd, nadat de omzet en de winst in het eerste kwartaal de verwachtingen overtroffen. Het Italiaanse betaalbedrijf handhaafde de outlook en kondigde een aandeleninkoopprogramma aan van 500 miljoen euro. De koers steeg 6,4 procent.

In Brussel daalde zwaargewicht Argenx ruim 5 procent na het bekendmaken van resultaten en het stopzetten van een onderzoeksprogramma. De Bel20 ging daardoor ook behoorlijk onderuit.

Euro STOXX 50 5.054,41 (+0,3%)

STOXX Europe 600 516,77 (+0,2%)

DAX 18.686,60 (+1,0%)

CAC 40 8.187,65 (+0,7%)

FTSE 100 8.381,35 (+0,3%)

SMI 11.602,21 (+0,8%)

AEX 904,21 (+0,5%)

BEL 20 3.985,40 (-0,8%)

FTSE MIB 34.339,32 (+0,6%)

IBEX 35 11.050,10 (-0,9%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat vrijdag een positieve opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag hoger geëindigd en komen weer dichter in de buurt van hun records.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten afgelopen week veel harder gestegen is dan verwacht. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering kwam uit op 231.000, ofwel een stijging van 22.000. De verwachting lag op 214.000 nieuwe aanvragen.

Dit zou kunnen duiden op toenemende zwakte op de Amerikaanse arbeidsmarkt, wat beleggers als goed nieuws zouden kunnen zien, volgens Naeem Aslam van Zaye Capital Markets, omdat de Fed hiermee mogelijk wordt gedwongen om eerder vroeger dan later te beginnen met renteverlagingen.

Beleggers begonnen de week al hoopvol over de kans op renteverlagingen, na het zwakke Amerikaanse banenrapport van vorige week.

Diverse bestuurders van de Federal Reserve temperden de afgelopen dagen echter die verwachting en de obligatierentes liepen weer wat op. Nadat Fed-bestuurder Neel Kashkari op dinsdag al aangaf een renteverhoging niet compleet uit te sluiten, deed zijn collega Susan Collins woensdag een duit in het zakje door te benadrukken dat het huidige rentebeleid voor een langere tijd ongewijzigd zal blijven tot er signalen zijn dat de inflatie duurzaam richting de 2,0 procent gaat.

Ruim 91 procent van de markt verwacht momenteel geen wijziging in het beleid in juni, terwijl de kans op een renteverlaging in juli wordt ingeschat op minder dan 10 procent, zei beleggingsspecialist Kevin Verstraete van online broker Lynx.

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg eerder op de dag, maar daalde donderdagavond met 2 basispunten tot 4,46 procent. De tweejarige variant daalde licht tot 4,82 procent.

De olieprijzen zijn donderdag verder gestegen, nadat de Energy Information Administration een dag eerder bekendmaakte dat de olievoorraden in de VS afgelopen week met 1,4 miljoen vaten zijn gedaald. Er werd gerekend op een lichte toename.

Robert Yawger van Mizuho Securities waarschuwt echter dat de markt altijd zal terugkeren naar de fundamentals, "en die zijn op dit moment niet goed", aldus de analist.

Bedrijfsnieuws

Aandelen van Beyond Meat daalden 14,4 procent, nadat de outlook voor het tweede kwartaal van de producent van vleesvervangers teleurstelde. Ook verhuurder van vakantiewoningen Airbnb zat met de outlook onder de marktverwachting. Het aandeel verloor 6,9 procent.

De Amerikaanse notering van Arm verloor donderdag 2,3 procent. De Britse chipfabrikant kwam eveneens met een voor de markt tegenvallende outlook.

Bioscoopketen AMC Entertainment kwam woensdag nabeurs met definitieve cijfers over het eerste kwartaal, waarin het verlies terugliep. Het aandeel daalde 4,1 procent. Analisten maken zich zorgen over de schuldenberg van het bedrijf.

SolarEdge Technologies, dat batterijsystemen ontwikkelt, daalde donderdag 8,5 procent, nadat het verlies in het eerste kwartaal opliep. De omzetverwachting voor het tweede kwartaal stelde ook teleur.

Techbedrijf AppLovin kwam met overtuigende resultaten, die een koerswinst van 14,5 procent opleverden.

Warner Bros. Discovery rapporteerde over het afgelopen kwartaal een groter dan verwacht verlies, maar het aandeel steeg toch 3,1 procent, mogelijk door het nieuws dat het entertainmentconglomeraat gaat samenwerken met Disney op het gebied van streamingdiensten.

Aandelen van telecombedrijf U.S. Cellular schoten donderdag bijna 28 procent omhoog nadat de Wall Street Journal meldde dat sectorgenoten T-Mobile US en Verizon Communications allebei afzonderlijk in gesprek zijn om U.S. Cellular op te splitsen. Aandelen van Telephone & Data Systems, dat voor 80 procent eigenaar is van U.S. Cellular, stegen ook 28 procent. T-Mobile US en Verizon wonnen rond een procent.

S&P 500 index 5.214,08 (+0,5%)

Dow Jones index 39.387,76 (+0,9%)

Nasdaq Composite 16.346,26 (+0,3%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag overwegend hoger.

Nikkei 225 38.156,94 (+0,2%)

Shanghai Composite 3.147,25 (-0,2%)

Hang Seng 18.859,60 (+1,7%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0775. Donderdagavond noteerde het muntpaar op 1,0782.

USD/JPY Yen 155,69

EUR/USD Euro 1,0775

EUR/JPY Yen 167,76

MACRO-AGENDA:

08:00 Economische groei - Eerste kwartaal vlpg (VK)

08:00 Handelsbalans - Maart (VK)

08:00 Industriële productie - Maart (VK)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Mei vlpg (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten