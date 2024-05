Beursblik: Jefferies verlaagt koersdoel PostNL en Bpost Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft vrijdag de koersdoelen voor PostNL en Bpost verlaagd, en haalde daarbij ook het aandeel Bpost van de verkooplijst. Dit bleek uit een rapport van analist David Kerstens. Kerstens verlaagde het koersdoel voor PostNL van 1,50 naar 1,20 euro en handhaafde het Houden advies. Voor Bpost ging het koersdoel van 3,80 naar 3,50 euro, maar het advies werd wel verhoogd van Underperform naar Houden. De wijzigingen voerde Kerstens door na de kwartaalcijfers van de postbedrijven. Die lieten relatief zwakke postvolumes zien, in combinatie met bijvoorbeeld hogere arbeidskosten. "En dit leidde tot een sterker dan verwachte margedruk", aldus de analist. Kerstens heeft sinds het begin van dit jaar zijn EBIT-taxatie voor 2024 voor Bpost met 19 procent verlaagd en voor PostNL zelfs met 40 procent. Reden voor Jefferies om Bpost van de verkooplijst te halen, is dat Kerstens denkt dat de zorgen over het einde van de persconcessie inmiddels wel grotendeels is ingeprijsd. Kerstens kent PostNL een premie toe van 15 procent ten opzichte van Bpost. PostNL sloot donderdag in Amsterdam op 1,24 euro. Bpost sloot in Brussel op 3,43 euro. Bron: ABM Financial News

