Technische analyse: Volkswagen, BMW, Mercedes, Stellantis en Renault

De Europese autosector heeft het moeilijk gehad. Maar technisch lijkt het ergste achter de rug. Maakt de sector een inhaalmanoeuvre?

Vorige week was de Geneva International Motor Show, tot enkele jaren geleden een van de belangrijkste autoshows ter wereld. De editie van 2024 is echter de kleinste sinds jaren. Opmerkelijk was dat de grote Europese merken vrijwel volledig ontbraken op deze autobeurs. Alleen Renault heeft uitgepakt met een grote beursstand.

Het autolandschap is aan het veranderen. Er wordt in toenemende mate elektrisch gereden, consumenten winkelen tegenwoordig op internet, verder wordt de markt overspoeld door nieuwe Chinese merken.

De Europese autosector heeft het al langere tijd moeilijk gehad, ik heb daar eerder aandacht aan besteed.

Maakt de sector een inhaalmanoeuvre?

Technisch is de sector nog niet helemaal uit de problemen, hoewel we wel zien dat het slechtste waarschijnlijk achter ons komt te liggen.

Vandaag bekijk ik de technische langetermijnplaatjes van de Europese autoproducenten Volkswagen, BMW, Mercedes, Stellantis en Renault, alsmede de Euro Stoxx sector Automobiles & Parts-index.

Eigenlijk weet alleen Stellantis andere merken in te halen. Stellantis is bovendien de enige outperformer in de autosector. In Stellantis zijn onder andere de automerken Fiat, Maserati, Citroën, Peugeot en Chrysler verenigd. Stellantis is succesvol onderdeel van de langetermijn TA-portefeuille van Tostrams.

Euro Stoxx sector Automobiles & Parts test all time high



De Euro Stoxx sector Automobiles & Parts test de top van begin 2022 rond 689, tevens het all time high. Indien deze weerstand wordt gebroken zal een technische verbetering optreden. De grafiek biedt daarna een berekend koersdoel rond €806.

Steun ligt er rond €572,45 (bodem van 26 januari). Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat een opwaartse draai zien. Dit signaleert een verbetering in de technische omstandigheden.

De B.O.B.-indicator beweegt nog steeds neerwaarts. Dat signaleert dat de Europese autosector achterblijft bij de rest van de markt. Zoals gezegd, is Stellantis succesvol onderdeel van de langetermijn TA-portefeuille van Tostrams.





Uitstekend plaatje Stellantis

Stellantis heeft de horde €19,35 (gevormd op 21 januari 2022) gebroken. De stijgende trend krijgt enkel een nieuwe impuls als de horde €19,35 wordt gebroken. Inmiddels is ook ons koersdoel €24 gepasseerd.

Stellantis heeft nu steun rond €19,35, de oude top. De stijgende 200-dagenlijn wijst op een sterke technische conditie. De B.O.B.-indicator (blauwe lijn) stijgt en signaleert dat Stellantis beter presteert dan de rest van de markt.

Volkswagen trekt bij

Nadat in de koers van Volkswagen afgelopen drie jaar ruim 60% was gedaald, herstel het aandeel nu wat. Het technische plaatje van Volkswagen verbetert nu er een mogelijke hogere koersbodem wordt gevormd. Deze signaleert weer kopers in de markt.

Eerder al verliet Volkswagen de dalende trend wat een eerste signaal van verbetering gaf. Om verder te verbeteren moet Volkswagen ook boven weerstand €120,98 (gevormd op 2 februari) weten te breken. Volgende horde daarna ligt rond €144,98 (top van eind 2022).

De eerste hogere bodem rond €106,44 (van 19 januari) moet wel stand houden. Bij Volkswagen laat de 200-dagenlijn een hockeystick patroon zien. Dit geeft een verbeterende technische conditie weer.

De dalende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) vlakt wat af, Volkswagen raakt minder achterop vergeleken met de rest van de markt.

Mercedes draait bij

Mercedes-Benz Group draait weer helemaal bij. Mercedes-Benz Group heeft in elk geval de correctieve fase van vorig jaar gebroken, waarmee een technische verbetering is opgetreden. Mercedes-Benz Group test nu de horde rond €77,90 van begin 2022.

Na een uitbraak kan de koers oplopen richting weerstand €91,63. Steun ligt rond €58,84 (bodem van 19 januari). De 200-dagenlijn van Mercedes-Benz Group krult langzaam weer omhoog. Dit duidt op een iets betere technische conditie. De zwakke B.O.B.-indicator (blauwe lijn) suggereert dat Mercedes-Benz Group slechter presteert dan de markt.



BMW verbetert

Het technische plaatje van BMW verbetert. De Duitse autobouwer is nu op weg naar de horde €113,46 (top van 16 juni 2022).

Na een uitbraak kan BMW oplopen richting weerstand €123,75 (top van begin 2015). We verwachten steun op €86,80 (rond bodem van november 2023). Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde krult iets opwaarts. Dit duidt op een vertering in de technische conditie.

B.O.B. tendeert nog steeds neerwaarts. Dit geeft aan dat BMW achterblijft bij de rest van de markt.

Renault kan d e rest van de markt niet bijbenen

Technisch mist Renault duidelijkheid. Renault beweegt al ruim een jaar in horizontale richting. De laatste maanden tussen steun 33,26 (bodem van 19 januari) en weerstand 40,76 (gevormd op 28 juli 2023).

De uitslagen worden steeds kleiner. Wacht een uitbraak uit deze driehoek af. De 200-dagenlijn van Renault tendeert zijwaarts. Dit duidt op een neutrale technische conditie. B.O.B. neigt weer naar onderen; dit geeft aan dat Renault de rest van de markt niet kan bijhouden