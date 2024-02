Kwart ondernemers houdt hand op de knip

Uit recent onderzoek blijkt dat een aanzienlijk aantal ondernemers terughoudend is om in Nederland te investeren. Een op de vier ondernemers (26%) geeft aan de komende 12 maanden geen investeringen te zullen doen. Dit komt overeen met eerdere bevindingen en onderstreept de groeiende bezorgdheid over de economische vooruitzichten van het land.

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben al eerder hun zorgen geuit over deze ontwikkeling, die van invloed kan zijn op de economische groei en het concurrentievermogen van Nederland.

Zorgen over het Nederlandse vestigingsklimaat

Het sentiment in het Nederlandse bedrijfsleven over het vestigingsklimaat verslechtert in hoog tempo. Deze trend wordt bevestigd door een recente enquête van werkgeversorganisatie VNO-NCW. En waaruit blijkt dat? Nou, vooral uit het feit dat een kwart van de ondernemers aangeeft de komende twaalf maanden niet te investeren in Nederland.

Bron: Nationale Peiling Ondernemingsklimaat 2024 door VNO-NCW en MKB-Nederland.

Vooral grote bedrijven met meer dan 250 medewerkers overwegen steeds vaker om het land te verlaten of een deel van hun activiteiten naar het buitenland te verplaatsen. In slechts twaalf maanden tijd is het percentage bedrijven dat deze stap overweegt bijna verdubbeld, van 13% naar 24%.

Bevestiging eerdere signalen

De resultaten van het onderzoek bevestigen eerdere signalen van werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Deze organisaties maken zich al langere tijd ernstige zorgen over de toenemende lastenverzwaringen, regeldruk en het grillige overheidsbeleid, die het vestigingsklimaat in Nederland beïnvloeden en niet bepaald op een positieve manier.

Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW, heeft al eerder gewaarschuwd dat het Nederlandse vestigingsklimaat in een 'vrije val' terecht dreigt te komen. “Voor Nederland ligt een nadelig scenario op de loer als we niet opletten”, aldus Thijssen. En het is absoluut niet zo dat we niets te verliezen hebben.

Denk bijvoorbeeld aan chipmachinefabrikant ASML, dat eerder al een forse waarschuwing uitdeelde aan de in Den Haag formerende politieke partijen. “Verder groeien kan ook in het buitenland”, zo luidde het de boodschap van de chipgigant uit Veldhoven.

Geopolitieke spanningen

Ook de internationale spanningen zijn een groot zorgenkindje. Ruim 70% van de respondenten ziet de toenemende polarisatie in de samenleving als een acute bedreiging voor het ondernemingsklimaat (ten opzichte van 67% in 2023).

Bovendien maakt meer dan 60% zich grote zorgen over de toenemende internationale spanningen. Denk daarbij aan de schrijnende situaties in onder andere in de Gazastrook, Oekraïne en de Rode Zee.

Werk aan de winkel

Het is inmiddels wel duidelijk dat het Nederlandse bedrijfsleven direct geconfronteerd wordt met aanzienlijke uitdagingen die het ondernemersklimaat negatief beïnvloeden. Een kwart van de ondernemers die de komende twaalf maanden niet wil investeren en een groeiend aantal bedrijven dat overweegt Nederland te verlaten, wijzen op een dringende behoefte aan beleidsmaatregelen om de economie te stimuleren en het vertrouwen van ondernemers te herstellen.