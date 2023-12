IEX slotcall van donderdag 21 december 2023

Europa en de VS liepen ook vandaag, de donkerste van het jaar overigens, niet met elkaar in de pas. Terwijl de Europese beurzen de hele dag rood kleurden, gingen de koersen op Wallstreet over een breed front omhoog. Een gevalletje van stuivertje wisselen. Gisteren was Wall Street de grote verliezer.

Damrak

Top drie stijgers/dalers

ASML (+0,47%): Ook ASMI en Besi beleven een aardig dagje, geholpen door flinke stijgingen van collegachippers in New York.

Air France-KLM (-1,25%): Schiphol heeft donderdag bekendgemaakt dat in 2024 onder voorwaarden 483.000 vliegtuigbewegingen mogelijk zullen zijn, waarmee KLM het herstel na de coronaperiode zegt te kunnen doorzetten. Deze zomer wordt het aantal vluchten echter beperkt om nieuwe lange wachttijden te voorkomen.

Wallstreet

Veel economisch nieuws vandaag uit de VS en allemaal niet best.

De Amerikaanse economie is in het derde kwartaal minder hard gegroeid dan eerder was gemeld. De economie groeide met 4,9 procent in het derde kwartaal, tegen 2,1 procent in het tweede kwartaal, zo bleek uit de derde raming. In de tweede raming kwam men nog uit op 5,2 procent groei in het derde kwartaal. Er werd rekening gehouden met een bijstelling naar 5,1 procent.

De index voor de bedrijvigheid in de industrie in de regio rond Philadelphia is in december verslechterd. De zogeheten Philly Fed index daalde van -5,9 naar -10,5. Er was vooraf door economen gerekend op een indexstand van -4,0. Een positieve stand van de Philadelphia Fed index betekent dat een meerderheid van de ondernemers een groei van de bedrijvigheid verwacht. Een negatieve index wijst op economische krimp.

Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten is in de week eindigend op 16 december licht gestegen. Dit bleek uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering nam met 2.000 toe tot 205.000. De verwachting lag op 215.000.

Ten slotte zijn de leidende indicatoren voor de Amerikaanse economie in november opnieuw gedaald. Dit meldde The Conference Board donderdag. De Leading Economic Index daalde afgelopen maand 0,5 procent en kwam uit op 103,0. In oktober daalde de LEI 1,0 procent. Eerder werd voor die maand nog een daling van 0,8 procent gemeld.

Slecht nieuws blijkt weer eens goed nieuws. Grote kans dat de Fed volgend jaar de rente vaker dan drie maal gaat verlagen. Na de slechte beursdag van gisteren openden alle belangrijke Amerikaanse indices vandaag stevig in het groen. Vooral de Nasdaq schoot uit de startblokken. De dollar daalde. Logisch.

Brede markt

Luxebedrijven zijn geweldige rendementstapelaars

Aandelen van makers van luxe consumentenproducten deden het in 2023 met uitzondering van Hermès relatief slecht, vooral in de tweede helft van het jaar. Voor de lange termijn blijft deze sector, met aandelen als Hermès, Kering, LVMH, Prada en Richemont, volgens analist Patrick Beijersbergen zeker aantrekkelijk.

Rentes

De meeste rentes gaan ook vandaag weer wat naar beneden. De Nederlandse tienjaars staat inmiddels meer dan 100 basispunten onder de recente top. Wat een beweging!

Nederlandse tienjaars: 2,26% (-2,67%)

Duitse tienjaars: 1,96% (-1,06%)

Britse tienjaars: 3,54% (+0,52%)

Italiaanse tienjaars: 3,57% (-1,05%)

Amerikaanse tienjaars: 3,86% (-0,36%)

Japanse tienjaars: 0,59% (+1,29%)

Peilmoment: 17.20 uur

Agenda 22 december 2023

De bedrijfsagenda is morgen leger dan leeg. Macro-economisch is dat niet het geval. Let met name op het cijfer over het Amerikaanse consumentenvertrouwen dat om 16.00 uur doorkomt.

2023 was een prima beursjaar

Niet dat alle verliezen van 2022 zijn weggewerkt. Dat geldt met name voor de obligatiemarkt. Bekijk de tabel met het begeleidende commentaar van Lukas Daalder.

Goed nieuws van het voedselprijzenfront

Fintessa kiest voor meer obligaties en minder aandelen

