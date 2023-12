Slotcall: En de eindejaarsrally? Die ploegde voort

Hoe december wilt u het hebben? Dit is is OCI vandaag - zonder formeel nieuws!

OCI is met AMG het meest volatiele fonds van het Damrak en dit is er dan zomaar mogelijk op zo maar een dag. In december weliswaar, als de handel hoe langer hoe meer opdroogt. Zeker bij zulke fondsen kan er dan zomaar van alles gebeuren.



De volatiliteit bevestigt het opdrogen der markten. Weliswaar staat er nu een plus op het bord van de CBLOE VIX Index, maar die staat wel op de laagste standen sinds begin 2020. Inmiddels is het al een heuse huiskamervraag wat er vervolgens gebeurde.



Het is echt afvinken nu tot kerststol en oliebollen:

Vanavond non-rentebesluit Fed

Morgen non-rentebesluit ECB (plus nog een zwik, waaronder de BoE)

Vrijdag eerste schattingen inkoopmanagersindices december

Grootste vraag dit jaar nog is nog volgende week: geeft de BoJ eindelijk haar compleet vastgeroeste rente van -0,1% een schop?

Dit is de laatste data waarop de Fed om 20:00 haar laatste rentebesluit van 2023 baseert. Formeel heeft ze twee mandaten: een zo strakkk mogelijke arbeidsmarkt en ja, die is al jaren eigenlijk net even te strakkk - en dus inflatoir. Zie hier het Payroll Report van vrijdag dat te goed was om op een snelle renteverlaging te rekenen.



De inflatiecijfers van gisteren (consumentenprijzen) waren weer te slecht om vlug op een lagere rente te hopen.



Vandaag zijn er producentenprijzen en die zijn min of meer in de prik. Ook dit is geen reden om op een haastige Fed te rekenen:



Zo is de markt terug gekomen op haar eigen haastige spoed: zie hoe een week geleden de beurs nog haar geld zette op een renteverlaging al in maart, maar dat is nu toch weer mei. Fed-voorzitter Jerome Powell maakte in de afgelopen weken ook klip en klaar dat inflatie wel down is, maar zeker nog niet out. Ergo, nog geen verlaging.

Daar hoeft hij vanavond niets aan toe te voegen, de data staaft intussen die woorden. Kortom, in principe wordt dat rentebesluit een non-event, maar gelukkig hebben we de voorzitter zelf nog. Hij heeft nog wel eens de neiging voor de vuist weg te praten en te free-stylen. En dan komen er rem- en slipsporen op het koersenbord.

Uiteraard bloggen we vanaf 20:00 uur live het rentebesluit.



Avantium

De emissie waarvan iedereen wist... Avantum dus dat een beleggersdag houdt, heel veel nieuws heeft en een joekel van een emissie doet. Want dat is het en dat geldt zowel voor emissie als joekel. Onze analist Martin Crum:

Het slechte nieuws voor beleggers is dat de bovenkant van deze uitkomst - €50 miljoen - de ondergrens is van wat Avantoum nu aan additionele funding nodig denkt te hebben.



Er wordt in het persbericht van vanochtend gerept over in ieder geval €50 miljoen, maar dat dit mogelijk met nog eens €20 miljoen kan worden verhoogd, waarmee de totale emissie - ongetwijfeld vooral afhankelijk van hoe groot de vraag van investeerders zal zijn - kan uitkomen op €70 miljoen.



Dat is afgezet tegen de huidige market cap van slechts €165 miljoen goed voor een forse verwatering voor bestaande aandeelhouders. Er wordt in aanloop naar een BAvA, te houden op 24 januari, druk overlegd met diverse partijen om alavst toezeggingen los te krijgen met betrekking tot de geplande emissie.



Aandeelhouders zullen uiteraard hun fiat moeten geven voor deze volgende kapitaalverhoging, maar veel keus hebben die niet. De bodem van de kas is wederom in zicht en wij verwachten dat ook dan aandeelhouders zullen instemmen.

Concern doet zwaar beroep op de kapitaalmarkt IEX Premium https://t.co/Cg6eRyceOU via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 13, 2023



Sif

Sif is ook een concern dat het meer van fantasie dan fundamentals moet hebben? Analist Peter Schutte:

Sif heeft een tweetal Amerikaanse projecten in portefeuille, waarbij het heeft aangegeven dat uitstel of afstel daarvan de resultaten vanaf 2024 stevig zullen raken. Hier is verder geen nieuws over. Beide projecten zitten gewoon in het orderboek, maar de onzekerheden hieromtrent blijven boven het aandeel hangen.

Wel neemt de hoop toe dat er beweging in deze markt begint te komen om de klimaatdoelen geloofwaardig te houden. De uitkomst van de VN-klimaat top in Dubai is wat dat betreft ook positief voor offshore wind. De grote winst van Wilders bij de laatste verkiezingen daarentegen weer niet.



Zoals wij al eerder zeiden is Sif een one trick pony, vrijwel volledig afhankelijk van één product, funderingen, oftewel monopiles, voor windmolens op zee. Dat maakt het bedrijf kwetsbaar.

Daar staat tegenover dat Sif een belangrijke schakel vormt in deze markt en de enige speler is die op grote schaal funderingen van maximaal 11,5 meter doorsnede kan maken. Vanaf 2025 gaat liefst 80% van de vraag daar naar uit, zo is de verwachting.

Sif: eindelijk weer wat meewind IEX Premium https://t.co/rJuWnNN0MP via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 13, 2023



Nog een simpel grafiekje, in 2023 valt lastig van de wind te leven.



En donkere windwolken aan de horizon, denkt u nog maar eens goed na over uw groene of ESG beleggingen die geen winst maken, vrije kasstromen hebben et cetera. Kortom, aandelen die het van het verhaal en niet van de fundamentals moeten hebben. De Duitse Energiewende is bij deze totaal geflopt.

Jeeeuh, we hebben een deal bij de COP! Meer investeren in wind en zon. 1,5 graad binnen bereik.



Ondertussen in Duitsland..... https://t.co/dfOsTX2Hsr — Bert van Dijk (@reportfromNL) December 13, 2023



FlatexDeGiro

De Duitse broker is de volgende de die signalen van de markt heeft begrepen: boter bij de vis graag en zie daar, dividend en aandeleninkoop. Crum:

Allereerst heeft de broker aangekondigd eigen aandelen te willen inkopen. Dat betreft 10% van het totaal aantal uitstaande aandelen, maar FlatexDegiro wil dit wel uitspreiden over vijf jaar. Oftewel: zo'n 2% per jaar. De huidige market cap van de broker bedraagt circa €1,2 miljard.



Daar bovenop dus dividend. FlatexDegiro is van plan om in eerste instantie €0,04 per aandeel uit te keren. Dat is vooralsnog bescheiden, zeker vergeleken bij soortgelijke bedrijven, maar het is in ieder geval een begin.

Wij rekenden al op beide stappen - zie hier meer - al valt de hoogte van het uit te keren dividend een tikje tegen, terwijl het aandeelinkoopprogramma juist veel omvangrijker is dan ingeschat.

Broker wil eigen aandelen inkopen en dividend uitkeren IEX Premium https://t.co/B4ZzyTtWhN via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 13, 2023



Umicore

Onze analist Ivo Breuking kent nog even naar de Belgische batterijenproducent Umicore, waar (volop kansen en) risico's zijn.

De bovengenoemde ontwikkelingen laten zien dat de ontwikkeling van batterijtechniek nog in volle gang is. Dit zou nadelig kunnen uitpakken voor Umicore dat is gespecialiseerd in batterijen die lithium, mangaan en kobalt gebruiken.

Als andere batterijsoorten, die deze materialen niet of minder gebruiken, dominant worden, is de kennis van Umicore minder relevant. Het is uiteraard lastig te voorspellen of deze technieken echt van de grond zullen komen en hoe groot ze uiteindelijk zullen worden.



De opkomst van de elektrische auto werkt wel in het voordeel van Umicore, net zoals de verduurzaming van de energiesector waarvoor grote batterijen op grote schaal zullen worden ingezet. Umicore zou dus met een kleiner deel van een grotere taart nog steeds kunnen groeien.

Nieuwe batterijtechnieken vormen bedreiging voor Umicore IEX Premium https://t.co/KqsnbwrWfY via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 13, 2023



Nog meer van onze desk, wie is er in voor ouderwetsche optie-trades?

Betere resultaten in 2024 kunnen hogere koers opleveren IEX Premium https://t.co/KnMBZFXgfN via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 13, 2023



Brede markt

Mocht het vanavond onverhoopt toch tot een Fed shóóów komen, dan zijn dit niet meer dan tussenstanden. Het moet heel duivisch worden om AEX 800 op het bord te krijgen, maar u weet maar nooit. Als de voorzitter ook maar één hint geeft - verspreking, of verkeerd uitgesproken komma mag ook - op een renteverlaging vóór mei...

U ziet het, het zijn weer bekende duffe decemberscores, maar gelukkig hebben we bitcoin nog voor reuring.



Bij de buren vliegen de vonken wel van het bord af. De rentes tikken weer nieuwe, lagere standen aan in hun neergaande trend. Zo bezien vallen aandelen misschien een beetje tegen - zeker de zeg maar wat moeilijkere cyclicals en groeiers. Zo meer. Er zijn die hard stijgen, maar helaas meer die er dik dalen.



Ondergetekende had gewoon wat meer van de zo teleurstellende AMX (paars) verwacht, hier met AEX (oranje) versus onze (tienjaars) rente. Of het is een bias? Want long AMX zelf, Aalberts en ja, onvermijdelijk: Just Eat Takeaway.



Extra plaatje nog even, de winter is in aantocht en gelet op de trends in Brent (oranje) en de Nederlands gas future TTF, wordt het een barre economische winter?



Beursplein 5

De bankenadviezen kennen verhogingen voor Wolters Kluwer en UMG en verlagingen voor ING en ja, ook ASML:



Verder nog iets? Zeker, we feliciteren eerst de all time highers van vandaag en dat zijn er liefst vier. En u kent ze. Voor ASMI is het helemaal een bijzondere dag.

Mijn data gaat terug tot...

Ging #ASMI idd vandaag 27 jaar geleden naar beurs? Vrijdag 13 dec 1996

Vandaag tikken deze fondsen een all time high aan, grappig genoeg zeer risicovolle en zeer defensieve aandelen



Merk op dat ASMI en #Besi ook 10-15 jaar kunnen dalen/zijwaartsen https://t.co/Dqlc4ImdLY pic.twitter.com/C0Ff6hGaxe — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 13, 2023



Het is weer lastig de meeste koersbewegingen te duiden, want nieuws is er amper en toch gaat het her en der weer met dik hout. Met de brede markt mee, momentum, invloed van peers, misschien zelfs her en der wat window dressing, het zal allemaal wel een rol spelen. Eens zien wie er opvallen: