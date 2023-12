Acht nieuwe waanzinnige voorspellingen van Saxo bank

CIO Steen Jakobsen van Saxo komt ieder jaar met zijn Outrageous Predictions. Dit zijn, zoals het woord al zegt, voorspellingen die op het eerste oog zeer onwaarschijnlijk lijken, maar als ze uitkomen een enorme impact hebben. Eén uitgekomen voorspelling is bijvoorbeeld het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Jakobsen: “Ik doe de Outrageous Predictions al meer dan twintig jaar en de ervaring leert dat de voorspelling die het meeste schuurt uiteindelijk de grootste slagingskans heeft. Maar we doen de waanzinnige voorspellingen niet om gelijk te krijgen. We doen dit om een gesprek op niveau te voeren over wat wel en niet kan gebeuren en wat de mogelijke invloed op financiële markten zou kunnen zijn.”

Dit zijn de voorspellingen voor 2024:

1. Saudi-Arabië neemt de UCL over

Saudi-Arabië neemt de UEFA Champions League over en maakt er een wereldwijde competitie van. Een vat olie wordt $150 waard, waardoor het koninkrijk geld genoeg heeft om de Europese voetbalbond te overtuigen om zijn kroonjuweel te verkopen. De nieuwe FIFA World Champions League belooft een spektakel te worden, waarin 48 teams uit alle hoeken van de wereld strijden om de titel. Manchester United ziet zijn aandelenkoers verdubbelen na het nieuws.

2. Wondermiddel om obesitas onder controle te houden faalt gigantisch

Met het bekende medicijn GLP-1 kunnen mensen massaal stoppen met sporten en meer junkfood eten. Het pilletje houdt het gewicht tenslotte toch onder controle. Het gaat echter compleet de verkeerde kant op, want uiteindelijk ontstaat er een catastrofale gezondheidscrisis. De obesitaspercentages schieten omhoog naar bijna 50% in 2024. Met alle gevolgen van dien: meer diabetes, hartziekten en infecties. De wereldwijde productiviteit daalt door meer ziekteverzuim. McDonalds en Coca-Cola profiteren en zien hun aandelenkoersen met 60% stijgen ten opzichte van de markt.

3. VS zet een streep door kapitalisme

De VS kiest voor het einde van het kapitalisme, nu de fiscale uitgaven exploderen en de rente op staatsobligaties stijgt. Om de vraag naar staatsobligaties te stimuleren, maakt de regering ze belastingvrij. Geld verschuift van de private naar de publieke sector. De aandelenmarkt stort in, behalve voor een selecte groep cashrijke bedrijven. De regering nationaliseert essentiële sectoren en vermindert de economische vrijheid. De lagere rente kalmeert de sociale onrust, maar lost de ongelijkheid niet op.

4. Generatieve AI creëert enorme veiligheidscrisis

Generatieve AI gaat de grootste veiligheidscrisis sinds de Tweede Wereldoorlog creëren. Dit nadat een deepfake-overval op een hooggeplaatste functionaris in een ontwikkeld land wordt gepleegd. Regeringen wereldwijd pakken AI aan met strenge regels, waardoor bijvoorbeeld alle gegenereerde content het label ‘Gemaakt door AI’ dient te krijgen. Misbruik wordt streng bestraft. De AI-hype wordt doorgeprikt en VC’s (Venture Capitalists) ontvluchten de industrie. Het publieke wantrouwen in door AI gegenereerd nieuws stijgt en regeringen komen met nieuwe wetten. Het verspreiden van nieuws is vanaf dan voorbehouden aan een kleine groep entiteiten.

5. Deficitlanden slaan handen ineen om een betere handelsdeal te krijgen

Landen met handelstekorten, zoals de VS, he VK, Canada en Frankrijk, willen dat landen met handelsoverschotten, zoals China, Duitsland, Japan en Nederland, hun valuta’s meer laten stijgen. Ze komen samen in Rome om deze plannen concreet te maken. De VS heeft over de jaren heen te veel schuld opgebouwd, waardoor de dollar aanzienlijk vertrouwen verliest. Beleggers bewegen massaal richting goud, zilver en cryptovaluta als alternatief.

6. Robert F. Kennedy Jr. wint de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2024

Robert F. Kennedy Jr. wint de presidentsverkiezingen in 2024. Hij trekt zowel Democratische als Trump-aanhangers aan met zijn populistische en isolationistische boodschap. Hij belooft een einde te maken aan de plutocratie, ongelijkheid, onrechtvaardigheid en eindeloze oorlogen. De markt schrikt van Kennedy’s plannen om onder andere de gezondheidszorg te hervormen. Defensie-, farma- en gezondheidszorgbedrijven dalen sterk. De grote internet- en informatietechnologiebedrijven vrezen meer concurrentie.

7. Japan staat voor flinke economische groei en forse stijging van de yen

Japan staat aan de vooravond van aanzienlijke economische groei, waardoor de Bank of Japan uiteindelijk de keuze zal maken om de controle over de rentecurve op te geven. Een combinatie van loonstijgingen, fiscale stimulering, kapitaaluitgaven, technologische innovatie en inflatieverwachtingen zal leiden tot een BBP-groei van 7% in 2024. Dit zal de yen versterken en een schokgolf veroorzaken op de wereldwijde obligatiemarkten, doordat Japanse beleggers hun geld terug naar huis zullen brengen.

8. EU speelt voor Robin Hood

De EU gaat de rijken belasten om de groene en sociale transformatie te betalen. Dat is het plan van de Europese Commissie na een burgerinitiatief. De Commissie vraagt 2% vermogensbelasting van miljardairs, wat 42 miljard euro oplevert voor klimaat, gezondheid, onderwijs en infrastructuur. Deze Robin Hood-actie schokt de Europese luxesector. De vermogensbelasting verlaagt de verwachte luxevraag en beleggers dumpen luxe-aandelen. Het gevolg is dat het aandeel LVMH met 40% daalt, en ook Porsche en Ferrari komen in zwaar weer.