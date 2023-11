IEX Gouden Stier 2023: Vijf vragen aan MeDirect

MeDirect is genomineerd voor een Gouden Stier in de categorie Brokers. Een korte kennismaking met Job Mantz, country manager.

Kunt u in het kort iets vertellen over de achtergrond en geschiedenis van MeDirect op de Nederlandse beleggersmarkt?

"We zijn een energieke nieuwkomer binnen de Nederlandse beleggingsmarkt. Sinds mei 2023 zijn we hier actief en we zijn in deze korte periode keihard gegroeid. Onze focus lag vanaf het begin echt op beleggen. Er bestond een groot gat in de Nederlandse markt van vermogensbeheer: alleen de allerrijksten konden daar gebruik van maken. Wij wilden dat beschikbaar maken voor iedereen. Dus ook als je je nog in het beginstadium van vermogensopbouw bevindt. Dat hebben we gedaan met ons vermogensbeheerproduct MeManaged."

"Tegelijkertijd boden we de mogelijkheid om zelf te beleggen met MeSolo. Het is tenslotte leuk om met beleggen bezig te zijn. Bovendien moet je als belegger zelf de touwtjes in handen kunnen hebben. Het gaat om je eigen geld, daar moet je je eigen keuzes in kunnen maken. Dat is precies waar we tot nu toe op gefocust hebben. En we kunnen alvast verklappen dat we in 2024 verder gaan uitbreiden op het gebied van beleggen."

Kunt u twee dingen noemen waarin uw product zich duidelijk onderscheidt van andere marktpartijen?

"Allereerst zijn we veel meer dan een broker: we zijn een bank. Je kan bij ons op meer manieren je vermogen opbouwen dan alleen door te beleggen. Dus naast een portefeuille die je zelf beheert, kan je een portefeuille hebben die door een expert wordt beheerd. En daarnaast kan je bij ons met een hoge rente sparen. Het mooie is dat je daar geen premium voor betaalt. We houden het eenvoudig, overzichtelijk en goedkoop, terwijl we meerdere mogelijkheden bieden om je vermogen op te bouwen."

"Dus eigenlijk onderscheiden we ons door beleggen veel breder te trekken dan alleen het hebben van een beleggersrekening. Dat willen we ook overbrengen aan onze klanten: kijk altijd verder. Ook als het gaat om het soort instrumenten waar je in kan beleggen. Aandelen en ETF’s zijn razend populair, maar kijk bijvoorbeeld ook eens naar obligaties. Wij zien beleggen en vermogensopbouw als een totaalplaatje, niet als slechts een handvol mogelijkheden."

Voor welke groep beleggers is MeDirect het meest geschikt?

"Wij zijn het meest interessant voor beleggers die een mooie portefeuille voor de lange termijn willen hebben. Ons aanbod in ETF’s, beleggingsfondsen, obligaties en aandelen is groot. Alles is overzichtelijk in de app en als je voor ons vermogensbeheer kiest dan kan je al helemaal rustig achteroverleunen. Dus als je een lange horizon hebt, dan ben je bij ons op de juiste plek."

Wat zijn de meest verhandelde instrumenten op uw platform?

"Dat zijn ETF’s en beleggingsfondsen en daar is een heel goede reden voor, want wij hanteren daar geen transactiekosten bij. Dat kan je een hele hoop kosten schelen. Kosten waarin men zich best nog weleens verslikt. Het feit dat je geen rekening hoeft te houden met dit soort kosten geeft een hoop rust als je bezig bent met je portfolio."

Welke veranderingen verwachten jullie de komende jaren in de brokermarkt, en welke rol speelt MeDirect daarin?

"We verwachten dat er een hoop nieuwe beleggers bij gaan komen. Zeker vrouwelijke beleggers zijn in opkomst. Al die nieuwe beleggers zullen zich gaan oriënteren en willen zich in de wereld van beleggen gaan verdiepen. Wij verwachten daarom dat brokers zich meer moeten gaan richten op wat deze groep beleggers zoekt: gemak, eenvoud en educatie."

"MeDirect is hier eigenlijk al helemaal op ingericht. Ons doel is om iedereen de mogelijkheden te geven om vermogen op te bouwen door te beleggen of te sparen. Daarom maken we beleggen eenvoudig en overzichtelijk. Voor de ervaren belegger is dat fijn, maar zeker voor de beginnende beleggers is het overzicht belangrijk. Daarbij komt dat we nieuwe klanten een jaar lang toegang tot de beleggingscursussen van Markets Are Everywhere geven. Een goed begin is het halve werk."