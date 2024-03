IEX Gouden Stier 2023: Vijf vragen aan Meewind

Meewind is genomineerd voor een Gouden Stier in twee categorieën: Beleggingsfondsen en Duurzame fondsen. In vijf vragen stelt het bedrijf zich aan u voor.

Kunt u in het kort iets vertellen over de geschiedenis van Meewind op de Nederlandse beleggingsmarkt?

In 2007 werd het eerste beleggingsfonds van Meewind opgericht met als voornaamste doel de realisatie van windmolens op de Noordzee, zonder afhankelijk te zijn van grote energiebedrijven of subsidies.

Gedreven door een ondernemende geest resulteerde deze inspanning al het jaar daarop in de succesvolle totstandkoming van een operationeel windpark, gevolgd door verdere expansies in de daaropvolgende jaren.

De successen gaven aanleiding tot de oprichting van meerdere fondsen, die vervolgens initiatieven op het gebied van groen gas en financiering voor zonne-energieprojecten, batterijen en duurzame mobiliteit ondersteunden. Bovendien groeide Meewind uit tot de grootste investeerder in aardwarmte in Nederland.

Vijftien jaar na de oprichting beheert Meewind nu vier fondsen, waarbij meer dan 12.000 investeerders betrokken zijn. Er is een indrukwekkend bedrag van €320 miljoen geïnvesteerd in meer dan 35 werkelijk duurzame projecten en bedrijven. Elk van deze projecten fungeert als pionier in de energietransitie, waarbij Meewind een cruciale rol speelt in de financiering ervan.

Kunt u twee dingen noemen waarin Meewind zich duidelijk onderscheidt van andere marktpartijen?

1: Meewind belegt echt duurzaam, niet omdat het een trend is maar al meer dan 15 jaar. Dat wil zeggen geen greenwashing maar echt donkergroen. Hiermee is de impact van de belegger direct zichtbaar en het grootst.

2: Bij Meewind investeren beleggers via de fondsen direct in projecten en bedrijven in Nederland, heel concreet en dichtbij dus. De fondsen van Meewind geven toegang tot investeringen die normaal niet toegankelijk zijn voor particuliere investeerders.

Voor welke groep beleggers zijn de fondsen van Meewind het meest geschikt?

Onze fondsen zouden interessant moeten zijn voor alle beleggers die affiniteit hebben met verduurzaming én financieel rendement. Meewind biedt een uitstekende mogelijkheid voor beleggers met een minimale beleggingshorizon van 5 jaar.

Meewind hanteert een buy-and-hold-strategie die gericht is op het behalen van rendement over een langere looptijd uit diverse projecten. Hoewel het streven is om de volledige cyclus van de projecten te doorlopen, kan het voorkomen dat ze eerder worden verkocht, altijd in het belang van het fonds en de participanten.

Natuurlijk hebben de participanten ook de flexibiliteit om eerder uit te stappen dan de aangegeven 5 jaar indien gewenst.

Bij duurzame beleggingen speelt naast het rendement ook de gerealiseerde 'impact' van de investering een belangrijke rol. Hoe laten jullie beleggers zien welke impact hun belegging heeft?

Elk kwartaal ontvangen Meewind-participanten een gedetailleerde update. Hierin blikt de beheerder van de fondsen terug op het afgelopen kwartaal, bespreekt de ontwikkelingen binnen de fondsen, rapporteert over de behaalde rendementen en deelt inzichten over de impact die we gezamenlijk hebben gemaakt.

Welke veranderingen verwachten jullie de komende jaren in de markt voor duurzame beleggingen, en welke rol wil Meewind daarin spelen?

De energietransitie is onomkeerbaar, zelfs als er af en toe vertragingen optreden door wisselende prioriteiten van overheden. De eindigheid van fossiele brandstoffen is een feit, wat de noodzaak van verandering benadrukt. Meewind neemt haar rol hierin serieus, zoals in het verleden, door te investeren in oplossingen die de CO2-uitstoot verminderen. Er moet nog veel gebeuren voor een duurzame toekomst.