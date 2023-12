IEX Gouden Stier 2023: Vijf vragen aan LYNX

LYNX is genomineerd voor een Gouden Stier in twee categorieën: Brokers en Klantenservice. In vijf vragen stelt het bedrijf zich aan u voor.

Kunt u in het kort iets vertellen over de achtergrond en geschiedenis van LYNX op de Nederlandse beleggersmarkt?

LYNX is in 2006 opgericht in Amsterdam, en biedt zijn diensten aan voor particuliere en professionele beleggers in België, Duitsland, Frankrijk, Finland, Nederland, Slowakije, Tsjechië, Zwitserland en Polen.

De focus van LYNX ligt op gevorderde beleggers, die toe zijn aan de volgende stap. Met ongeveer 300 medewerkers bedienen wij onze klanten dagelijks vanuit ons hoofdkantoor in Amsterdam en vanuit onze vestigingen in Berlijn, Gent en Praag.

Kunt u twee dingen noemen waarin uw product zich duidelijk onderscheidt van andere marktpartijen?

Beleggers krijgen via LYNX toegang tot een ongekend uitgebreid productaanbod. Wij bieden ze toegang tot 150 beurzen in 33 landen, waardoor een goed gespreide portefeuille kan worden opgebouwd met aandelen, opties, futures, forex en obligaties. Omdat er meer dan 20 verschillende valuta’s op de beleggingsrekening kunnen worden aangehouden, heeft de belegger het beheer van wisselkoersrisico volledig zelf in de hand. En dat tegen interbancaire wisselkoersen. De voor- en nabeurshandelsmogelijkheden geven beleggers de kans direct te anticiperen op koersontwikkelingen.

Via LYNX kunnen beleggers naast koers- en transactiewinsten ook andere vormen van rendement realiseren. Zo kan ervoor worden gekozen om aandelen uit te lenen en daar een vergoeding voor te ontvangen, kan de ervaren belegger optieconstructies om de aandelenportefeuille heen bouwen voor mogelijk extra rendement, en bieden wij beleggers toegang tot diverse geldmarkt- en rente-ETF’s maar ook staats- en bedrijfsobligaties als alternatief voor de op de rekening aangehouden cashpositie.

Voor welke groep beleggers is LYNX het meest geschikt?

Gevorderde en actieve beleggers kiezen voor LYNX. Het uitgebreide productaanbod en het geavanceerde handelsplatform maken ons dé broker voor beleggers die toe zijn aan de volgende stap.

Doordat wij een Nederlandstalige klantenserviceafdeling hebben die niet met wachtrijen of keuzemenu’s werkt en die dagelijks van 08.00 tot 22.00 uur bereikbaar is, kiezen beleggers ook voor LYNX. Zij vinden het belangrijk om op cruciale marktmomenten vakkundig en in het Nederlands ondersteund en van informatie voorzien te worden. Dit zien wij terug in de beoordelingen op Trustpilot, met een score van 4.3 sterren en in de klanttevredenheidsscore van 9.07.

Wat zijn de meest verhandelde instrumenten op uw platform?

Via LYNX wordt vooral belegd in Amerikaanse aandelen, Amerikaanse aandelenopties en Amerikaanse indexopties. Ook wordt er door Nederlandse beleggers veel gebruik gemaakt van de handelsmogelijkheden voor Nederlandse aandelen en Nederlandse aandelen- en indexopties.

Welke veranderingen verwachten jullie de komende jaren in de brokermarkt, en welke rol speelt LYNX daarin?

In een omgeving waarin rentes stijgen, kan het aantal beleggingstransacties als een gevolg daarvan dalen. Op dit moment zien we echter dat, na een periode van renteverhogingen, er nog steeds meer geld de beleggingsmarkt opkomt dan dat eraan wordt onttrokken. Beleggen lijkt vooralsnog dan ook niet aan belangstelling in te boeten.

Verder zien we dat de consolidatieslag in het brokerlandschap onverminderd door is gezet. Nadat achtereenvolgens Binck Bank en De Giro door buitenlandse partijen zijn overgenomen, werd onlangs de overname van BUX door ABN Amro wereldkundig gemaakt.

Als we inzoomen op de wensen en interesse van beleggers, dan zien we dat oude kernvoorwaarden zoals een stabiel handelsplatform, uitgebreide analysemogelijkheden en wereldwijde toegang weer het belangrijkste worden gevonden. Na de versimpeling van beleggen en de gamificatie die dat met zich meebracht (beleggen werd als een spel gepresenteerd), en de diverse marketinguitingen in het brokerlandschap omtrent ‘commissievrij beleggen’ ontstaat er onder beleggers naar onze beleving steeds meer het verlangen naar degelijkheid, transparantie en betrouwbaarheid.

Dat komt overeen met het verhaal van LYNX en we zijn dan ook verheugd over het feit dat beleggers ons ook het afgelopen jaar in toenemende mate hebben weten te vinden.