Deze mooie defensieve aandelen waren in tien jaar niet zo goedkoop

U hoeft de krant niet eens open te slaan: op de voorpagina van zelfs het meest ingedutte regionale sufferdje komt u alles tegen, wat in principe de beurzen van uitbundigheid weerhoudt.

Economie, geopolitiek en rente. U kunt de lange rijtjes bedreigingen zo opdreunen. Hoe lang die rijtjes ook zijn (en misschien is het wel hoe langer hoe beter): ieder risico levert een kans in de markt op en vice versa. Wat dacht u van mooie defensieve aandelen die flink goedkoper zijn, of zelfs in de aanbieding!

Waar is dit bericht nou? Wij Nederlanders zouden niet zoveel last van voedselinflatie hebben, omdat we koopjes en aanbiedingen scoren. Als we dat ook eens op de beurs doen... Worden we de beste beleggers ter wereld! Grapje. Maar opgelet, want u moet echt zoeken, het gaat om namen en niet om sectoren.

Onder de gegeven omstandigheden zouden cyclische en groeiaandelen onderaan in eigen grafiek moet bungelen: economie met de tong op de schoenen en rente-explosie op de borden zetten die aandelen onder druk. Op papier dan, want waar ArcelorMittal, IMCD, DSM en Randstad dalen, zijn ze niet gedecimeerd.

OK, ze zakken nu, maar tegelijkertijd staan hypercyclicals Besi en ASMI dit jaar zelfs hoger. Zelfs AkzoNobel kleurt groen, spreekwoordelijk de meest moeilijk verkrijgbare kleur bij de verffabriek. Hetzelfde geldt voor defensieve aandelen. RELX en Wolters Kluwer zijn niet aan te slepen. - hoe duur ook.

Verder zijn er defensials die in dik tien jaar niet zo goedkoop zijn geweest, toen het grote gratisgeldfeest begon. Voor de afzonderlijke analyses van deze aandelen - bij allemaal is wel iets, hetzij bullish en/of bearish - kunt u terecht bij onze desk. Dit is gewoon een rondje laaghangend, of lager hangend fruit plukken.

Eerst ASML, dat u gerust én groeiaandeel én defensial én cyclical én dvidend(groei)aandeel mag noemen. Woensdag cijfers en het risico is dat die blauwe lijn verder daalt (en de rentes verder stijgen). De kans is de andere kant uit én dat het aandeel in jaren niet zo goedkoop is was. Nou ja, minder duur dan.



Onze klassieke defensieve aandelen zijn allemaal goedkoper dan pak 'm beet tien jaar terug. OK, de winsten haperen, of lopen zelfs iets terug, maar deze bedrijven maken niet voor het eerst mindere tijden mee. Ahold Delhaize:



Heineken:



Unilever:



Mien waar is mijn feestneus, Shell staat vandaag in Londen op een all time high! Hiero in Amsterdam hebben we nog rond €5 te gaan. Shell wordt duurder, de winsten haperen ook (het is een cyclical), maar het fonds is nog altijd goedkoper, dan vóór de ECB in 2015 volledig op het verruimingsorgel ging:



In het buitenland valt ook genoeg te spotten. In Parijs zijn de luxemerken aan het beren en zijn misschien wel in de aanbieding, LVMH staat zelfs ruim 25% onder haar top. De winst niet.



Drank is ook uit. Zie hier Pernod Ricard en in Londen waggelt Diageo op haar benen.



In New York liggen veel eten-, drinken- en junkfood-aandelen slecht. Dit is Coca-Cola, maar Pepsico doet ook belabberd.



Nike was ooit ook grote beurslieveling:



Dan nog een onbegrijpelijke? Zeker geen politiek-correcte. RTX (Raytheon) is wapenfabrikant van onder meer hele venijnige munities, maar daalt hard? Het is 2023! Hier moeten bijna wel issues zijn. Dat is ook het handige aan zulke plaatjes. U ziet meteen wanneer u verder moet kijken en meer moet lezen.



Dat lijkt bijvoorbeeld ook ene PayPal te suggereren?



Enfin, lees als belegger altijd met een half oog de krant, want straks krijgt u nog de zenuwen van de koppen, maar houd op de beurs altijd twee paar ogen open voor kansen. Nogmaals, dit zijn geen blinde kooptips voor nu, maar ideetjes voor op een geel papiertje, die misschien ooit het boek halen. Snel of ooit.