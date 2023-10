Hoe en waarom shock events altijd weer uit de koersen lopen

Of u nou koopt, verkoopt, niks doet, of uw schouders ophaalt over de gebeurtenissen dit weekend, handel nooit impulsief op headlines. Jeroen Blokland heeft een heel mooi staatje van hoe shock events erin kunnen hakken op de beurs... en er in de regel ook zo weer uitlopen.

De Japanse aanval op Pearl Harbor in 1941 had de meeste impact en met de wijsheid achteraf leverde die een fantastisch koopmoment op begin 1942. Technisch valt zelfs het verhaal te verdedigen dat de markt sinds voorjaar 1942 in een bull market zit. Het is maar hoe u kijkt.

Met dezelfde wijsheid achteraf stond de wereld op een haar van een kernoorlog tijdens de Cubacrisis. U ziet de relatief bescheiden koersreactie.

Historically, #geopolitics, including short-term 'shock events,' had a limited (immediate) impact on #equitymarkets.

Historically, #geopolitics, including short-term 'shock events,' had a limited (immediate) impact on #equitymarkets.

To have a more profound impact, you will have to make the case that current events hamper the cash flow and # earnings-generating capability of (major) listed…



De reden dat aandelen shock events en vrijwel alle geopoitieke geburtenissen er weer uitlopen is simpel: winsten is wat aandelen en de koersen drijft, niet politiek. Dit is een academisch plaatje van aandelen sinds 1602: teken alle oorlogen, ellende en natuurrampen in al die tijd maar in - u komt ruimte tekort. Aandelen deden per saldo rond 7% bruto per jaar in die tijd.