Wie durft, want hij staat er: buy the AEX-dip?

Of China nou de oorzaak is of niet, helpen doet het in ieder geval niet.

"Maybe China is behind the rise in US long rates...China has fewer dollars to recycle into Treasuries. In fact, China has been selling $300bn in Treasuries since 2021, and the pace of Chinese selling has been faster in recent months," selling $40bn since April: Apollo's Slok pic.twitter.com/2wncyVUtct — Lisa Abramowicz (@lisaabramowicz1) October 3, 2023



Het is echt hopen dat we niet, zoals afgelopen winster met die Amerikaanse mid cap banken als Silicon Valley en Signature, credit events krijgen met die rente-explosie. Want er zitten rare kostgangers tussen alle bondjes en dan kan het gek gaan.

One of my favourite bonds to watch on the doom&gloom list: the Austrian 100 year zero.

Now worth just over 2m, down 98%. Austria could just buy it back for 4 cents on the euro and make 96 of profit, great trade. Won't happen obviously. Duration of 96, it doesn't get any better… pic.twitter.com/2XakAf2t5p — Marco Pabst (@marcopabst) October 3, 2023



Ieder risico is echter altijd een kans op de beurs en iedere kans is een risico.

Every past market decline looks like an opportunity, every future decline looks like a risk. — Morgan Housel (@morganhousel) October 3, 2023



En de huidige lijntjes rechtstreeks rechtstreeks en één-op-één de toekomst in extrapoleren is net zo'n dure hobby op de beurs, als proberen de markt te timen. Wie weet zitten we bijvoorbeeld aan peak yield en gaan daarna alle afgestrafte assets speren. Always expect the unexpected, dat sowieso.

93% of S&P 500 stocks are now trading below their 50-Day moving average which is one of the highest levels of the last 6 years and has typically coincided with the $SPX forming a bottom and heading higher. pic.twitter.com/Wag3urvcGl — Barchart (@Barchart) October 3, 2023



En formeel is er nog niet eens sprake van een bear market! Er staat nog lang geen -20% vanaf de top op het AEX bord en de volatiliteit komt nog niet eens boven 20 uit. Waarom voelt het dan zo? Omdat de daling al zo lang langzaam, maar gestaag gaat, veel individuele aandelen zijn gedecimeerd en de Wall of Worry zo hoog. lang en breed is? U weet er misschien nog meer.

Voor de beurs incrowd, mooie deze https://t.co/VMcAccYdGI — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 4, 2023



Kijk maar, de AEX tikt op intradagbasis precies -10% aan vanaf de top. Dit is een dip en geen bear market. Wat heet: buy the dip?! Toch aardig van van Mr. Market om op Dierendag de stieren een mooie AEX-aanbieding te doen. Wie hapt? Ondergetekende niet. Buy the dip, was het mantra in de gratis geldjaren van het afgelopen decennium. Dat werkte. En dat tijdperk is nu over. Dik.

Wie durft wel? Laat maar horen. Want no guts, nog glory is ook weer een kreet die bij de beurs hoort.