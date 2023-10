Het is slecht voorbeurs - de rentes weer en semiconductor-sensatie

Het is slecht. De AEX-indicatie is -0,4% en het is de schuld van de rentes. En dat komt vooral weer door economie en inflatie.

Ja, de beurs kan maanden en zelfs jaren heel leuk. spannend en vooral stijgend zijn. Maar kan ook tegenzitten. Zie onze midkappers maar, die al twee jaar in een bear market zitten en sommige aandelen nog langer. Just Eat Takeaway deze maand zelfs drie jaar.

Europese futures openen allemaal rond een halfje lager

De Amerikaanse leveren ook een paar tienden in na een redelijke sessie (voor tech dan)

In Azië is het slecht. Hongkong levert 3,0% in, Japan 1,6%, India en Taiwan 0,6%, maar Korea stijgt nog 0,2%. China is de hele week dicht

Alibaba -3,3%

Tencent -2,4%

TSMC -0,8%

Samsung -0,3%

De dollar stijgt - of beter de euro daalt - 0,1% naar alweer 1,0466

Goud levert 0,4% in, olie zakt 0,9% à 1,1% en crypto dikt 1% à 2% aan. Bitcoin staat nu op $27.608,34

De rentes houden even pauze, die ene basispunt van de VS rekenen we al niet eens meer.



Dit zijn de Duitse (oranje) en Amerikaanse tienjaarsrente. Die laatste staat weer op het niveau van toen de euro het levenslicht zag. De standen an sich zijn dus nog niet zo raar, maar het gaat zo snel. Hopelijk heeft iedereen de risico's afgedekt, want de markt zit niet op omvallende banken zoals afgelopen winter te wachten.

Silicon Valley Bank, Signature Bank en nog een paar, weet u nog.



Dit spreekt boekdelen; de volatiliteit op de obligatiemarkt gaf er gisteren weer een klap op. Of u nu pur sang aandelenbelegger bent of niet, dit is het beursverhaal nu. Met stijgende rentes, inflatie en haperende economie is het in principe lastig voor aandelen, heel lastig. Vooral voor (mid cap) cyclicals en groeiers.

Ja, zelfs voor Flow Traders, bromt daar iemand?



EUR/USD is ook niet eens zo ver uit de buurt van de standen waarmee het allemaal begon:



Dan dit, gooit Bloomberg hier een bommetje? Taiwan helpt China mét! Het staat er echt, wie deze zag aankomen... Citaat:

Several Taiwanese technology companies are helping Huawei Technologies Co. build infrastructure for an under-the-radar network of chip plants across southern China, an unusual collaboration that risks inflaming sentiment on a democratic island grappling with Beijing’s growing belligerence.

They included a unit of Taiwanese chip material reseller Topco Scientific Co. and a subsidiary of Taipei-based L&K Engineering Co. Across town at another Huawei-affiliated site, Bloomberg identified workers from a subsidiary of construction specialist United Integrated Services Co.



Meanwhile, Taiwan’s Cica-Huntek Chemical Technology Taiwan Co. said on its website that it had won contracts to build chemical supply systems for two Chinese chipmakers — Shenzhen Pensun Technology Co. and Pengxinwei IC Manufacturing Co., which was blacklisted by the US last year.

Er vallen heel veel namen in het artikel, maar niet die van TSMC. Dat is de bekendste en grootste semiconductornaam, maar Taiwan heeft een enorme chipsector. De VS zal not amused zijn (?), temeer daar de Taiwanese regering het zou weten. Maar China valt zeker niet Taiwan binnen...? Zeg het maar.

EXCLUSIVE: Huawei is enlisting the help of Taiwanese tech companies to help build out its secret chip network in China a href="https://t.co/4P6RR4WF4m">https://t.co/4P6RR4WF4m — Bloomberg (@business) October 3, 2023



Dan nog even deze, weet u meme-aandelen GameStop (oranje) en AMC nog? GameStop zette gisteren weer een lagere bodem neer en AMC noteert zelfs al dik onder de koersen van de grote hype begin 2021. Er kan nog zo veel kolder in de koers lopen, vroeg of laat normaliseert alles op de beurs.

Waarna we weer van voren af aan...



De AFM meldt deze shorts:



00:00 Chinese beurzen gesloten

06:30 Reserve Bank of Australia - Rentebesluit (Aus)

16:00 Vacatures - Augustus (VS)

Vooruit, de Royal Bank of Australia laat de rente onveranderd:



De Indiase inkoopmanagersindex valt tegen, maar de economie draait daar prima:



De Indiase beurs nog in eigen roepies, altijd een risico voor ons euro-beleggers.

En dan nog even dit

De terugblik met weer nogal wisselende scores, arme mid caps:

Dow Jones -0,2%

S&P 500 +0,01%

Nasdaq Composite +0,7%

Nasdaq 100 +0,8%

Russell 2000 -1,6%

SOX +0,4%

Nasdaq China Golden Dragon Index -0,6%

The S&P 500 ended nearly flat with utilities falling sharply and investors weighing the likelihood the Federal Reserve will need to hold interest rates higher for longer. Read more: https://t.co/S0p1wfHLrp pic.twitter.com/OAX8KpqqDr — Reuters Business (@ReutersBiz) October 3, 2023



China is de hele week dicht, maar Hongkong is wel alweer open. Evergrande doet daar nu +25,0%.

JUST IN: China Evergrande jumps 42% as it resumes trading, in the latest volatile stock move as it faces the growing risk of potential liquidation https://t.co/MkU3TM8OYu — Bloomberg (@business) October 3, 2023



Nog een terugblik; dit gaat dieper en verder dan een standaardrecessie van twee kwartalen net even wat minder en daarna van huppekee:

Euro zone manufacturing activity remained mired in a deep and broad-based downturn as it dipped to 43.4 in September, according to a survey. Read more https://t.co/U6g7xLKKau pic.twitter.com/AvO0SZijnK — Reuters Business (@ReutersBiz) October 3, 2023



Het is ook niet zozeer de dollar die sterk is, maar de euro...

The euro fell to its weakest level this year as the dollar gained against all of it’s 10 major peers as a new quarter of trading began. https://t.co/w6EhdyRRFA — Bloomberg Markets (@markets) October 2, 2023



Russische energie is nog wel volop verkrijgbaar. Voor wie het wil hebben.

The Russian rouble weakened past the symbolic threshold of 100 to the dollar in early trade, weighed down by foreign currency outflows and the country's shrinking current account surplus. More here: https://t.co/WOdkGJzBa2 — Reuters Business (@ReutersBiz) October 3, 2023



Nog een beursgang, ook India:

India's JSW Infrastructure jump 20% in pre-open trading debut https://t.co/5mQDDXsv4F pic.twitter.com/3Iz5U6bnSu — Reuters Business (@ReutersBiz) October 3, 2023



Vandaar even wat hogere prijzen voor crypto:

WATCH: The world’s largest cryptocurrency exchange Coinbase secured a key license to operate in Singapore https://t.co/O0Rh9QlMEC pic.twitter.com/tsdC9G12Ke — Reuters Business (@ReutersBiz) October 3, 2023



En vanaf vandaag, de USA versus SBF in court:

All about the stunning rise and fall of crypto entrepreneur Sam Bankman-Fried https://t.co/Z4wuidFodY — Bloomberg Markets (@markets) October 2, 2023



Veel plezier en succes vandaag.