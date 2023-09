Rustig voorbeurs, maar we zitten met de gebakken peren

De AEX-indicatie is 0,1%, nadat de index gisteren met +0,04% pas voor de vijfde keer deze maand wist te stijgen.

Hamvraag op het Damrak is natuurlijk wat NN en ASR er van bakken na dat drama gisteren, zo meer. Op de brede markt is er meer van hetzelfde: er is in de VS nog geen schuldenplafondakkoord, in China zeurt de vastgoedcrisis door, rentes en olie lopen op, de euro daalt en er is Duitse inflatie vandaag.

Europese futures staan rond 0,1% hoger.

De Amerikaanse ook, hoe saai kan het zijn.

In Azië is het beeld wisselend: China, Korea en Taiwan stijgen iets, India daalt 0,3% en Japan en Hong Kong zakken ruim 1%:

Alibaba -1,2%

Tencent -0,9%

Country Garden -1,1% (Evergrande is supended)

TSMC +0,2%

Samsung -0,3%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) doet -3,8% op 18,2 en de BofA MOVE Index (obligaties) staat +3,7% op 122,1.

De dollar ligt vlak op 1,05 rond en zo meer, het is vooral de euro die zwak is. Want zo sterk is de dollar nou ook weer niet.

Goud, olie stijgt maar door met weer +0,9% en crypto loopt tienden tot ruim een procent op. Boeit iedereen dat nog? U ziet, leest en hoort er steeds minder over. Uit de mode raken is naar de bescheiden mening van ondergetekende de grootste dreiging. Enfin, bitcoin staat nu op $26.405,72.

Oh, daar gaan de rentes alweer met nieuwe hoogste standen. Stelt u zich dus maar weer niet te veel voor van de moeilijke aandelen op het Damrak? Just Eat Takaway en aanhang, die categorie fondsen.



Citaat RTL Nieuws, maar dit getal is een schatting. Geen hard cijfer. En hier draait alles om, hoeveel mensen hebben door de uitspraak van het Gerechtshof in de gevalletjes NN en ASR recht op hoeveel schadevergoeding?

De uitspraak in het hoger beroep betekent potentieel goed nieuws voor gedupeerden die zich bij deze vereniging of bij ConsumentenClaim hebben aangesloten. Dat zijn 4 tot 5 procent van de polishouders; oftewel tussen de 28.000 en 35.000 polishouders.

Pas dán kunnen we harde sommen NN en ASR maken. Getuige de radiostilte van die twee hierover weten ze het zelf ook nog niet? ASR zegt nog helemaal niks - Wij beraden ons - en NN loopt vooral te briesen, omdat ze provisies moet vergoeden - met rente. Hoe absurd (hoog!) ook, die waren in die jaren nog wel wettelijk.

Kortom, met een hoger beroep is er misschien nog een en ander mogelijk, of te rekken en de sommen kunnen meevallen. Ten opzichte van gisteren dan, want de honderden miljoenen schattingen vóór de uitspraak van dinsdagavond zijn echt te laag? Met de hele beurs, analisten en (zaken)banken hebben we wél zitten slapen. Onderschat.



Wat nu? Zie Adyen en Philips in een recent verleden, fondsen waar wat mee is, zijn niet altijd na de eerste, de beste streep naar beneden mooie koopjes. Ondergetekende heeft zelf in principe ASR buy & hold en wacht rustig de nieuwe sommen en scenario's af. Pas dan beslissen of het buy, hold of sell is. Haastige spoed is zelden goed.

Wie korter en vooral voor de koers in de wedstrijd zit en ritjes wil maken, heeft wellicht de komende tijd te maken met een volatiele aandelen, zolang er geen duidelijkheid is. En vergeet ook de invloed van de moeilijk liggen brede markt niet.



Chips liefhebbers letten sowieso wel op, maar deze is opmerkelijk. De Micron cijfers waren gisteravond Wall Street beter dan verwacht, maar het aandeel ging -3,6% op de outlook. Of voor straf omdat de oprichter en CEO - en dat geldt als not done op de beurs - in de conference call zei dat het aandeel ondergewaardeerd is:

Chipmaker Micron forecasts first-quarter revenue above estimates a href="https://t.co/vddTfAh6Va">https://t.co/vddTfAh6Va — Yahoo Finance (@YahooFinance) September 27, 2023



Is dat zo? Het fonds maakt nog verlies, dus eigenlijk is er niet eens een waardering:



Verder is er niet veel nieuws op de brede markt, de talloze Walls of Worry zijn intact en het blijft touwtrekken tussen rente en aandelen - vandaar dat veel groei- en cyclische aandelen het moeilijk hebben. Hét agendapunt van vandaag kan van invloed zijn: de eerste schatting van de Duitse inflatie over september.



De agenda met Nike nog en ach ja, die ene: BlackBerry.

00:00 Blackberry - Cijfers vierde kwartaal (Can)

22:00 Nike - Cijfers eerste kwartaal (VS)



06:30 Producentenvertrouwen - September (NL)

11:00 Consumentenvertrouwen - September def. (eur)

14:00 Inflatie - September vlpg (Dld)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Economische groei - Tweede kwartaal def. (VS)

16:00 Aanstaande woningverkopen - Augustus (VS)

Om voor eens en altijd een einde te maken aan dit gedonder, Nike dus boven Adidas.



En dan nog even dit

De terugblik:

Dow Jones -0,2%

S&P 500 +0,02%

Nasdaq Composite +0,2%

Nasdaq 100 +0,2%

Russell 2000 +1,0%

SOX +1,0%

Nasdaq China Golden Dragon Index +0,8%

WATCH: Wall Street's indices ended mixed as investors awaited updates on a US funding bill and inflation data this week to assess the Federal Reserve's policy outlook https://t.co/3W0DfrKH7D pic.twitter.com/1n3Jcn9nvj — Reuters Business (@ReutersBiz) September 28, 2023



Is de dollar nou zo sterk, of de euro zo zwak?

De meeste valuta's stijgen in waarde.

Ergo de euro wordt zwakker.

Met uitzondering van roebel, lira en Argentijnse peso pic.twitter.com/XCLCVe5MRv — Corné van Zeijl (@beursanalist) September 27, 2023



Oh oh oh, zolang de arbeidsmarkt maar goed blijft...?

US Home Prices hit a new all-time high in July while affordability has plummeted to record lows. pic.twitter.com/YsM6yyR6K2 — Charlie Bilello (@charliebilello) September 26, 2023



Intussen in China:

Trading in shares of China Evergrande were suspended after a report its chairman had been placed under police surveillance, intensifying concerns over the developer's future as it struggles with a growing threat of liquidation. More here: https://t.co/xgLmxJSDLZ — Reuters Business (@ReutersBiz) September 28, 2023



We gaan toch geen nieuwe oliecrisis krijgen?

BREAKING: WTI oil hits $95 a barrel for the first time since August 2022 as reserves drop to critical levels at the largest US storage hub https://t.co/0jtIil6anu — Bloomberg Markets (@markets) September 28, 2023



Moet u de namen van de Europese wapenfabrikanten nog weten?

The European Union will seek to boost its defense capabilities in response to a more hostile global environment https://t.co/UiroPGWtDU — Bloomberg Markets (@markets) September 27, 2023



Er is er één jarig:

WATCH: As Google celebrates its 25th anniversary, expert says the tech giant's use of algorithms to power its search proved to be a transformation in the industry and took them above its predecessors and competitors at the time https://t.co/SUKQpMTjpc pic.twitter.com/VkYAOZKAwN — Reuters Business (@ReutersBiz) September 28, 2023



We worden allemaal overbodig?

WATCH: From a soaring valuation for the firm behind ChatGPT, to why Hollywood writers agreed to go back to work, this is Generation AI pic.twitter.com/DhFjsmiKBh — Reuters Business (@ReutersBiz) September 28, 2023



En hoe overbodig is...?

Increasing prospects of a US government shutdown has some Bitcoin advocates predicting a rally similar to one that happened in response to the regional bank crisis earlier this year https://t.co/H5RX1Wj3g6 — Bloomberg Markets (@markets) September 27, 2023



Veel plezier en succes vandaag.