Slotcall: woekerdrama NN, ASR en Aegon en Ground Hog Day AEX

Mogelijk loopt de woekerpolisschade van NN en ASR niet in door de markt verwachte honderden miljoenen, maar... mogelijk miljarden?!

Goed voor de mensen die geld, zelfs hun hele pensioen en al hun illusies in markt en beleggen verloren. De uitspraak van het Gerechtshof in de zowat al twintig jaar lopende Woekerpolisaffaire, zoals het zelfs zo ongeveer officieel is gaan heten, komt echter vandaag als een mokerslag aan op het Damrak voor ASR en NN.

Aegon gaat vrijuit in die affaire, mede omdat ze diverse onderdelen aan ASR heeft gekocht. Niettemin daalt ook dit aandeel keihard, maar dat is omdat de verzekeraar nog altijd 29,95% van ASR heeft. En dat belang is vandaag even wat minder waard geworden. Ja en wat nu met die aandelen NN en ASR?

Advieswijziging NN Group na grote nederlaag in rechtszaal IEX Premium https://t.co/9G4UReeaP9 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 27, 2023



Helaas, NN is misschien wel in één keer van oerdegelijke financial met dikke aandeelhouders-return in special occasion veranderd. Net als bij Philips met die beademingsellende is de schade van NN niet uit te rekenen en daarmee is het aandeel ook niet meer door te rekenen. Kortom, u vangt dit vallende mes op eigen risico op.

Analist Niels Koerts:

Het gaat niet om kleine bedragen die NN en waarschijnlijk ook andere verzekeraars mogelijk moeten terugbetalen. Zo verdiende een tussenpersoon in de jaren 90 vaak al ruim €2000 bij het afsluiten van een grote polis. Een soortgelijk bedrag ging bij het afsluiten van de polis vaak ook naar de verzekeraar zelf.



De rechter heeft nu gezegd dat deze kosten niet gerekend mochten worden. Als het oordeel standhoudt, dan zou NN Group dit bedrag met rente moeten terugbetalen. Omdat de zaak 25 jaar geleden speelt, kan dit bedrag met rente zomaar verdubbeld worden. Dan kom je uit op circa €8000 per polis.



AB Flipse, voorzitter van woekerpolis.nl gaat nog veel verder en noemt zelfs een schadebedrag van €15.000 per polis, al is dit op basis van de data waarover wij beschikken niet realistisch. Ter vergelijking: de analisten van ING rekenden tot dusver met een schikkingsbedrag van maximaal €1.000 per polis.

Beleggers mogen er al met al vanuit gaan dat de totale schadepost voor NN Group fors hoger uitvalt dan de eerder geraamde €390 miljoen. Omdat we de precieze polisportefeuille van NN Group niet kennen, valt het gemiddelde schadebedrag per polis niet uit te rekenen.

Daar komt bij dat het onduidelijk is hoeveel polissen er van Nationale Nederlanden precies zijn aangemeld bij belangenbehartigers als Consumentenclaim en woekerpolis.nl. NN heeft circa 700.000 woekerpolissen verkocht. Na de overname van DeltaLoyd zijn dit er zelfs minimaal 1 miljoen.

Echter, lang niet alle polissen zijn aangemeld bij deze belangenbehartigers. Ook omdat er veel polissen zijn verkocht en houders inmiddels zijn overleden. Het laat zien hoe ingewikkeld het is om een schadebedrag te berekenen. Zowel ConsumentenClaim als de verzekeraars wagen zich hier niet aan.

Wij sluiten ons hierbij aan.

Het is opmerkelijk dat de rechter de verzekeraars laat opdraaien voor praktijken die nu niet meer mogen, maar toen legaal en gewoon waren: provisies. Enfin, dit is hoe dan ook weer een typisch gevalletje beleggersrisico. Zelfs bij de mooiste en meest integere aandelen kunt u zomaar voor onaangename verrassingen komen te staan.

En dit is er eentje. Zie die ING schattingen maar en dat is waar de markt vanuit ging en was ingeprijsd. Misschien is het beste generieke advies in de huidige markt en momentum om maar eventjes van fondsen met juridische akkefietjes weg te blijven. Zie Shell een paar jaar terug, rechters zijn niet mals voor bedrijven.

€15.000 werd genoemd door Ab Flipse van https://t.co/nZXlwerx5Q, maar is onrealistisch. Zijn namelijk ook veel kleine polissen afgesloten. Daarnaast zijn de meeste polissen niet aangemeld. €10 miljard schade is dus niet realistisch. https://t.co/VLKl4xvQYr — Niels Koerts (@KoertsNiels) September 27, 2023



Nog meer sigarendoossommen:

Schade lijkt mee te vallen voor Bpost IEX Premium https://t.co/FMMNYM2OGu via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 27, 2023



Auw, zij die voor stock dividend kozen, krijgen nog een trap na... Maar gelukkig hebben we het dividend nog, dan maar dit aloude cliché? Zelfs dat is niet meer zeker, als die schade echt miljarden gaat worden. Wat een catastrofe, juist die verzekeraarsaandelen leverden zo lekker veel op en waren zeker niet te duur.

Met de wijsheid achteraf weten we nu waarom, maar dat is wel héél erg achteraf praten en koe in kont kijken.

Hier met NN hetzelfde. Gelukkig werd vandaag het dividend overgemaakt. Is niet voldoende compensatie tbo — Bert (@BertPensioen) September 27, 2023



Tot slot hierover:

Ik houd de stukken stevig in mijn portefeuille. Kapitaalgeneratie dit jaar minimaal €1,8 miljard, solvabiliteitsratio boven 200% en depressieve waardering.



Na mijn vakantie (weekje) kom ik met een vervolgartikel over mogelijke schadepost. Ga daarin meerdere scenario's schetsen. https://t.co/QY9ym1086V — Niels Koerts (@KoertsNiels) September 27, 2023



De plaatjes nog, zie de omzetten. NN:



ASR:



Bpost

Volgende patiënt, Bpost. De Belgen kennen juist een juridische meevaller. Onze analist Martin Crum schrijft:

Bpost kwam vrijdag nabeurs met al langer verwachte nieuws op de proppen rond overheidscontracten dat weliswaar negatief van aard was, maar minder dan door beleggers vooraf werd gevreesd. Dat werd beloond met een bescheiden opluchtingsrally. Toch valt hier een belangrijke kanttekening bij te maken.



Het concern raamt na een intern onderzoek zélf dat de Belgische overheid circa €75 miljoen moet terugbetalen inzake malversaties rond overheidscontracten. Analisten hielden vooraf rekening met een aanzienlijk hogere schadepost. Er is inmiddels voor dit bedrag een voorziening getroffen.



Daarbovenop gold dat Bpost aanvankelijk inschatte dat de toekomstige winsten op de gewraakte contracten jaarlijks €25 - €50 miljoen lager uit zouden vallen. Nu raamt dit echter op 'slechts' €10 miljoen op jaarbasis.

Schade lijkt mee te vallen voor Bpost IEX Premium https://t.co/FMMNYM2OGu via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 27, 2023



De grafiek nog even. In 2016 Wilde Bpost PostNL nog kopen voor €5,75 en ach laat verder ook maar.



Brede markt

De dag begon nog met een mooie plus op het Damrak - al een unicum deze maand - maar de AEX gaf de tienden winst goeddeels weg. De reden ziet u op het koersenbord naast de aandelen, de rentes stijgen weer. De Wall of Worry is momenteel te hoog, te sterk en te breed voor aandelen om er letterlijk boven uit te stijgen.

Schuldenplafond VS

Vastgoedcrisis China

Conjunctuur Europa

Hardnekkige inflatie

Stijgende rentes

Dure dollar

Geopolitiek

Voegt u naar eigen smaak ingrediënten toe. En zoals altijd is het weer veel moelijker om zo even een rijtje kansen op te noemen. In ieder geval laten AEX (oranje) en onze tienjaars rente weer zien hoe ze elkaars tegenpolen zijn. Het is oude beursles: als risicovrije rendement oploopt (rente), daalt het risicodragende kapitaal.

Toch is er nog steeds geen man overboord en kiest de markt nog steeds klip en klaar voor de beer. De AEX is nog steeds nog geen 10% van de top afgekomen. De AMX zit wel in een bear market en dat de kleinere aandelen zoveel slechter liggen dan de blue chips, kan een signaal zijn dat de markten echt in mineur gaan.

Wat valt verder nog op aan de brede markt behalve vervelende aandelen en rentes? Olie ligt goed, maar daar zit nu ook niemand op te wachten en bitcoin houdt stand. Of zijwaartst, of doet het maar wat, zeg het maar.



Hier de rentes met weer nieuwe toppen. Zo is het dagelijks beursverhaal Ground Hog Day deze maand. Iedere dag lagere aandelen en hogere rentes en zo komt de markt iedere dag een tikje slechter te liggen.



Tussndoor, als we het dan toch over films hebben:

Idd lijkt frozen orange juice eindelijk uit de brandbreedte te breken, waar de future al van vóór de legendarische beursfilm #TradingPlaces (1983) in zit https://t.co/IXzJwWJl9i pic.twitter.com/jL1TiFPH9R — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 27, 2023



En toch wil zelfs de VIX (volatiliteit) ook (nog) niet breken.



Misschien breekt de beurs ook niet. Zolang de arbeidsmarkt maar goed blijft? Want de poppen gaan pas echt dansen als mensen baan verliezen, een inkomensval maken en al dan niet gedwongen hun huis en aandelen gaan/moeten verkopen. Dan kunnen we old school zo halveren.

German companies are thinking twice about hiring staff amid an increasingly uncertain economic environment, according to a study by the Ifo Institute https://t.co/dFQJsRUPEb — Bloomberg Markets (@markets) September 27, 2023



Beursplein 5

Is er maar één bankenadviesje vandaag? Nee, deze is er ook nog en is net onopgemerkt gebleven:

27 Sep - 08:46:41 [RTRS] (ADYEN.AS) - ADYEN NV: BARCLAYS UPGRADES TO OVERWEIGHT FROM EQUAL-WEIGHT; CUTS TARGET PRICE TO EUR 900 FROM EUR 1150

In dit lijstje - klik u voor details - ziet u alle adviezen van deze week, lijkt het nog een beetje.



Verder nog iets? Het is pas de vijfde dag deze maand dat de AEX stijgt - onze verzekeraars hebben amper indexweging - maar het brede beeld blijft slecht.



Onderliggend zijn het weer veel bekende namen die u in de rechterrijtjes tegenkomt, ondanks dat cyclisch vandaag beter doet dan defensief. Stijgende rente en tegenzittende conjunctuur en cyclus spelen vooral de groeiaandelen parten. Verder ligt vastgoed slecht.

Adyen dus en ondanks die mooie stijging stond er toch ook +7% vandaag op het bord

Shell zet weer een hogere intradagtop neer sinds een jaar of vijf. Verder geen vragen aub, tenzij u analist bent, want daar doet Shell niet meer aan

Onze zo moeizaam voortploeterende chippers - ASML flirt met bear market - krijgen een beetje lucht. Nabeurs Wall Street heeft Micron nog cijfers

Als u denkt dat de markt op breken staat en de volatiliteit explodeert, dan ligt Flow Traders misschien voor het oprapen

JDE Peet's is misschien wel aan het draaien

InPost is eigenlijk ook een aandeel dat last van rente en cyclus zou moeten hebben, maar zit in een fraaie, lange opgaande trend

U zou het niet zeggen, maar Vopak zijwaartst ook al een half jaar

Just Eat Takeaway zet weer een all time low neer. op slotbasis..

Er is geen nieuws, maar Sif is een opvallende stijger (na heel veel gedaal). Geeft de grafiek het geheim prijs, koopjesjagers...? Zie volume, het kán een draai zijn. Let wel, de windsector heeft even flink de wind tegen