Waarom NN, ASR en Aegon hard dalen terwijl de AEX stijgt

De update van onze verzekeraars NN, ASR en Aegon is onderweg: analist Niels Koerts is druk aan het rekenen.

Want dat moet. Het vonnis van het Gerechtshof in de slepende Woekerpolisaffaire valt veel nadeliger uit voor NN en ASR dan de markt dacht. U ziet het aan de koersen! Aegon heeft geen exposure meer, maar heeft nog wel 29,95% van ASR in bezit. Omdat dat belang vandaag even ietsie minder waard is, daalt Aegon mee.

NN gaat bij de Hoge Raad in cassatie tegen de uitspraak, keert in de tussentijd niets uit en ASR heeft (nog) niet officieel gereageerd. Dat heeft eigenlijk niks met deze affaire te maken, maar kreeg de dossiers er onder eigen tapijt bijgeschoven via de overname van (Aegon-)activiteiten. Uiteraard zijn daarbij schadetaxaties gemaakt.

Bij NN wist ook iedereen dat dit er eens aan zat te komen. Dat er desondanks zulke minnen op het bord staan, geeft duidelijk aan dat de uitspraak de markt rauw op zijn dak valt. Nogmaals, we wachten op Niels met de sommen.



Hoe kan het echter dat de AEX stijgt, terwijl onze verzekeraars zo watertrappelen? Dat heeft alles met de indexgewichten te maken. Aegon, ASR en NN zijn het Ajax, Ajax en Ajax van de Premier League aan het Damrak, om het zo uit te drukken. Dit zijn wel maanden oude Euronext-data - Adyen weegt nu de helft - maar het geeft een idee.

Het geeft zelfs meer dan een idee. Merk op dat vier van de Top 5 fondsen buitenlands zijn - Britten uit de EU, maar dik in de AEX - en de ASML haalt geen cent omzet in ons land. In totaal is ongeveer het halve indexgewicht buitenlands. Ondanks dat 20% van de AEX-namen financials zijn, wegen ze samen nog geen 10%.

Dat is weleens anders geweest, maar dat is nu juist de reden dat onze financials nog wel eens voor het hekje moeten verschijnen, zoals nu dus weer in die vermaledijde Woekerpolisaffaire. Hoe was het ook weer? Bij Legio Lease van toen nog Aegon en daarna Dexia leende u (alleen in de kleine lettertjes) tegen 11% om te beleggen.

U voelt het zweet al over uw rug lopen: het werd dus een catastrofe met gruwelijke restschulden en volkomen geruïneerde, vooral argeloze niet-beleggers...