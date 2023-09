AFM-bestuurders overtreden de wet

Bericht delen via:

De top van de Autoriteit Financiële Markten overtreedt de wet. Dat blijkt uit onderzoek van dagblad De Telegraaf.

In het artikel van vandaag – onder de kop Toezichthouders AFM deponeren zelf te laat – schrijft de ochtendkrant dat maar liefst één AFM-bestuurder en drie AFM-commissarissen in de fout zijn gegaan en de jaarrekeningen van hun vennootschappen niet of te laat hebben gedeponeerd.

Op basis van artikel 2:210 van het Burgerlijk Wetboek moeten jaarrekeningen van BV’s binnen 10 maanden na afloop van het boekjaar worden opgesteld, en uiterlijk binnen 12 maanden worden gedeponeerd. Is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar, dan is de uiterste termijn 31 december van het volgende jaar.

Als de bestuurder enig aandeelhouder is, geldt evenwel 8 november als uiterste deponeringsdatum. De Telegraaf schrijft dat AFM-bestuurslid Linda Sas de jaarstukken van haar BV drie maanden te laat heeft ingediend.

Linda Sas is sinds mei 2021 bestuurslid Intern bedrijf bij de AFM en als niet-statutair bestuurder verantwoordelijk voor de centrale aansturing van de bedrijfsvoering. Ze werkte eerder voor het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en woningcorporatie Ymere. Een woordvoerder van AFM bevestigt dat Sas haar jaarstukken ‘in een deel van de gevallen buiten de wettelijke termijn’ heeft gedeponeerd.

Ook commissarissen Leontine van der Goes, Rob Langezaal en David Voetelink, tevens vice-voorzitter van Nijenrode Business Universiteit, hebben – blijkens het Telegraaf-onderzoek – de deponeringsregels overtreden. Telegraaf: "De toezichthouder benadrukt dat Sas, Langezaal, Van der Goes en Voetelink geen geldboete hebben gekregen voor het niet op tijd of niet deponeren van de jaarrekeningen."

Al vijf jaar te laat gedeponeerd

Naar aanleiding van de berichtgeving heeft IEX het deponeringsgedrag van Linda Sas nader onder de loep genomen. Sas richtte op 6 juni 2013 Floria B.V. op. Dit is haar persoonlijke BV, waarvan zij zowel aandeelhouder als bestuurder is.

Aangezien het boekjaar tot 31 december loopt, dienen de jaarrekeningen uiterlijk op 8 november van het volgende jaar te zijn gedeponeerd. Uit de bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde stukken blijkt dat Floria B.V. de jaarrekening over 2017, 2018, 2019 en 2020 te laat heeft gedeponeerd.

Voor 2016 heeft Sas alleen een voorlopige jaarrekening gedeponeerd. De jaarrekening van Floria B.V. van 2021, die uiterlijk op 8 november 2022 had moeten zijn gedeponeerd, werd naar het zich laat aanzien in allerijl – nadat De Telegraaf vragen had gesteld – afgelopen donderdag (14 september) gedeponeerd.

Floria B.V., bestuurder/aandeelhouder Linda Sas

Jaarrekening gedeponeerd deadline dagen te laat 2017 30-1-2019 8-11-2018 83 2018 24-1-2020 8-11-2019 77 2019 26-4-2021 8-11-2020 169 2020 16-12-2021 8-11-2021 38 2021 14-9-2023 8-11-2022 310

Economisch delict

Opvallend is dat Sas de jaarrekening 2019 vlak voor haar benoeming deponeerde (26 april), maar bij de twee jaarrekeningen daarna (2020 en 2021), dus toen ze al bestuurslid was van de AFM, opnieuw in de fout ging.

Het niet tijdig publiceren van de jaarrekening wordt in de Wet op de economische delicten (WED) als een economisch delict aangemerkt. Op dit delict staat een straf van ten hoogste zes maanden hechtenis, een taakstraf, of een geldboete van de vierde categorie. Deze boete bedraagt maximaal 22.500 euro.

Een overtreding van de WED wordt bovendien genoteerd op de justitiële documentatie (het strafblad) van de rechtspersoon. IEX heeft AFM gevraagd om een reactie. In generieke termen bevestigt AFM dat de deponeringsplicht geschonden is. Op de specifieke casuïstiek is de AFM nog niet ingegaan.