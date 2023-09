Smallcaps vragen Euronext uitstel van delisting-proces

Vereniging MidkapNL, die de belangen van Nederlandse small- en midcapondernemingen behartigt, heeft Euronext verzocht om het delisting-proces van acht smallcapbedrijven uit te stellen. Dat blijkt uit het persbericht dat MidkapNL vanochtend heeft gepubliceerd.

Euronext heeft deze bedrijven per brief bericht voornemens te zijn om tot delisting over te gaan. Op basis van de mededelingen van Euronext Amsterdam zou deze delisting voor enkele beursfondsen al per begin november 2023 kunnen plaatsvinden.

MidkapNL heeft aangegeven dat Euronext Amsterdam onvoldoende rekening houdt met de belangen van deze ondernemingen en de betrokken stakeholders, waaronder niet in de laatste plaats die van de aandeelhouders en beleggers. Delisting zou voor hen waardeverlies en illiquiditeit van hun aandelenbelang tot gevolg kunnen hebben.

Volgens MidkapNL is in de Euronext-regels niet vastgelegd dat een beursgenoteerde onderneming over een oob-accountant dient te beschikken. Bovendien heeft Euronext volgens de small- en midkapvereniging bij een aantal bedrijven procedurele fouten gemaakt.

De vereniging is van mening dat er geen reden is om het delistingproces in hoog tempo te continueren, nu een buitenlandse accountant (uit Portugal) de Nederlandse markt heeft betreden en de ambitie heeft uitgesproken om meerdere smallcaps te controleren.

MidkapNL en de acht smallcapbedrijven hebben op 10 augustus jl. gevraagd om een gesprek met Simone Huis in’t Veld, bestuursvoorzitter van Euronext Amsterdam. Dat gesprek zal op 26 september aanstaande plaatsvinden.